En İyi Android E-Ticaret Uygulamaları 2023

Ticaretin en yaygın yolu teknolojinin gelişmesiyle e ticaret uygulamaları oldu. Siz de eğer ticarete yeni atıldıysanız bu uygulamalardan faydalanarak ticarete ilk adımınızı atabilir ve güvenli bir şekilde hepsini kullanabilirsiniz. İşte android telefonunuza indirebileceğiniz en iyi e ticaret uygulamaları…

E-Ticaret Uygulamaları Listesi

Tapcart Klaviyo Gorgias Shopify Social Snowball Constant Contact WooCommerce PrestaShop BigCommerce Wix Squarespace HubSpot CRM Ecwid Wish Wanelo Goat osCommerce River Island Weebly Zeuscart

En İyi Android E-Ticaret Uygulamaları

Tapcart

Tapcart, Shopify mağazanızı kolayca bir mobil uygulamaya dönüştürmenize olanak tanır. Tamamen kod içermez ve uygulamanızı Tapcart’ın sürükle ve bırak oluşturucusunu kullanarak tasarlayabilirsiniz. Uygulama, kullanıcılarına doğrudan mobil cihazlarına sınırsız anlık bildirim uyarıları göndermenize ve onları tek tıklamayla ödeme ile özel bir açılış sayfasına göndermenize olanak tanır. Uygulama aynı zamanda tüm çabalarınızı, uygulamanın performansını takip edebileceğiniz bir analiz panosunda birleştirir.

Klaviyo

Klaviyo, küçük işletmeler de dahil olmak üzere her büyüklükteki e-Ticaret mağazası için olmazsa olmaz e-posta pazarlama uygulamasıdır. Uygulama, müşterileri belirli listelere ayırmanıza ve e-posta ile pazarlama kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır. E-posta pazarlama akışları, alışveriş sepetini terk edenler veya ilk kez satın alanlar gibi Shopify’dan alınabilen veya uygulamayla entegre olan 300 platformdan birinden alınabilen olaylar tarafından tetiklenir. Ayrıca platform üzerinden SMS kampanyaları oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Gorgias

Gorgias, her büyüklükteki e-Ticaret mağazaları için yapılmış bir müşteri hizmetleri uygulamasıdır. Uygulama aracılığıyla canlı sohbet çalıştırabilir ve müşterilerinizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilecekleri otomatik bir yardım masası oluşturabilirsiniz. Ayrıca, müşterilerinize e-posta ve SMS yoluyla yardımcı olacak donanıma sahip olarak, satın alma öncesi ve VIP müşteri sohbetlerini bölümlere ayırabilir ve önceliklendirebilirsiniz.

Shopify

Shopify, neredeyse herkesin duyduğu bir platformdur. Kullanıcı dostu e-ticaret uygulaması tasarımı ve önemli satış işlemleri, onu hem işletme sahibi hem de müşteri için ideal bir platform haline getiriyor. Shopify’ın kullanımı çok kolaydır ve yeni başlayanlar için en iyi platformdur. Kullanıcılar, davetkar arayüzü ve pratik tasarımı için uygulamayı takdir ediyor. Mağazanızı hızlı bir şekilde kurmanıza yardımcı olur ve yapılması gerekenlerin her adımında size rehberlik eder. Ayrıca, dikkat etmeniz gereken şeyleri size bildirir.

Social Snowball

Social Snowball, yönlendirmeler yoluyla gelirinizi artırmanıza yardımcı olan bir ağızdan ağza pazarlama platformudur. Shopify uygulaması, müşterileriniz ve içerik oluşturucularınız için ortaklık programları oluşturmanıza olanak tanır. Müşterilerinizi bağlı kuruluşlara dönüştürebilir, etkileyicilerin satışlarını takip edebilir, komisyon ödemeleri gönderebilir ve hepsini otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca, Honey gibi siteler tarafından bir satış ortağı kodunun ne zaman alındığını tespit etmek için bir araçları vardır, bu nedenle artık indirim kodlarının sızdırılması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Constant Contact

Constant Contact, hiçbir ödeme yapmadan çevrim içi bir mağaza oluşturmanıza imkân veren ücretsiz bir plana sahiptir. Constant Contact, size ücretsiz bir alt alan adı da verecektir. Constant Contact, profesyonellerden ziyade yeni başlayanlara yöneliktir. Mağazada en fazla üç tane ürün bulunabilir. Bu, yeni başlayanlar için yeterli olsa da daha fazla ürün eklemeye ihtiyacı olan işletmelerin ihtiyacını karşılamayacaktır. Constant Contact’i kullanmaya devam etmek ve daha fazla ürün eklemek istiyorsanız ücretli planını kontrol edebilirsiniz.

WooCommerce

WooCommerce, bir WordPress eklentisi olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir e-Ticaret çözümüdür. Tüm çevrimiçi mağazaların %12’sinden fazlasının kullandığı, dünyanın en popüler e-ticaret platformudur. Eklenti, temel çevrimiçi mağaza işlevlerini WordPress sitenize eklemenize ve siteyi kolaylıkla yönetmenize olanak tanır. Platformun basit kurulum süreci, onu hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. WooCommerce, envanter yönetiminden ödeme işlemeye kadar bir dizi e-Ticaret özelliği sunar. Ayrıca mağaza yönetimi, nakliye ve pazarlama araçlarını içeren yüzlerce uzantıyla işlevselliğini genişletebilirsiniz.

PrestaShop

WooCommerce aksine, PrestaShop kendi başına bir e-ticaret platformu. Amacı olabildiğince hızlı bir şekilde güzel bir e-ticaret sitesi açabilmenizi sağlamak ve bu konuda oldukça başarılı. Kullanımının kolay olmasının yanında, PrestaShop müthiş miktarda özelliğe sahip. Güçlü bir ürün yönetimi işlevinin yanında, çoklu ödeme yöntemi desteği, özelleştirilebilir sipariş sepeti gibi özelliklere sahip. Dahili işlevlerinin haricinde platformu eklentiler ve temalarla güçlendirebilirsiniz.

BigCommerce

BigCommerce, Ben & Jerry’s ve Skullcandy de dahil olmak üzere bazı tanınmış isimleri müşteri olarak sunan tanınmış bir e-ticaret platformudur. Platform WordPress ile entegre edilmiştir. Ayrıca mobil mağaza desteğine sahiptir. BigCommerce mağazaları, yüksek site hızı ve özelleştirilebilir URL’leri ile SEO dostudur. Platform, büyüyen bir işletmeyi ölçeklendirmek için çok çeşitli olanaklar sunar. BigCommerce Stripe, PayPal, Braintree ve Amazon gibi çevrimiçi ödeme işlemcileriyle entegre olurken, mağazanızı banka havalesi, çek veya havale yoluyla ödeme alacak şekilde de yapılandırabilirsiniz. Ürünlerinizi eBay, Amazon ve Facebook gibi diğer pazarlarda listelemek de son derece basittir, böylece müşterilerin doğrudan mağazanızdan satın alması gerekmez.

Wix

Wix, dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı olan, son derece popüler bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu ve e-ticaret platformudur. Son derece özelleştirilmiş bir site oluşturarak çevrimiçi mağazanız için gerçekten güçlü bir marka oluşturabilirsiniz. Wix’in sürükle ve bırak site kurucusu sayesinde, nihai alışveriş deneyimini oluşturmak için ürün videoları ve diğer harika özellikleri eklemek son derece kolaydır. Wix Mobil Uygulaması, mağazanızı hareket halindeyken yönetmenize olanak tanır. Bu da, markanızı yönetme konusunda size daha fazla esneklik sağlayacaktır.

Squarespace

Çarpıcı şablonlar, güçlü bir envanter sistemi ve birçok kalite özelliğiyle birleştiğinde Squarespace binlerce çevrimiçi mağaza için çekici bir seçim haline geliyor. Squarespace, modadan yiyecek ve içeceğe kadar etkileyici bir sektör yelpazesini kapsayan daha küçük ama kapsamlı bir çevrimiçi mağaza şablonları yelpazesine sahiptir. Promosyon araçları, Squarespace’in gerçekten öne çıktığı bir alandır. Mağazanızdaki ürünlere tek tek ürünlerden tüm siparişlere kadar farklı indirim türleri ekleyebilirsiniz. Squarespace ayrıca e-ticaret fiyat planlarından herhangi birinde sınırsız ürün satmanıza olanak tanır. Ayrıca, bunları toplu olarak veya birer birer yükleme seçeneğiniz vardır.

HubSpot CRM

HubSpot CRM, potansiyel müşterilerinizi organize etmek ve izlemek için ihtiyaç duyduğunuz her şeydir. En iyi yanı, sonsuza kadar %100 ücretsiz olmasıdır. Hareket halindeyken CRM’nize erişebilmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır. Ağ dışındaysanız, kartvizit tarayıcı özelliği sayesinde kartvizitleri yeni CRM kişilerine dönüştürebilirsiniz. En kullanışlı e-ticaret işlevi canlı sohbettir. Telefonunuzda canlı sohbet ile, ihtiyaç duydukları yardımı ihtiyaç duydukları anda vererek hem müşterilerinizin hem de potansiyel müşterilerinizin beklentilerini aşabilirsiniz.

Ecwid

Ecwid uygulaması, dünyanın her yerinden çevrimiçi satış yapmanıza yardımcı olur. Bu çevrimiçi mağaza oluşturucu, hareket halindeyken mobil cihazınızdan çevrimiçi küçük işletmenizi oluşturmanıza, tanıtmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu uygulama aracılığıyla kolayca yeni ürünler yükleyin, envanterinizi görüntüleyin ve yönetin, ürün seçeneklerini düzenleyin, fiyatları güncelleyin ve ağırlık ve stok durumu gibi ürün ayrıntılarını değiştirin. İşletmenizin her yere tanıtılması, bootsales ve wordpress eklentileri bu uygulamanın ekstra eklenen özellikleridir.

Wish

Wish, daha fazla alıcı çekmek için özel olarak indirimli fiyatlara sahip ürünler içeren büyüleyici bir uygulamadır. Fiyatlandırması, perakende fiyatının %60-90’ı kadar tutulur. Wish’i sofistike bir e-ticaret uygulaması yapan şey, kullanıcıların aradıkları ve sevdikleri ürünleri bulmalarına yardımcı olan ve tüm gereksiz seçenekleri ortadan kaldıran yapay zeka entegrasyonudur. Akıllı öğrenme yetenekleri sayesinde, Wish’i ne kadar çok kullanırsanız, size ilgili tüm ürün önerilerini göstermeye o kadar alışır. Ek olarak, birikimlerinizi artırma ve kuponları kullanmak için daha fazla ödül puanı kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Wanelo

Wanelo, uygulama kullanıcıları tarafından tutarlı bir pazarda yayınlanan çeşitli seçkin ürünleri satın almanın eğlenceli bir yoludur. Burada, ortak zevklere sahip favori mağazalarınızı ve kullanıcıları tek bir yerde takip etme seçeneği ile sosyal öğeler bulabilirsiniz. Küçük butiklerden popüler markalara kadar tüm mağazalarınıza göz atmak ve arama yapmak için Wanelo’ya güvenin. Kişiliğinize ve tercihlerinize uygun yeni ürünler sunar.

Goat

Goat, güvenle spor ayakkabı alıp satabileceğiniz e-ticaret mobil uygulamalarında bir başka büyük isimdir. Uygulama, satın alınan spor ayakkabıların orijinal olduğundan ve uygulamadaki açıklamayla eşleştiğinden emin olmak için gerçekleşen her satın alma işleminde ücretsiz ve güvenli doğrulama hizmetlerine sahiptir. Uygulamadaki satıcılar, doğrulanmış fotoğraflarla tartışmasız kalitenin güvenilir kaynaklarıdır. Alıcılar, daha önce orijinalliği açısından denetlenen spor ayakkabıları alırlar. Bir fiyat belirleyebilir ve tüm alıcılar tarafından ödenen trend fiyatı görebilir, bu da satış sürecinizi hızlandırır.

osCommerce

osCommerce ilk açık kaynaklı e-ticaret uygulamalarından birisidir. Kullanıcıları tarafından online mağazaları isteğe göre biçimlendirmek için yüklenmiş 7000’in üzerinde ücretsiz eklentisi vardır. osCommerce’in canlı chat odasından diğer kullanıcılarla iletişime geçilebilmektedir.

River Island

Her zaman keyifli ve akıllı olan River Island, uygulamayı üst düzey bir moda markasına özgü özellikler ve görünümle yapar. Uygulamayı açtığınızda, markanın mevcut tekliflerini vurgulayan mini bir slayt gösterisi görüntüleyen uygulama, size keyifli bir yerel deneyim sunuyor. Ana uygulamanın içinde, banner’lar ve vurgulanmış CTA’larla işaretlenmiş, iyi tasarlanmış statik kategori sayfaları ile dinamik ürün listelemesini yansıtır. Harika bir sezgisel kullanıcı deneyimi tasarımıyla, kullanıcılar ürün listelemesini, stok seviyesini ve açıklamasını en iyi şekilde kolayca görebilirler.

Weebly

Weebly, Shopify ve WooCommerce gibi diğer e-ticaret platformları kadar iyi bilinmiyor ama kullanıcıların platformu test etmeleri için ücretsiz bir deneme sürümü vardır. Mağazanıza her türlü fiziksel veyahut dijital ürün ekleyebilirsiniz. Sürükle ve bırak yöntemi kullanılan arayüzü, web sitesi oluşturmak ve mağazanızdaki ögeleri yönetmek için oldukça faydalıdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz yaklaşık olarak 100 farklı tema vardır.

Zeuscart

Zeuscart’ın en iyi özelliği zengin, albenili, kolay kullanımlı ve diğer açık kaynaklı platformlara göre çok daha eğlenceli olan kullanıcı arayüzüdür. Platform küçük ve orta ölçekli işletmeler düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanıcılar SEO dostu URL’ler oluşturabilmekte, hediye kartları hazırlayabilmekte, indirim teklifleri yapabilmekte, e-posta şablonları oluşturabilmekte ve toplu sipariş durumlarında indirim olanağı sunan kademeli fiyatlandırmalar yapabilmektedir.