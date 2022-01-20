En İyi Android Emülatörleri 2022

Bilgisayarınızı bir telefon, tablet gibi rahatlıkla kullanmak ister miydiniz ? Bu sanal cihaz sayesinde telefon veya tabletlerinizde yapamadıklarınızı bile yapmak mümkün. Hadi şimdi gelin en iyi android emülatörler listemize göz atarak; sizin için en uygun emülatörü seçelim.

1- Nox Player

Nox Player, 4.4 KitKat’a dayanan, Windows için bir başka yeni Android emülatörüdür. Ayarlarda, CPU çekirdek sayısını, FPS’yi veya Ram’e Nox’a ayırmak istediğiniz miktarı değiştirebileceğiniz; uygulamada oyunlarda uyumluluk sağladığınız takdirde iki grafik oluşturma modu arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Google Play Store için dâhili bir destek ile birlikte gelir.

Simüle dokunuş, klavye haritalamanın diğer adı ve oyun oynamanıza yardımcı olurken; komut dosya kaydı sayesinde olayları ekranda kayıtlı tutmanızı sağlar.

2- Bluestacks

Bluestack, PC’ler için en popüler android emülatörlerinden biridir. Oyun oynamak için tercih edilen bu emülatör Google Play Store desteği ile; optimize edilmiş özel oyunlar sayesinde harika bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. Bu emülatör oyun performansı olarakta gayet iyi olup yalnızca düşük bilgisayarlarda gecikmeleri, kasılmalara neden olabiliyor.

3- Android Studio

Android Studio, tam anlamıyla bir android emülatör sayılmasada temel olarak, geliştiricilerin uygulamalarını oluşturmalarına ve test etmelerine yardımcı olacak bir dizi araç ve eklentiyle birlikte gelir. Android Studio’nun yerleşik bir emülatörü vardır fakat daha az özelliğe sahiptir.

4- Remix OS

Windows gibi ön yüklemeli olarak ayrı bir işletim sistemiyle kurulan RemixOS, Google’ın eski çalışanları tarafından kurulmuş olup Jide Technology tarafından geliştirilmiştir. Bu emilatörü USB belleğe attıktan sonra bilgisayarınızla bağlamak için Windows’u kurar gibi kurabilirsiniz.

5- LeapDroid

LeapDroid, kapanacak olmasına rağmen farklı kaynaklardan indirebileceğiniz güçlü bir android amülatördür. Android 4.4 KitKat’a dayalı, tarayıcı, müzik, kamera gibi tüm AOSP uygulamaları ile birlikte gelip ana ekranda, popüler oyun başlıklarını indirmek için kısayollar sunar. Klavye eşleme özelliğini de desteyen uygulama bu sayede klavye kısayollarıyla rahatça oynayabilmenizi sağlar.

6- ARChon

Tam anlamıyla emülatör olmayan diğer bir uygulama da ARChon’dur. Tüm Android uygulamalarını Chrome tarayıcınıza ekleyip çalıştıran uygulama güçlü oyunlar için pek uygun olmasa da kolay kullanımı sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Uygulamayı kurmak için gerekli yolları izleyip ayarlar, uzantılar aracılığıyla da sağ üstten geliştirici modunu açıp çıkardığınız klasörü sürükleyerek eklenti sayfasına bırakın ve eklentiyi kurarak aktif hale getirebilirsiniz.

7- LD Player

Hızlı oyun performansı ve oyun optimizasyonu ile ön plana çıkan oldukça yeni bir android emülatör olan LD Player, klavye eşleme ve gampad desteği gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda çoklu pencere desteğine sahip uygulama RAM ve işlemci kullanımını manuel olarak ayarlamanıza imkan sağlıyor.

8- MEmu

2015 yılında kullanılmaya başlanılan MeMu Play, diğer emülatörlere nispeten yeni bir oyuncu emülatörü. Nox ve BlueStacks ile benzer sonuçlar veren android bir emilatörün en önemli özelliklerinden biri de AMD ve Nvidia çipleri ile destekleniyor olması. Aynı zamanda Android Jelly Bean, Kit Kat ve Lollipop gibi farklı Android sürümlerini de destekliyor. Grafik performansı bir tık zayıf kalsada oldukça iyi bir uygulama.

9- PrimeOS

PrimeOS, açık kaynaklı Androidx86 tabanlı işletim sistemi bir USB sürücü kullanılarak önyüklenebilir veya bir bilgisayarda yan işletim sistemi olarak kurulabilir.

Oyun performansı iyi olsa da PrimeOS’un gerçek potansiyeli masaüstünde Android benzeri bir deneyim sunmaktır. Diğer android emülatörlere güçlü bir rakip olan PrimeOS, sezgisel tasarımı sayesinde kolay kullanım özelliğine sahiptir. Oyunlarda çoklu pencere desteği ve klavye eşlemesi sunar. Yukarıda gördüğünüz gibi MEmu uygulamasının aksine yüksek grafik ayarları yüzünden oyunları kasılmalar yaşayabiliyor.

10- Xamarin

Xamarin, Android Studio’ya benzer bir IDE’dir. Microsoft Visual Studio gibi arayüzlere bağlanabilme özelliğine sahip Xamarin, Android Studio gibi, uygulama veya oyun testi için yerleşik bir emülatör ile birlikte gelir. Bu emülatör oyundan ziyade geliştirici olarak tercih edilirse daha doğru bir yönlendirme olur.

Xamarin’i istediğiniz gibi özelleştirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Kişisel kullanım için ücretsizdir.