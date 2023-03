Yapmanız gereken bir ton iş varsa ve sizin de yardıma ihtiyacınızı karşılayacak birçok uygulama var. Android telefonunuza indirebileceğiniz bu uygulamalarla gününüzü verimli hale getirebilir ve yapmanız gerekenlere hatırlatıcı ekleyerek kolayca üstesinden gelebilirsiniz. İşte en iyi android görev takibi uygulamaları…

Görev Takibi Uygulamaları Listesi

TickTick Any.do Microsoft To Do Habitica Todoist Google Keep Memorigi Trello Taskade OmniFocus ClickUp Basecamp Asana Google Tasks 2Do Remember the Milk Taskito Tasks Simpletask Nozbe

En İyi Android Görev Takibi Uygulamaları 2023

TickTick

Yapılacaklar listenizi ve büyük bir projeyi zahmetsizce halledebilecek bir uygulama arıyorsanız TickTick mükemmel bir uygulamadır. Şık, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve birçok kullanışlı özelliği bir araya getirir. Kolay erişim için her şeyin tek bir yerde olması için kontrol listeleri oluşturabilir, etiketler ekleyebilir, notlar ekleyebilir ve ekler yükleyebilirsiniz. TickTick, akıllı tarih ayrıştırma işleviyle son tarihler belirlemeyi ve yinelenen görevleri planlamayı kolaylaştırır. TickTick’in temel özellikleri ücretsizdir. Birden çok göreviniz varsa veya temaları ve görünümleri özelleştirmek istiyorsanız, ücretli bir aboneliğe güncelleyebilirsiniz.

Any.do

Diğer platformlar veya hizmetlerle entegre olan bir görev yönetimi uygulaması arıyorsanız, Any.do bir zorunluluktur. 2.000’den fazla üçüncü taraf uygulamasını destekleyerek iş akışınızı bozmadan daha fazlasını yapma esnekliği sağlar. Gmail, Dropbox, Slack ve WhatsApp, Any.do ile iyi çalışan popüler uygulamalardır, böylece verilerinizi her yerden içe aktarabilirsiniz. Any.do, takvim görünümü ve işbirliği seçeneklerinin yanı sıra bir görev yöneticisinden beklediğiniz tüm özelliklere sahiptir. Doğal dili yorumlamak için makine öğrenimini kullanır, böylece görevinizin ayrıntılarını tek bir noktaya hızlı bir şekilde yazabilirsiniz ve Any.do, görevin uygun şekilde planlanmasını ve kategorize edilmesini sağlar.

Microsoft To Do

Bir Microsoft kullanıcısıysanız, Microsoft To Do, yapılacaklar listenizi yönetmenize yardımcı olacak mükemmel bir araç olabilir. Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi kritik yazılım ve uygulamalarla çalışarak Microsoft aboneliğinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Ayrıca, e-postalarınızı çok daha sorunsuz yönetmenize yardımcı olacak şekilde, doğrudan Outlook’tan görevler oluşturma seçeneğiniz de vardır. Görevleri takip etmek için benzersiz adımlar kullanabilir ve özel hatırlatıcılarla son tarihler atayabilirsiniz. Günüm özelliği, günlük öğeler konusunda yardımcı olurken, haftalık görünüm, önünüzdeki günleri planlamanıza yardımcı olur.

Habitica

Bu uygulama, bir yapılacaklar listesini Alışkanlıklar, Günlük İşler ve canavar kılığına girmiş Yapılacaklar aracılığıyla gerçek alışkanlık ve hedef takibiyle birleştirmeyi başarır. Puan kazanmak için görevlerinizi tamamlamanız gerekir. Hedeflerinize ulaşmada başarısız olduğunuzda, oyunda geri kalırsınız. Elde etmek istediğiniz günlük alışkanlıkları oluşturmanıza ve takip etmenize izin vererek alışkanlık oluşturmaya yardımcı olmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır. Özel bir avatar seçebilir ve oluşturmak istediğiniz belirli alışkanlıkları ayarlayabilirsiniz.

Todoist

Todoist, güç ve basitlik arasında mükemmel bir denge sunan bir uygulamadır. Bu yüzden en popüler görev takip uygulamalarından biridir. Her platforma görev eklemek çok kolaydır. Doğal dil işlemeyi kullanır, örneğin, ‘Pazartesi yumurta al’ derseniz, yumurta satın alma görevi, bitiş tarihiniz olarak önümüzdeki Pazartesi günü eklenecektir. Bu uygulama esnektir ve karmaşık değildir.

Google Keep

Google Keep basit bir not alma ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Renkli etiketleme ve ekip paylaşımı ile basit ve sezgisel işlevsellik sunar. Google Dokümanlar ve Gmail gibi diğer Google araçlarıyla tamamen entegredir ve bu da onu son derece yararlı kılar. Küçük projeler üzerinde işbirliği içinde çalışmak için Google Keep notlarınızı ekip üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Google Keep, siz onu arşivleyene veya onunla çalışmayı bitirene kadar belirli bir görev için çalışma notlarını veya listelerini otomatik olarak görüntüler, bu da tüm listelerinizi düzenlemeyi son derece kolaylaştırır.

Memorigi

Memorigi, Any.do’ya benzer işlevselliğe sahip sezgisel bir uygulamadır. Üçüncü taraf takvim entegrasyonuna sahip bir planlama aracıdır. Hareketlere, akıllı hatırlatıcılara, istatistiklere ve işbirliğine dayalı bir arabirim sayesinde üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Görevleri erteleme eğilimindeyseniz, Memorigi bu konuda size yardımcı olacak mükemmel çözüm olabilir. Uygulama, listenizdeki süresi geçmiş öğeleri tamamlayana kadar adeta sizi sıkıştırır.

Trello

Trello, kişisel bir görev yöneticisi olarak iyi çalışan bir proje yönetim aracıdır. Görevleri çeşitli aşamalardan takip etmek için Kanban yöntemini kullanır ve bu da onu görsel düşünen insanlar için mükemmel bir araç haline getirir. Kontrol listeleri, etiketler ve son tarihler atayabilir, ardından ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Takvim ve Harita görünümü gibi ek seçenekler, onu özellikler açısından zengin hale getirir, bu nedenle, karmaşık projelerle uğraşıyorsanız, muhtemelen dikkate almanız gereken bir seçimdir.

Taskade

Taskade, düzenli kalmanız için ayrıntılı ve özel görevler oluşturmanıza olanak tanıyan nihai yapılacaklar listesi uygulamasıdır. İzlemek istediğiniz bir şey için bir proje oluşturarak başlayın ve ardından özel bir şablon seçin veya kendinizinkini yapın. Örneğin, tümü benzersiz tasarım öğelerine sahip önceden hazırlanmış bir haftalık planlayıcı şablonu, günlük veya kişisel izleyici seçebilirsiniz. Göreviniz ayarlandıktan sonra onu birine atayabilir, bir son tarih belirleyebilir ve diğer benzer projelerle gruplandırmak için özel bir etiket ekleyebilirsiniz.

OmniFocus

OmniFocus, tüm görevlerinizi kapsamlı bir şekilde organize edebilir. Renk kodlu etiketler, görevi ekleyip tanımlamanızı ve gelen kutunuza almanızı kolaylaştırır. Farklı klasörlere veya listelere görev ekleme yeteneği, OmniFocus’ta görevlerinizi yönetmeyi daha da verimli hale getirir. Bu uygulamanın arayüzünün karmaşıklığı, bazı kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. Ama bu uygulama, diğer tüm güçlü kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

ClickUp

ClickUp, hedef belirleme şablonları, kontrol listeleri, belgeler ve depolama alanı gibi pek çok pratik özellik sunan bir görev ve proje yönetimi uygulamasıdır. Vurgulamaya değer bir şey, kişisel ve ekip üretkenliğini artırmaya yardımcı olmak için Scrum Sprint’i uyarlamasıdır. Her sprintteki puanları ölçmek için her göreve benzersiz bir puan değeri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, işin kapsamını ne kadar iyi belirlediğinizi ölçmek ve görevleri otomatik olarak bir sonraki Sprint’e taşımak için Sprint’leri kolayca yönetebilirsiniz.

Basecamp

Basecamp, görev yönetimi için en popüler uygulamalardan biridir. Basecamp, tamamen etkinleştirilmiş proje yönetimi aracında kilometre taşı yönetimi, dosya paylaşımı, zaman takibi ve forum benzeri mesajlaşma gibi iş odaklı özellikler sunar. Basecamp’ın yapılacaklar listesi özelliği, her görev için ayrı başlıklar sunar. Görevi ekip üyelerine teslim tarihleriyle atayabilir ve görevin ayrıntılarını yorum şeklinde ekleyebilirsiniz.

Asana

Asana, ekipler için mükemmel bir eklentidir ve görevler oluşturma ve bunları ekip üyelerine atama yeteneği sunar. Asana’nın özel Work Graph veri modeli ile ekiplerin projeleri takip etmelerine ve son teslim tarihlerini karşılamalarına olanak tanıyan, günlük yapılacaklar listenizi görmeyi kolaylaştıran bir liste özelliği vardır. Ayrıca, iş akışlarını anında yönetecek ve can sıkıcı ayrıntılara harcadığınız zamanı en aza indirecek Otomasyon özelliğini de kullanabilirsiniz ve veritabanınızla otomatik olarak senkronize olacak yerleşik bir Formlar seçeneği vardır.

Google Tasks

Google Tasks, Gmail, Google Takvim ve Google tarafından sunulan diğer verimli uygulamalarla tamamen entegre olan, Google’ın yeni piyasaya sürdüğü bir görev planlama uygulamasıdır. Google’ın materyal tasarımına sahip basit ve sezgisel bir uygulama olan Google Tasks, masaüstünüzde yeni bir pencere açmadan Gmail’e görevler eklemenizi sağlar. Bu, bir e-postayı görev olarak eklemeniz ve daha sonra hatırlatmanız gerektiğinde son derece yararlıdır.

2Do

Görevlerinizin nasıl düzenlendiği konusunda titizseniz veya “GTD” gibi üretkenlik sistemlerini önemsiyorsanız, aradığınız şey 2Do’dur. Bu uygulama, görevlerinizi istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar: Listeler, projeler, alt görevler, son tarihler, etiketler ve hatta özel akıllı listelerin tümü sunulur. Son derece özelleştirilebilir bir widget, görevlerinizi ana ekranınızda görebileceğiniz anlamına gelir; İsteğe bağlı sabitlenmiş bir bildirim, görevleri hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Seçenekler, uygulamanın çalışma şeklinin neredeyse her yönüne ince ayar yapmanıza olanak tanıyarak, bunu ileri düzey kullanıcılar için ideal bir seçim haline getirir.

Remember the Milk

Remember the Milk ile anlık hatırlatıcılar için oluşturulmuş bir yapılacaklar listesi elde edersiniz. Akıllı Ekleme özelliği, veri girişinin monotonluğunu atlar ve yapılacaklar listenize hızlı ve verimli bir şekilde görevler eklemenizi sağlar, böylece günün işlerinden geri kalmazsınız. Milk’in ayrıca iOS, Android ve BlackBerry dahil olmak üzere birden fazla cihaz ve sistemle entegre olduğunu unutmayın. Ayrıca kısa mesaj, e-posta ve hatta Twitter aracılığıyla özel uyarılar ayarlayabilirsiniz.

Taskito

Taskito bir yapılacaklar listesi uygulaması ve görev yöneticisidir. Görevlerinizi yönetmenize, planladığınız etkinliklerin zaman çizelgesini görmenize olanak tanır ve planlama panoları, not alma işlevi ve takvim entegrasyonu gibi incelikleri vardır. Görevleri zamanlayabilir, tekrarlayabilir ve gerektiğinde hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Görevlerinizi cihazlar arasında da senkronize edebilirsiniz.

Tasks

Tasks, yapılacaklar listesi uygulamalarının en yenilerinden biridir. Muhteşem bir kullanıcı arayüzüne, çok sayıda özelleştirme seçeneğine ve iyi bir dizi özelliğe sahiptir. İşlevsel olarak, diğer birçok yapılacaklar listesi uygulaması gibi çalışır. Görevleri koymanız, son tarihler ve hatırlatıcılar eklemeniz ve gerektiğinde görevleri tamamlamanız yeterlidir. Diğer özelliklerden bazıları, birden çok liste, karanlık bir tema ve basit bir düzen içerir. Liste paylaşımı veya bulut senkronizasyonu gibi daha popüler özelliklere sahip değildir.

Simpletask

Simpletask, görevlerinizi yönetmek için eski moda bir .txt dosyası kullanır. Bu, görevlerinizi yönetmek için metin tabanlı bir sistem olan Todo.txt’yi temel alır. Özetlemek gerekirse: belgedeki her satır tek bir görevdir. Her satıra +projeler, @konumlar ve son tarihler ekleyebilir ve bir satıra parantez içinde büyük harfle başlayarak bir öncelik düzeyi belirleyebilirsiniz. Simpletask, bu sistemi telefonunuzda yönetilebilir hale getirir ki bu oldukça büyük bir başarıdır. Gelişmiş filtreleme, görevlerinizi istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar.

Nozbe

Nozbe, piyasadaki en ünlü yapılacaklar listesi uygulaması değil, ancak özellikleri iyi. Görevler; son tarihler, projeler, kategoriler ve etiketler kullanılarak düzenlenebilir. Projeler için şablonlar vardır; belirli bir sıklıkta benzer projeler yapma eğilimindeyseniz kullanışlıdır. Çok sayıda işbirliği özelliği, ekiplerin projeleri yönetmesini kolaylaştırır. Bir görevi tamamlamak için sağa, proje için gereken süreyi ayarlamak için sola kaydırabilirsiniz; ayrıca bu kaydırmaları ayarlarda özelleştirebilirsiniz. Parlak beyazı can sıkıcı buluyorsanız isteğe bağlı bir karanlık mod vardır. İsteğe bağlı pencere öğeleri, görevlerinizi ana ekranınızdan görmenize veya hızla yeni bir görev eklemenize olanak tanır.