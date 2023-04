Değişen hava koşullarını önceden bilip önlem almak gerçekten de gerekli. Özellikle havanın belirsizliğini koruduğu, Nisan’da kar yağdığını dahi gördüğümüz şu günlerde hava durumu uygulamaları o günki planınızı yapabilmeniz için öncü rol oynuyor. Artık telefonlarımızla gelen hava durumu uygulamasına ek bir alternatif arıyorsanız, doğru yere geldiniz. İşte en iyi android hava durumu uygulamaları…

En İyi Android Hava Durumu Uygulamaları 2023

Weather Live

Widget desteğine sahip olan Weather Live, kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Android Wear ile uyumlu olan uygulamada rüzgar hızı ve yönü, basınç, yağış bilgileri, gün doğumu ve gün batış saati gibi pek çok bilgi yer almaktadır. Uygulamada ayrıca hava durumu radarı da mevcuttur.

Appy Weather

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Appy Weather, ödüllü hava durumu programıdır. Hava durumu tahminlerine kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Diğer uygulamalardaki pek çok bilgiye bu uygulamadan da erişebilirsiniz.

Yahoo Hava Durumu

10 günlük ve 24 saatlik gibi tahminler sunan Yahoo Hava Durumu’nda UV indeksi, yağış ihtimali, sıcaklık, radar, rüzgâr haritaları gibi pek çok bilgi yer almaktadır. Hareketli gün doğumu ve gün batımı saatlerinin yer aldığı uygulamada ana ekran widget desteği de bulunmaktadır.

Windy.com

Windy.com sitesinin resmi uygulaması olan Windy, şu anda piyasadaki en iyi hava durumu uygulaması olmak için önemli bir aday. Gerek arayüzü gerek de özellikleriyle tamamen kullanıcı dostu bir deneyim sağlayan Windy.com, tahminleri konusunda da oldukça tutarlı. Şu anda uygulamada kırkı aşkın sayıda hava durumu haritası yer aldığı ifade ediliyor. Bunların arasında rüzgar, yağmur, sıcaklık, basınç vb. verileri gösteren haritalar yer alıyor.

Weather Underground

Basit kullanıma sahip olan Weather Underground, hava durumunu çok ayrıntılı bir şekilde gösterir. Karanlık mod desteğine sahip olan uygulamada saatlik, günlük ve 10 günlük hava durumu tahminleri mevcuttur. Radar özelliğinin de yer aldığı uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Canlı Hava Durumu

Bir hava durumu uygulamasının yapabileceği pek çok şeyi bu uygulama da yapabiliyor. Ayrıca, hava durumunu doğru bir şekilde öğrenmek için oldukça kesin tahminlere sahip. Hava durumu ile bağlantılı bir şekilde değişen görseller ve grafikler kullanıcıya daha başarılı bir rapor sunmanın önünü açıyor. 7 güne kadar tahmin yapabilen uygulama, mevcut ve hissedilen sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü gibi konuları takip ediyor. Ayrıca, basınç ve yağış, nem, yıldırım, gün doğumu ve batımı saatleri gibi bilgileri de uygulamada bulmak mümkün.

Hava Durumu & Radar

15 günlük bir hava durumu tahmini yapabilen bu uygulama oldukça başarılıdır. Buna ek olarak saatlik hava durumu tahminleri de WetterOnline’ın bu uygulamasında mevcut. Uygulamanın bir başka beğenilen özelliği ise deniz suyu sıcaklığını ölçebilmesidir. Ayrıca hava basıncı, nem gibi bilgiler de bu uygulamada yer alıyor. Üstelik alerjik kullanıcılar polen uyarılarını da bu uygulama üzerinden takip edebilir.

1Weather

Google Play Store’da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken 1Weather, dünya çapında ooldukça büyük bir popülerliğe sahip hava durumu hizmetidir. 10 günlük hava durumu, 48 saatlik ayrıntılı sıcaklık ve yağmur tahmini, UV düzeyi ve hava kalitesi indeksi dahil olmak üzere pek çok bilgi sunuyor. Başarılı hizmette ayrıca 10’dan fazla widget desteği de mevcut. Beğendiğiniz bir widget’ı akıllı telefonunuzun ana sayfasına ekleyebilirsiniz.

YoWindow

YoWindows, çok sade bir arayüze sahip olan bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada ilerleyen saatlerde havanın nasıl olacağını öğrenmek için parmağınızı sürüklemeniz yeterlidir. Hava durumunu görsellerle gösteren uygulamanın kullanımı oldukça basittir.

WeatherBug

WeatherBug, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen popüler bir hizmettir. Milyonlarca kişi tarafından yıllardır tercih edilen uygulama sıcaklık, yağmur ihtimali, rüzgâr ve daha fazlasını sunuyor. 10 günlük ve saat başı hava durumu tahminlerinin yer aldığı WeatherBug’da yıldırım uyarısı da mevcut. Bildirim desteği sayesinde hava durumuna dair çeşitli bilgiler veren uygulama, bu sayede kullanıcıların önlem almasını mümkün hâle getiriyor.

Today Weather

Hem pratik hem de çok beğenilen bir uygulama olan Today Weather 10’un üzerinde kaynağı karşılaştırarak oluşturduğu tahminleriyle yüksek isabet oranlarına sahip. Tüm dünya genelinin hava durumunu bie kaç saniyede öğrenebileceğiniz uygulama hava tahmini yanı sıra hava kalitesi, UV indeksi ve polen sayımı gibi ayrıntıları ve gün doğumu, gün batımı, dolunay gecesi gibi anları da işaret ediyor.

The Weather Channel

Dünyanın her yerine ait hava durumu ve tahmin raporlarını veren başarılı bir diğer uygulama The Weather Channel. Canlı radar, hava durumu haritaları, şiddetli hava durumu için tahmin güncellemeleri gibi fonksiyonları bulunan uygulama aynı zamanda fırtınalara karşı da uyarı sistemine sahip. 15 güne kadar hava tahminlerini görerek GPS ile etkinleştirilmiş hava durumu haritalarına ulaşabilir, gökyüzünde yaşanan her duruma hazırlıklı olabilirsiniz.

Weather Radar

Weather Radar size istediğiniz zaman radar haritalarını görmek veya hava durumu tahminleri hakkında ileriye yönelik bilgi sahibi olma olanağı sağlıyor. Konumunuza özel hava durumu tahminlerini ve acil durum uyarılarını ekrana taşıyarak saatlik, günlük ve haftalık tahminlerle programınızı en iyi şekilde yapmanızı mümkün hale getiriyor.

Weather Forecast

Gelecek 30 gün için hava tahminlerini görebileceğiniz uygulama yüksek gerçekleşme oranlı hava tahminleriyle de çok beğeniliyor. Tüm konumları destekleyen uygulama ücretsiz olmasıyla da kullanıcının tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Saatlik güncellenen verilerle en doğru tahmini görebilmenizi sağlayan Weather Forecast ile bulut oluşumlarını da izleyebilirsiniz.

MyRadar

MyRadar, radarı odak noktası yaparak hava durumunu görüntülerken farklı bir yaklaşım benimsiyor. Ana ekran, mevcut koşulları ve önümüzdeki birkaç saat ve gün için hava durumu tahminlerini içeren bir radar haritasıdır. Ekranın alt kısmında, deneyiminizi geliştirmek ve tam olarak aradığınız içgörüleri sağlamak için seçilebilir katmanlar bulacaksınız.

Overdrop

Overdrop, yeni çıkmasına rağmen Play Store’da Editörün Seçimi ödülünü kazanmış olan bir hava durumu uygulamasıdır. Bu uygulama hakkında beğenilecek epeyce şey var. Birincisi, çeşitli temalarla özelleştirilebilen eğlenceli ama basit arayüz. Bir diğeri, herhangi bir ana ekrana sığacak çeşitli estetik ve verilere sahip 60’tan fazla widget içermesi. Ayrıca hava durumu verileriniz için üç veri kaynağı arasından seçim yapabilirsiniz.

Windfinder: Wind & Weather

Windfinder: Wind & Weather haritası, balıkçılar, sörfçüler, denizciler ve diğer denizcilik işleri için yararlılığını belirterek, şiddetli hava durumunu tespit etmek için daha pratik bir uygulamadır. Tercih ettiğiniz ölçü biriminde gerçek zamanlı tahminler ve rüzgar hızı okumaları ile gelgitleri takip edin. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, işlerini etkileyebilecek hava durumu uyarıları ve diğer ciddi iklim olayları hakkında önceden bildirim alırlar.

Carrot Weather

Carrot Weather, günlük sıcaklıklar, hava koşulları ve gelecek tahminleri gibi standart hava durumu bilgilerine erişmenizi sağlar. Ayın o anki evresi ve UV indeksi gibi diğer çevresel bilgileri, diğer bazı hava durumu uygulamalarına kıyasla uygulamanın ana sayfasında bulmak da kolaydır.

Clime

Clime ücretli aboneliğiyle, bu listedeki tüm hava durumu uygulamalarından en kapsamlı hava durumu radarlarından birine sahip olursunuz. Diğer radarlar sıcaklığı, yağmuru ve karı gösterebilirken, Clime’ın radarı size bulut kapsamını, kar derinliklerini ve hatta aktif yangın ve sıcak noktaları gösterecektir. Uygulama size mevcut sıcaklıklar, yağmur olasılığı ve hissedilen sıcaklıklar gibi standart hava durumu bilgilerini verir.

NOAA Weather Radar

Bu uygulamanın HD Radar ve Uydu kaplamaları inanılmaz derecede doğru ve güzel bir gerçek zamanlı ekranda yağmuru, karı veya diğer yağışları (ve hatta bulut örtüsünü) tanımlamayı kolaylaştırıyor. Yerleşik yağmur haritası, 24 saate kadar ayrıntılı bir yağmur tahmini sağlar ve haritaları kontrol edemeyecek kadar meşgulseniz, gelişmekte olan kayda değer hava durumu uyarıları konusunda kendinizi güncel tutmak için anlık bildirimler de alabilirsiniz.