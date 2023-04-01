Teknoloji dünyasında uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılan yöntemlerden bir de Hybrid uygulamalardır. Melez ya da karma gibi isimlerle de adlandırılan hibrit uygulamalar, bilinen mobil uygulamaları geliştirme mantığıyla oluşturulurken, tüm işletim sistemlerinde çalışmasını sağlamak üzere içeriğine web uygulamaları da ekleniyor. Web uygulamaları ile entegre çalıştırılan bu sistem ise hibrit mobil uygulama olarak adlandırılıyor.

Hybrid uygulama, günümüzde mobil tabanlı bir uygulamanın web bileşenlerini kullanarak arayüzünü görüntüleyen uygulama türüdür. Birden çok mobil işletim sistemi üzerinde çalışır. Tek bir kod üzerinde yürütülen platformlarda etkileşim sağlayan uygulamadır.

Biz de size günümüzün en iyi hibrit uygulamalarını derledik.

En İyi Android Hibrit Uygulamalar 2023

Instagram

Instagram, yalnızca mobil kullanım için tamamen yerel bir uygulama olarak oluşturulmuş ilk büyük çevrimiçi ürünlerden biri olarak başladı. Ancak, Facebook ekosistemine dahil edildiğinde ve Instagram’ın popülaritesi arttıkça, çevrimdışı erişilebilir olması ve hızla ölçeklenmesi ihtiyacı da arttı. Facebook, icat ettiği hibrit uygulama kod tabanı olan React Native’de çalışması için Instagram’ı yeniden yazdı.

Discord

Oyuncular için popüler olan bu sohbet ağı ilk çıktığından beri hibrit bir uygulama olarak oluşturulmuştur. Markanın arkasındaki geliştiriciler, UI bileşenlerinin hızlı uygulanmasına ve tek bir kod tabanı kullanılarak sağlanan hızlı düzeltmeler için kablosuz yamaların hızına öncelik verdiler.

BMW App

BMW’nin mobil ekibinin araç yardımcı uygulamasının iOS sürümünü geliştirmesi daha kolaydı. Sonunda, Android sürümünün özellikleri iOS’un çok gerisinde kaldı ve BMW’nin ürünlerini benzer hale getirmek için arayı kapatması gerekiyordu. Google’ın platformlar arası çerçevesi olan Flutter’a geçtiler. Tüm çabalarını tek bir uygulamaya odaklayan geliştirme ekibi, her iki uygulamayı ayrı ayrı yeniden düzenlemek yerine aynı özellikleri tüm kullanıcılara daha hızlı uygulayabildi.

Twitter

Sosyal medya devi Twitter, bu kadar çok işletmenin hibrit bir uygulamaya geçmesinin büyük bir nedeni. Platform, her gün yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcıyı yönetiyor. Uygulama, performans sorunlarıyla boğuşuyordu, ancak hibrit bir uygulamaya geçtiklerinde ve hata düzeltmelerini daha hızlı gerçekleştirebildiklerinde, bu sorunların çoğu ortadan kalktı.

Microsoft Teams

Microsoft yazılımları, kişisel kullanımdan operasyon paketini kullanan işletmelere kadar her yerde bulunur. Uzaktan çalışmanın popüler olduğu günümüzde Teams, özellikle telefonlardan web’e kadar her şeyde ve Windows, Apple veya Android gibi platformlar genelinde kullanılıyor. Microsoft, tüm bu istemcileri desteklemek için hibrit uygulamayı React Native’de oluşturmayı seçti, böylece bir iş toplantısında oturum açmak herhangi bir cihazda gerçekleşebilir ve aynı işlevselliğe sahip olabilir.

Tesla App

Tesla sahipleri, uzaktan kaloriferi veya klimayı açmak ve hatta park yerinde bulabilmeniz için arabanızın ışıklarını sessizce yakmak gibi arabanın eğlenceli zillerini ve ıslıklarını kullanabilmeyi seviyor. Tüm bunlar, kullanıcıların arabalarına bağlanmalarına ve doğrudan telefonlarından Tesla’larına komutlar göndermelerine olanak tanıyan Tesla hibrit uygulaması aracılığıyla yapılır. Tek kod tabanı, Tesla’daki geliştiricilerin yamaları havadan uygulamaya hızlı bir şekilde iletmelerine de olanak tanır.

Evernote

Sanılanın aksine, Evernote yerel bir uygulama değildir. Mükemmel performansa sahip bir hibrit not uygulamasıdır. Evernote geliştiricileri, başarıya ulaşmak için uygulamanın özelliklerini, güvenliğini ve arayüzlerini tasarlamak için çok çaba sarf etti. Evernote, kamera yakalama ve tarama, otomatik veri senkronizasyonu, kendi kendine tasarım, tartışma ve not paylaşımı ile kullanıcıları maksimum düzeyde destekleyebilir.

Gmail

Gmail, platformlar arası uygulama pazarına yeni bir bakış açısı getirdi. Gmail, verimli bir e-posta hizmeti veren bir uygulamadır. Şu anda, uygulama pazarlarından milyonlarca indirmesi var. Gmail’in başarısı kısmen HTML5’teki iyileştirmeden kaynaklanmaktadır. Bir dizi yararlı, basit özellik ve işlevle kullanıcı deneyimini geliştirdi.

Pacifica

Pacifica uygulaması en iyi kullanıcı arayüzlerinden birine sahiptir. Pacifica, arka plan olarak eklenecek bir dizi çeşitli videoya sahiptir. Uygulamanın video teması arka planı yerel bir görünüm ve his verir. Özellik satırları, web katmanı olarak yüklenir ve yerel gezinmeye sarılır.

Cryptochange

Bu, yüksek performanslı bir kripto para birimi uygulamasıdır. Kullanıcıların kripto para birimi fiyat değişikliklerini izlemelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Hatta en iyi 100 kripto uygulaması sıralamasında yer aldı. Hibrit uygulamaların faydaları, bu başarıyı kazanmasına yardımcı olan büyük bir role sahip.

Justwatch

Justwatch, TV akış hizmetleri için karma bir uygulamadır. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi birçok popüler platformdan içerik oynatabilir. Bunun, birçok kaynaktan çevrimiçi videolar bulup size geri akışını sağlayan bir araç olduğunu basitçe anlayabilirsiniz. Şu anda Justwatch’ın milyonlarca aktif kullanıcısı var. Harika hız ve performansa sahip bir hibrit uygulamanın en iyi örneğidir.

Sworkit

Bu bir egzersiz uygulamasıdır. Kullanıcıların fiziksel durumlarına ve hedeflerine göre egzersiz yöntemlerini gösterir. Pek çok kişi, Sworkit’i hibrit uygulamaların birçok özel alana nasıl uygulanabileceğinin bir örneği olarak görüyor.

Amazon App Store

Bir başka hibrit uygulama örneği, HTML5 tarafından desteklenen ve kullanıcıların ona erişirken yaşadıkları deneyimi yeniden tanımlayan Amazon App Store’dur. Farklı kullanıcılar arasında öne çıkmasını sağlayan ve aynı zamanda uygulamayı son derece çekici kılan birinci sınıf bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Uber

Uber, iyi bir hibrit uygulama örneğidir ve m.uber.com’da çalışan en popüler web uygulamasıdır. Kullanıcılar arasında bir taksi rezervasyon uygulaması olarak zaten ünlü olduğu için herhangi bir özel tanıtım gerektirmez. Kolay gezinme ile birleştirilmiş basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Uygulama, birden fazla cihazda hızlı çalışır ve hem Android hem de iOS kullanıcılarına dinamik özellikler sağlar.

NerdWallet

NerdWallet web sitesinin arkasındaki beyinler “önce web sitesi” kişiliğinden kurtulmak istediğinde, pazara hazır bir uygulama istediler ve bunu hızlı bir şekilde istediler. Geliştiriciler, yerel kod tabanlarını keşfederek engellerle karşılaştıktan sonra, sürtüşmeleri ve geliştirmede harcanan zamanı azaltmak için platformlar arası bir çerçeve seçtiler.

eBay Motors

Araba tutkunları, özel kullanılmış arabalar satın almak için sık sık eBay’e baktıklarından, şirketin 2018’de ana eBay uygulamasına benzeyen, tüm özelliklere sahip bir uygulama üretmesi ve hepsini bir yıldan kısa bir süre içinde piyasaya sürmesi gerekiyordu. Flutter, şirket geliştiricilerinin eBay Motors uygulamasını kendi zaman kısıtlamaları dahilinde oluşturmasına ve aynı zamanda tüm kullanıcılara dağıtmasına izin verdi.

Remote POS

Bu listedeki hibrit uygulamaların çoğundan farklı olarak Remote POS, ticari kullanım için tasarlanmıştır. Bu uygulama, restoran operasyonlarını tek bir telefonla yönetmenizi sağlar. Hibrit teknolojisi ile işletmeler, özelliklerinin çoğunu çevrimdışı olarak kullanabilir. Yalnızca müşteriler için fatura yazdırmak gerektiğinde internet bağlantısına ihtiyaç duyarlar.

Klarna

Finansman platformu, kullanıcıların herhangi bir web sitesinde satın alma yapmasına ve ödemeleri birkaç aya bölmesine olanak tanır. Üçüncü taraf alışveriş web sitelerinde ve Klarna’yı kullanan uygulamalarda yaygın olarak kullanıldığı için işletmelerin, hizmetlerini herhangi bir iş ortağının kullanabileceğinden emin olması gerekiyordu. Platformlar arası bir uygulama oluşturmak, bu web sitelerinin ve uygulamaların kendi kodlarına ekleyebileceği SDK’ları kolayca oluşturmalarına ve kendi müşterilerinin Klarna’nın sunduğu avantajları kullanmasına olanak sağladı.

Travelstart

Daha önce Afrika’da seyahat ettiyseniz, birden çok ülkede 1 numaralı seyahat sitesi olarak hizmet veren Travelstart’ı kullanma olasılığınız çok yüksektir. Böylesine geniş bir kullanıcı tabanıyla şirket, birden çok kod tabanından hibrit bir uygulamaya geçerek kod tabanını %90 oranında azalttı. Bu, uygulamayı daha hızlı ve daha verimli hale getirdi.