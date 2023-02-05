İş arama uzun ve sıkıcı bir süreç olabilir. Neyse ki, aramanızı optimize etmek ve yeni kariyer fırsatları bulmak için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar var. Her zaman hareket halinde olan ve aynı zamanda aktif olarak yeni bir iş arayan biriyseniz, parmaklarınızın ucunda bulunan çok sayıda uygulamadan birini kullanmak, aramanızın zirvesinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu listede, mevcut en iyi iş bulma uygulamalarına bakıyoruz.

En İyi Android İş Bulma Uygulamaları Listesi

Linkedin Kariyer.net Snagajob Indeed Careerbuilder İşin Olsun Monster The ZipRecruiter Glassdoor Secretcv Eleman.net CV-Library Dice Careers İsbul.net İşkur JobAware Yenibiris.com Toptalent.co Cvland HireWire

En İyi Android İş Bulma Uygulamaları 2023

Linkedin

Linkedin, iş ağı uygulaması içinde bir iş bölümüne sahiptir. İş simgesi için bir evrak çantası kullanıldığı için iş arama bölümünü bulmak kolaydır. Uygulama içinde beceri, unvan, konum veya şirkete göre hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda kaç kişinin başvurduğunu veya bunu yapan ilk kişilerden biri olup olmadığınızı bilmenizi sağlar ki bu hoş bir şeydir. Linkedin’in mobil uygulaması Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirildi.

Kariyer.net

Türkiye’nin en çok bilinen iş arama uygulaması Kariyer.net diyebiliriz. Sadece iş arayanlar değil aynı zamanda personel arayanlar da bu siteyi senelerdir kullanıyor. Site içerisinde sadece iş ve personel arayanların ilanları yok. Kariyer.net, düzenli olarak blog içerikleri de üretiyor ve bu içeriklerde iş dünyasına dair birçok bilgi mevcut. Hatta iş arayanlara çok güzel tavsiyelerde bulundukları içerikler de mevcut. Bunun yanı sıra iş arayanlar için sık sık eğitimler düzenliyorlar. Bu eğitimlere katılmak, iş arayan kişiler için faydalı olmaktadır. Çünkü iş arayanların hedefledikleri kariyerle ilgili bir eğitimin sertifikası, öz geçmişlerinde bulunmalı. Bu platform sayesinde hem öz geçmişinizi düzenleyebilir hem de size uygun olan iş fırsatlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Snagajob

Tam zamanlı bir iş için vaktiniz yoksa, Snagajob sizin için uygundur. Kaydolduktan sonra, Snagajob’un geniş iş veritabanına erişebileceksiniz. Uygulama, sizi uzmanlığınıza en uygun işlerle eşleştirmeye çalışacaktır. Bu uygulama, listedeki diğer birçok uygulamada olduğu gibi tek tıklama özelliği sunar. Snagajob, ilginizi çekebilecek işleri bulmadan önce sizin hakkınızda veri toplamak için size bir kişilik testi yaptırır. İsterseniz uygulama size günlük iş eşleşmeleri bile gönderebilir.

Indeed

Indeed İş Arama uygulaması, milyonlarca iş ilanına erişmenizi sağlar. Aramanızı iş unvanı, şirket, maaş ve konumun yanı sıra tam zamanlı, yarı zamanlı, sözleşmeli, serbest ve stajyerlik pozisyonları gibi iş türüne göre filtreleyerek sonuçlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Uygulama, cep telefonunuzdan herhangi bir pozisyona başvurabileceğiniz, aynı zamanda her iş için kişiselleştirilmiş mesajlar yazabileceğiniz, işverenlere mesaj gönderebileceğiniz ve başvuru durumunuzu takip edebileceğiniz için iş başvuru sürecini basitleştirir. Bu uygulamanın bir başka harika özelliği de şirket ve konuma göre şirket incelemelerine, iş tatmini puanlarına ve maaş bilgilerine erişebilecek olmanızdır.

Careerbuilder

Careerbuilder, uzun süredir mobil iş arama uygulamasıdır. CareerBuilder’ın mobil iş arama uygulaması, iş arayanlara her adımda yardımcı olur. İş arayanlar, yalnızca birkaç tıklamayla kişiselleştirilmiş bir özgeçmiş oluşturabilir ve kaydedebilir. Ardından, ilgilendiğiniz iş fırsatlarının peşinden gitmek için özgeçmişinizi kullanabileceksiniz. Dahası, Careerbuilder iş arayanların tercih ettiği aramaya bağlı olarak yeni açık pozisyonlar hakkında bildirimler gönderir.

İşin Olsun

İşin Olsun, her gün yayımlanan binlerce iş ilanını keşfetmenize imkân tanıyan, saniyeler içinde kaydolmanızı sağlayan, kullanımı oldukça kolay bir uygulamadır. Kısa sürede hesap oluşturduktan sonra tam zamanlı, yarı zamanlı, serbest zamanlı ya da diğer şekillerde çalışabileceğiniz çok sayıda iş bulabilirsiniz. Bu uygulama ile başvurmayı çok istediğiniz iş ilanına tek tuşla başvurabilir, işverenle konuşabilir ve size geri dönüş yapılmasını bekleyebilirsiniz.

Monster

Monster uygulaması, dikkate değer başka bir uygulamadır. Uygulama, kariyer hedeflerinize göre uyarlanacaktır – ilgilendiğiniz pozisyonlara göre iş önerileri alacaksınız ve sadece bir kaydırma hareketiyle başvurabileceksiniz. Monster ayrıca size özgeçmişinizi yükleme veya uygulamada yeni bir özgeçmiş oluşturma seçeneği sunar. Ek olarak, Monster’ın kariyer sınavı da dahil olmak üzere diğer faydalı araçlara da erişebileceksiniz.

The ZipRecruiter

ZipRecruiter iş arama uygulaması, milyonlarca işe erişmenizi sağlar ve telefonunuzdan tek bir tıklamayla başvurabilirsiniz. ZipRecruiter’ın bir başka harika özelliği de özgeçmişiniz bir işveren tarafından görüntülendiğinde, özgeçmişinizin görüldüğünü bildiren bir e-posta uyarısının telefonunuza gelmesidir. İş arayanlar, size uygun olabilecek yerel işleri incelemek için uyarılar da ayarlayabilir. Ayrıca, incelemeniz ve başvurmanız için çeşitli işler sunan diğer istihdam uygulamalarındaki ve iş panolarındaki işleri de listelerler.

Glassdoor

Glassdoor, şirketin geçmişte çalıştığı veya işyerindeki çalışan incelemeleriyle tanınır. Ayrıca sağlam bir mobil iş arama uygulamasına sahiptirler. Kaydolabilir ve arama kriterlerinize uygun işler açıldığında bildirim alabilirsiniz. Glassdoor uygulaması, özgeçmişinizi yüklemenize ve tek tıklamayla kariyer fırsatlarına başvurmanıza olanak tanır. Kullanıcı arayüzü modern ve kullanımı kolaydır.

Secretcv

Secretcv, on binlerce iş ilanı arasından hayallerinizdeki işi bulmanızı sağlayan bir web sitesidir. Bu web sitesinde şehirlere göre verilen iş ilanlarını listeleyebilir, hangi pozisyonda çalışmak istediğinizi seçebilir, sektörü belirleyebilir, gerekli eğitim seviyesi de dahil olmak üzere birçok filtrelemeyi kullanarak hızlıca kendinize uygun bir iş bulabilirsiniz.

Eleman.net

Eleman.net tıpkı Secretcv gibi çalışan, işverenlerin belirli bir pozisyonda çalışacak personel bulmasına yardımcı olan, iş arayanların da kendi alanında çalışabileceği bir iş bulabileceği, gözden geçirilmesi gereken sitelerden biridir. Video öz geçmişi hazırlamanıza da imkân tanıyan bu web sitesinde iş bulma süreci inanılmaz kolay hâle geliyor. Çok acil bir şekilde çalışacak bir iş bulmanız için acil iş ilanları bölümüne verilen iş ilanlarını değerlendirebilirsiniz.

CV-Library

CV-Library, kolayca arayabileceğiniz, favorilerinize kaydedebileceğiniz ve tek bir tıklamayla başvurabileceğiniz binlerce mevcut iş fırsatına erişmenizi sağlayacaktır. Aramalarınıza dayalı bildirimler için kaydolabilirsiniz, böylece kriterlerinize uyan rollere ilk başvuran siz olabilirsiniz. Bu uygulama aracılığıyla, becerilerinizi gösterebileceğiniz ve potansiyel işverenlere role uygunluğunuzu gösterebileceğiniz kişisel bir profil oluşturabilirsiniz. Ayrıca çevrimdışı modda işlere göz atabilir, kaydedebilir ve başvurabilirsiniz.

Dice Careers

Teknoloji, BT veya geliştirici işleri mi arıyorsunuz? Dice Careers, özellikle bu sektörlerdeki profesyonellere yönelik bir uygulamadır. Bu listedeki diğer uygulamalarla aynı şekilde, kişiselleştirilmiş iş uyarılarını seçebilir, çekici bir kariyer profili oluşturabilir ve işe alım görevlileri tarafından bulunabilirsiniz. Ayrıca, becerilerinize ve deneyim seviyenize göre maaş gereksinimlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak Dice Careers maaş tahmin aracına da erişebileceksiniz. Ayrıca, sektörünüze göre uyarlanmış en son teknoloji haberlerini ve kariyer tavsiyelerini alacaksınız.

İsbul.net

İsbul.net, son zamanlarda biraz daha fazla duyulmaya başlanan bir iş bulma uygulaması diyebiliriz. Site hem iş arayanların hem de personel arayanların yeni yeni tercihleri arasına girmeye başladı. Siteye üyelik ücretsiz. Hatta personel arıyorsanız siteye üye olduktan sonra bir adet ücretsiz ilan verme hakkınız da var. Fakat iş arayanlar için bir kısıtlama söz konusu değil. İş arıyorsanız özgeçmiş düzenleme, iş arama gibi işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta sitenin size özgeçmiş hazırlama kısmı için bir de notu var. Eğer ki tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurursanız geri dönüşleriniz daha hızlı yapılmaktadır.

İşkur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesi altında bulunan İşkur, resmî bir kurum olmasıyla dikkat çekiyor. İşkur, giriş yaptıktan sonra birçok iş ilanı ile kullanıcısını karşılıyor ve kayıt işleminin çok zor olduğu söylenemez. İşkur, resmî bir kurum olduğu için güvenilirlik olarak da üst sıralarda olduğu bir gerçek. Özellikle mavi yaka çalışanlar için daha kullanışlı bir platformdur. Kayıt olmak için kimlik bilgilerinize ihtiyacınız olacak.

JobAware

JobAware iş arama uygulaması biraz farklıdır. Indeed’deki listeleri önünüze getirir, bu nedenle burada benzersiz teklifler bulamazsınız. Ancak, yaptığı şey, faaliyetlerinizi izlemenize izin vermektir. Fırsatları “hayalinizdeki işler” ve “ikinci tercih edilen işler” gibi bölümlere ayırabilirsiniz. Ek olarak, “uygulandı” veya “mülakat” gibi süreçte bulunduğunuz yere göre işleri dosyalayabilirsiniz. Bir organizasyon aracı olarak JobAware mükemmeldir. Bu nedenle, faaliyetlerinizi takip etmeyle ilgili sorunlarınız varsa, bunu göz önünde bulundurun.

Yenibiris.com

Hürriyet gazetesinin bir oluşumu olan Yenibiris.com, en iyi iş arama uygulamaları arasındadır. Yenibiris.com üzerinde ücretsiz üyelik oluşturarak iş arama serüveninize başlayabilirsiniz. Hatta öz geçmişinizi doldurmadan önce mutlaka burada bulunan tavsiyelere bir göz atın. Bu tavsiyeler doğrultusunda hazırlayacağınız öz geçmişinize daha kısa sürede geri dönüşler alabilirsiniz.

Toptalent.co

Toptalent.co, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerini en iyi yeteneklerle buluşturuyor. Her yıl 3.5 milyonun üzerinde kişi Toptalent.co’yu ziyaret ediyor. En iyi şirketler aradığı en iyi yeteneklere Toptalent.co’dan ulaşırken, yetenekler de bu platformda şirketleri ve iş-staj ilanlarını keşfederek buldukları iş imkanlarıyla, işe alım programlarıyla ve networking buluşmalarıyla iş dünyasının kapısını aralıyor. Toptalent.co, kendilerini geliştirmek isteyen üniversiteli ve üniversite mezunu yetenekler için çok iyi bir kariyer platformu.

Cvland

Cvland, hem iş hem de personel arayanlar için geliştirilmiş oldukça pratik bir mobil uygulama. Benzerlerinden en büyük farkı ise Cvland’te iş ilanlarının bulunmuyor olması. İş arayan bir adaysanız, yapmanız gereken tek şey sizden istenen bilgileri girerek yeni bir hesap oluşturmanız. Cvland’teki profil sayfanız artık sizin yeni CV’niz oluyor ve uygulamaya üye olan işverenlerden yeni iş teklifleri alabiliyorsunuz. Üstelik soyad, telefon, e-posta gibi bilgileriniz, size gelen görüşme isteklerine olumlu cevap vermediğiniz sürece gizli tutuluyor. Ayrıca hesabınıza videonuzu ekleyerek doğrulanmış bir hesaba da sahip olabiliyorsunuz.

HireWire

Yakınınızdaki işleri arıyorsanız başvurabileceğiniz en iyi uygulama HireWire olacaktır. Bu program size konumunuz ve şirket arasındaki mesafeyi gösteriyor. Özgeçmişinizi yüklemek yerine uygulama, işverenlerin göz atabileceği interaktif bir profil oluşturmanıza yardımcı oluyor. Burada işverenlerin hakkınızda bilmek isteyeceği her şey yer alıyor. Bunun yanı sıra mülakatlar için kullanılabilecek araçlar da var. Dahası, size şirket hakkında fikir verecek şekilde buraya girmeniz durumunda sizden neler beklendiği, şirketin çalışma politikasının sizin beklentilerinizle uygun olup olmadığı ve daha fazlası hakkında şirket çalışanlarıyla konuşma imkanınız bulunuyor.