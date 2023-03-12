En İyi Android Online Market Uygulamaları 2023

Artık market alışverişlerinin dahi internet üzerinden kolaylıkla yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Pandeminin ardından daha da popüler hale gelen birbirinden farklı online market uygulamaları var. Getir ve Yemek Sepetine benzer uygulamalar arıyorsanız burada onlara benzer uygulamalara da ulaşabilirsiniz. İşte en iyi android online market uygulamaları…

Online Market Uygulamaları Listesi

Getir Yemeksepeti Migros: Sanal Market Migros Hemen Cepte Şok İstegelsin Trendyol Hepsiexpress A101 Kapıda Tazedirekt CarrefourSA Online Market Bakkaldan Macrocenter YunusOnline Happy

En İyi Android Online Market Uygulamaları

Getir

2015 yılında kurulan ve günümüzde en popüler uygulamalardan biri hâline gelen Getir üzerinden çok pratik bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Atıştırmalık, meyve ve sebze, temel gıdalar, ev bakım gibi kategorilerin yer aldığı hizmette market alışverişinin yanı sıra su, tatlı ve yemek siparişi de verebilirsiniz.

Yemeksepeti

En popüler sipariş uygulamalarından bir tanesi olan Yemeksepeti’nde yemek ve tatlı siparişlerinin yanı sıra market alışverişi imkânı da bulunuyor. Hizmette temel gıda, içecek, süt ve kahvaltılık, su, kasap ve şarküteri dahil olmak üzere çeşitli kategoriler mevcut. Yemeksepeti Banabi ile online market alışverişinizi kolayca yapabilir, dilediğiniz ürünlerin dakikalar içerisinde kapınıza kadar gelmesini sağlayabilirsiniz.

Migros: Sanal Market

Alışveriş sürecini çok kolay hâle getiren Migros: Sanal Market’te hesap oluşturabilir ve hemen ardından ihtiyacınız olan ürünleri satın alabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulamada meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt, kahvaltılık ürünler, temel gıda, atıştırmalık dahil çok sayıda ürün yer alıyor.

Migros Hemen

Migros Sanal Market ile çalışma prensibi benzerlik göstermektedir. Ancak acil teslimata ihtiyaç duyanların tercih ettiği bir uygulamadır. Market alışverişine dair her şey ürün seçenekleri içerisinde bulunmaktadır. Buna ek olarak hazır yemekler de Migros Hemen üzerinden sipariş edilebilmektedir. Verilen siparişin anlık olarak takibinin yapılabilmesi de mümkündür. Yeni bir uygulama olduğu için şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir’de hızlı teslimat hizmeti verilmektedir. Ancak yakın zaman içerisinde bütün şehirlerde hizmet vermeye başlayacak bir uygulamadır.

Cepte Şok

Şok marketin mobil uygulaması olan Cepte Şok, markete gitmeden alışveriş yapabilmenizi sağlıyor. Popüler market uygulaması, yemeklik malzemelerin yanı sıra içecek ve kahvaltılıklar gibi birçok türde ürünler sunuyor. Siparişinizi ister marketten teslim alabilir isterseniz siparişin adresinize teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

İstegelsin

İstegelsin’in çalışma prensibi, Getir ve Banabi uygulamaları ile benzerlik göstermektedir. İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’a teslimat özelliği bulunmaktadır. Geçmişi çok eski olmayan bir uygulama olduğu için henüz bütün şehirlere teslimat hizmeti yoktur. Ancak yakın zamanda her ile teslimat yapılmaya başlanacağı duyurulmuştur. Market, kırtasiye, eczane, evcil hayvan ihtiyacı ve telefon aksesuarı alışverişi gibi pek çok kategoriden alışveriş yapabilmek mümkündür.

Trendyol

E-ticaret platformu Trendyol’da elektronik, aksesuar, mobilya gibi ürün türlerinin yanı sıra market ürünleri de yer alıyor. Mevcut Trendyol hesabınız varsa uygulama üzerinden ihtiyacınız olan ürünleri çok pratik bir şekilde satın alabilirsiniz.

Hepsiexpress

Hepsiburada uygulamasının market alışverişi hizmeti sunan bölümüdür. Kullanmak için Hepsiburada uygulamasının yüklenmesi yeterlidir. Uygulamadan Hepsiexpress menüsüne geçiş yapılabilmektedir. Uygulama Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet vermektedir. Sipariş verildikten sonra dakikalar içerisinde ürün kapıya getirilmektedir. Market ürünlerinden elektronik ürünlere göre oldukça fazla çeşitlilikte ürünü Hepsiexpress ile sipariş edebilmek mümkündür.

A101 Kapıda

Çevrim içi alışveriş imkânı sayesinde markete gitmeye gerek bırakmayan A101 Kapıda, market alışverişi yapmak için A101 marketlerini tercih eden tüketiciler için harika bir hizmettir. Teslimat zamanını belirleyebilmenize imkân tanıyan uygulama haftanın her günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tazedirekt

Migros’a ait olan ve özellikle doğal gıda siparişi için kullanılan bir uygulamadır. Bu sebeple konsept olarak diğer market uygulamaları farklıdır. Kullanıcının bulunduğu bölgedeki taze gıda sağlayıcılarından temin edilen ve yine ilgili bölgelerdeki çiftçilerden alınan doğal gıdalar, verilen sipariş üzerine adrese teslim edilmektedir. Haftanın 7 günü teslimat 22:00’a kadar yapılmaktadır. Soğutuculu kamyonlar ile ürünler taşımaktadır. Ürünler Çanakkale Biga ve Trakya’daki çiftliklerden temin edilmektedir.

CarrefourSA Online Market

CarrefourSA marketlerinde bulunan ürünlerin birçoğu, CarrefourSA Online Market üzerinden de sipariş verilebilmektedir. Temizlik ürünleri, gıda ihtiyaçları ve beyaz eşya siparişleri verilebilmektedir. Ürün skalasının oldukça geniş olmasının yanı sıra, bozulabilecek olan ürünleri de soğutmalı araçlar ile teslim etmektedir. Uygulama müşterilerine Bugün Gelsin hizmeti sunmaktadır. Acil ihtiyaç duyulan ürünler, Bugün Gelsin ile alındığında aynı gün teslimatı yapılmaktadır.

Bakkaldan

Son yıllarda rağbet görmeye başlayan bu uygulamanın puanı yüksektir. Firmanın kendi deposu olmadığı için Yemeksepeti mantığı ile çalışmaktadır. Çevrede kayıtlı olan bakkallardan sipariş verilebilmesini sağlamaktadır. En yakın bakkallar listelenir ve siz de bu bakkallardan market ihtiyacı olan ürünleri sipariş verebilirsiniz. Bakkalların minimum sipariş tutarı, açılış ve kapanış saatleri ve puanları uygulama üzerinden görülebilmektedir. Online ödeme yapılabileceği gibi kredi kartı ile kapıda ödeme de yapabilirsiniz.

Macrocenter

Migros’un alt mağaza zincirlerinden biridir. Klasik ve geleneksel marketlerdeki ürünlere göre daha çeşitli ve farklı ürünler satıldığı için ayrıcalıklı ürünler adı altında değerlendirilmektedir. Dünya mutfağına ait birçok gurme gıdanın bulunabileceği bir market olması ile beraber, uygulama üzerinden bu ürünlerin siparişini vermek ve kapıya kadar getirtebilmek de mümkündür. Teslimatlar gün içerisinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda teslimat standartları da diğer Migros market uygulamaları ile aynıdır.

YunusOnline

Yunus marketler zincirinin resmi uygulaması olan YunusOnline sizlere en kolay market alışverişi imkanını sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken uygulamada aynı zamanda size özel kampanyalar bulunuyor.

Happy

Tıpkı YunusOnline gibi Happy marketler zincirinin resmi uygulaması olan Happy uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Online ve kapıda ödeme seçeneği bulunan bu uygulama son dönemde kullanıcılar tarafından beğenilen uygulamalar arasında yer alıyor.