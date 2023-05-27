En İyi Android Referans Uygulamaları 2023

Referans yönetimi yazılımları, akademik yayınlar için bibliyografyalar oluşturmanın yanı sıra araştırma makalelerini düzenlemek ve iletmek için kullanılır. İndirilen referans materyallerini yönetmek, herhangi bir akademik yazar için zor bir iştir. Bir araştırma makalesi veya tezi yazarken, bir ifadeyi desteklemek için kabul edilebilir bir araştırma referansı bulmak çok önemlidir. Sonuç olarak, materyalleri kronolojik sırayla düzenlemek ve bibliyografyalar oluşturmak için referans yönetim yazılımı kullanmak kritik öneme sahiptir. En iyi referans uygulamaları ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

References and Citations APA

Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama yalnızca APA referansı için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, aradığınız stil APA ise, bu uygulama haritalar, PDF dosyaları ve dergiler gibi daha belirsiz olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan başvurmanıza yardımcı olabilir. Bir referans oluşturduktan sonra, hızlı erişim için dizüstü bilgisayar gibi daha uygun bir yere kolayca gönderebilmeniz için paylaşabilirsiniz. Alternatif olarak, başka bir yerde saklamayı tercih ederseniz, uygulamanın kopyala ve yapıştır seçeneğini kullanabilirsiniz.

Zotero

Zotero, siz internette gezinirken araştırmayı otomatik olarak algılar. JSTOR’dan bir makaleye veya arXiv.org’dan bir ön baskıya mı ihtiyacınız var? New York Times’tan bir haber mi yoksa bir kütüphaneden bir kitap mı? Zotero her yerde yanınızdadır. Zotero, araştırmanızı istediğiniz şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Öğeleri koleksiyonlar halinde sıralayabilir ve anahtar kelimelerle etiketleyebilirsiniz. Veya siz çalışırken ilgili malzemelerle otomatik olarak doldurulan kayıtlı aramalar oluşturabilirsiniz.

EndNote 21

EndNote 21 ile üretkenliği artıran etiketler gibi özellikleri kullanarak düzenli kalırsınız. Uygulama çalışmanızı koruyan ve Google Dokümanlar için entegre belge oluşturma araçlarıyla yazma iş akışınızı iyileştiren veri geri yükleme işlevlerine sahiptir. Etiketler, referanslarınızı istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlayacak şekilde özelleştirilebilirdir. Referanslara etiketler ekleyebilir, etiketlerin rengini ve adını özelleştirebilirsiniz. Bir referansa birden fazla etiket ekleyebilirsiniz ve kitaplığınızı paylaştığınız herkes onu görüntüleyebilir; bu da etiketleri, referanslarınızı hızlı ve sezgisel bir şekilde düzenlemenin harika bir yolu haline getirir.

Mendeley

Mendeley, Elsevier’in ücretsiz bir aracıdır ve materyallere atıfta bulunmanıza ve alıntı yapmanıza ve ayrıca araştırma makalelerinizi paylaşmanıza olanak tanır. Birkaç araştırma makalesi üzerinde çalışan akademisyenler için tasarlanmıştır. Bununla araştırma makalelerini yönetebilir ve uygulamayı kullanarak diğer akademisyenlerle paylaşabilirsiniz. Araştırma makalelerinizde kullanabileceğiniz farklı referans stilleri vardır. Bu stiller, başka birine ait olan fikirleri ve düşünceleri kabul etmenizi sağlar. Bu uygulama ile çalışmalarınızı araştırma etiğine uygun hale getirmek için farklı referans stilleri kullanabilirsiniz.

JabRef

JabRef, platformlar arası, açık kaynaklı bir alıntı ve referans yönetimi programıdır. Yerel biçimleri BibTeX ve BibLaTeX’tir ve bu nedenle yaygın olarak LaTeX için kullanılır. JabRef, Java, Alver, Batada ve Reference’ın kısaltmasıdır. 15’in üzerinde referans biçimi için içe aktarma seçenekleri vardır. Tam metin makaleleri kolayca alıp bağlayabilirsiniz. Resmi tarayıcı uzantısını kullanarak tek tıklamayla yeni referansları doğrudan web tarayıcısından içe aktarabilirsiniz.

Citavi

İster hızlı bir bibliyografyaya ihtiyacınız olsun, ister 20.000 kaynaktan oluşan bir ekip kitaplığında arama yapın veya notları takip etmek isteyin, Citavi’nin araçları daha hızlı ve daha etkili çalışmanıza yardımcı olur. Tonlarca kaynağa sahip büyük projeler bunaltıcı gelebilir. Çalışmanızı görevlere ayırın, makalelerinizdeki önemli bilgileri takip edin ve tek başınıza veya bir ekip halinde gerçekten ihtiyacınız olanları bulmak için kaynaklarınızı gözden geçirin.

Paperpile

Akademik bir araştırmacıysanız, Paperpile başvuracağınız yönetim yazılımı olmalıdır. Akademisyenler için özel olarak tasarlanmış olup, çok sayıda alıntıyı takip etmesi gereken kişiler için mükemmel bir seçimdir. Paperpile, PubMed, Google Scholar ve Web of Science dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan referansları içe aktarmayı kolaylaştırır. Ayrıca, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan güçlü arama özelliklerine sahiptir. Ortak çalışmaya dayalı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, Paperpile iş arkadaşlarınızla referansları paylaşmanızı kolaylaştırır.

Docear

Docear, araştırmacıların referanslarını ve PDF’lerini yönetmelerine yardımcı olan en benzersiz ve güçlü referans yönetimi araçlarından biridir. PDF yönetimi, referans yönetimi, zihin haritalama ve not alma gibi bir dizi özelliği entegre eder. Docear, çok yönlü özelliklerinden dolayı öğrenciler, akademisyenler ve profesyoneller için ideal bir araçtır.

Wizfolio

Wizfolio, akademik araştırmacılar için özel olarak tasarlanmış, bulut tabanlı bir referans yönetimi yazılımıdır. Tüm referanslarınızı hızlı ve kolay bir şekilde tek bir yerde toplamanıza ve kişisel tercihlerinize göre düzenlemenize olanak tanır. Wizfolio ayrıca, kullanımını oldukça kolaylaştıran bir dizi yararlı özellikle birlikte gelir.

RefWorks

RefWorks, referanslarınızı dünyanın her yerinden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. RefWorks ile veritabanlarından, dergilerden ve web sitelerinden alıntıları kolayca içe aktarabilir ve ardından ihtiyacınız olan herhangi bir biçimde bibliyografyalar oluşturabilirsiniz. RefWorks ile ilgili en iyi şey, işbirlikçi özellikleri olabilir. RefWorks ile referanslarınızı meslektaşlarınız veya sınıf arkadaşlarınızla paylaşabilir, projeler üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Araştırma konularında işbirliği yapmak için gruplar da oluşturabilirsiniz.