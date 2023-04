Tatil planlama ve tatil yapma söz konusu olduğunda, gezginler artık telefonlarına her zamankinden daha fazla güveniyor. Otel rezervasyonları ve son dakika uçuş değişikliklerinden rehber kitap ve yabancı dil sözlükleri olarak hizmet veren uygulamalara kadar her konuda yardımcı olan teknoloji sayesinde seyahat etmek çok daha kolay. İşte sizin için derlediğimiz en iyi seyahat uygulamaları…

En İyi Android Seyahat Uygulamaları 2023

PackPoint

Gitmek istediğiniz yer hakkında önceden detaylı bir bilgiye sahip olmak yaşayacağınız aksiliklerin önüne geçmenizdeki en önemli faktör. Pack Point mobil uygulaması gideceğiniz yerde yapılacak olan aktivitelerden orada sizi neler beklediğine kadar sayısız bilgiyi önünüze seriyor.

TripAdvisor

Dünyanın en büyük dünyanın en büyük gezi sitesi TripAdvisor’un uygulaması, destinasyonda gezilecek yerler, yapılacak aktiviteler ile ilgili rehber görevi de görüyor. Gideceğiniz şehirlerdeki gezilecek ve görülecek yerler hakkında bilgi almak için bloglar ve Google Map dışında kaynak olarak kullanabileceğiniz bir uygulama.

Awesome Note

Seyahat ederken not tutanlar için çok kullanışlı bir uygulama. Sadece seyahat için değil, iş ve gündelik yaşamda da yapılacaklar listesi yanında günlük tutmanıza kadar her şeye yarıyor. Neler yaptığınızı fotoğraflarıyla not tutabiliyorsunuz, bir yere acil yazmanız gereken şeyleri de buna kaydedebilirsiniz. Bunları Google Docs veya Evernote ile senkronize etmeniz de mümkün.

Google Maps

Herkesin en iyi bildiği ve sıkça kullandığı, eliniz ayağınız olması gereken bir uygulama. Gerek rota seçme gerek rota planlama, yön bulma, ulaşım hakkında bilgiler alma ve etraftaki ATM’den tutun da cafe ve restoranlara kadar pek çok konuda bilgiler sunan bir cevher. Ne yapıp edip her özelliğini sonuna kadar öğrenmeniz/kullanmanız gereken bir uygulama.

Obilet

1000’den fazla hava yolu firmasının yer aldığı platform obilet.com, sık seyahat edenlerin vazgeçilmez mobil uygulamalarından biri. Bunun yanı sıra Türkiye’de aklınıza gelebilecek her noktaya otobüsle ulaşım isteyenler için pratik bir şekilde bilet alma imkanı tanıyan oBilet ile seyahat etmek hem daha ekonomik hem de keyifli hale geliyor.

Rome2Rio

Herhangi bir yere uçakla, trenle, otobüsle, gemiyle veya arabayla nasıl gidileceğini keşfedin. Ne kadar zamanda ulaşacağınızı, fiyatları ve hatta karbon emisyonlarını gösteren kapıdan kapıya seyahat arama motoru. Nereden nereye gitmek istediğiniz yazın, ulaşım alternatiflerine bakın.

Flixbus

Şehirlerarası otobüs seyahat hizmeti sağlayan Avrupa ve ABD’de faaliyet gösteren bir Alman uygulaması. Avrupa’daki şehirleri ve kasabaları birbirine bağlayan ekonomik bir otobüs seyahat şirketi. Avrupa içi şehirler arası ulaşımda kullanabilirsiniz. Uygulamalarının kullanımı son derece basit.

TripIt

Bu uygulama üzerinden tüm planlarınızı görebilir, iş arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Uçak ve otel rezervasyonlarının onay e-postalarını plan@tripit.com adresine gönderdiğiniz takdirde, seyahat planlarınızın tamamını tek bir uygulamada saklamış oluyorsunuz. Böylelikle internetiniz olmasa da maillerinize ulaşabilirsiniz. Seyahat takviminizi telefonunuzun takvimiyle senkronize edebilirsiniz.

CityMaps2Go

Bulunduğunuz konumda yer alan en iyi mekânlara ulaşmanıza, arkadaşlarınızın önerilerini görmenize ve gittiğiniz yerlerle ilgili kendi listenizi oluşturmanıza imkân tanıyan bir uygulama. İnternet bağlantınız olmasa da bulunduğunuz yeri görebilir ve aradığınız adresi bulabilirsiniz. Gideceğiniz şehirlerle ilgili tüm bilgileri telefonunuza indirdiğinizde, gezilecek görülecek yerler, müzeler, eğlence mekanları, cafe ve restoranlar hakkında kapsamlı bir rehber elinizi altında olmuş oluyor.

Roomer Travel

Bu mobil uygulama ile son dakika iptallerinde zarara uğramak artık tarihe karışıyor. Uygulamayı kullanan diğer insanların iptal etmek istediği rezervasyonlarını çok daha uygun fiyatlara devralabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, uygulamaya kaydolmak ve sonrasında çıkan ilanları takip etmek.

Roadtrippers

Son dakika çıkılan plansız seyahatlerde en çok karşılaşılan sorun, gidilen yer hakkında bilgi sahibi olmamak. Ayrıca internette yapılan ön araştırmalarda kimi zaman istediğiniz detaylara ulaşmak zor olabiliyor. Roadtrippers bu zorlukların aşılmasını sağlıyor. Gideceğiniz ya da bulunduğunuz konumu uygulamaya girmeniz yeterli. Bunun ardından belirttiğiniz konum etrafında bulunan kafe, otel, restoran, doğal yaşamları ve daha birçok detayı size sunuyor.

Happy Cow

Happy Cow mobil uygulaması sizi restoranları gezip tek tek menülere bakma zahmetinden kurtarıyor. Hiç bilmediğiniz bir şehirde istediğiniz restoranı elinizle koymuş gibi bulmanız Happy Cow ile mümkün oluyor. Yapmanız gereken tek şey, uygulamaya girip konumunuzu paylaşmak. Bunun ardından en yakınınızda bulunan vegan ve vejetaryan restoranları tek tek karşınıza çıkıyor. Dilerseniz uygulamadan gideceğiniz restorana yol tarifi de alabilirsiniz.

XE Currency

Yabancı para birimleri ve döviz kurlarına dair her şeyi tek bir çatı altında toplayan XE Currency uygulaması ile gideceğiniz ülkenin para birimi ile Türk Lirası’nı karşılaştırabilir, dönüştürebilir, ya da sadece döviz kurlarını takip etmek adına günlük hayatta kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın en ayırt edici özelliği ise internete bağlanıldığı anda döviz kurların güncellenmesi ve internetin olmadığı durumlarda da uygulamaya erişilebiliyor olması.

Waze

Zamanı kıymetli olanlar ve zamanının büyük bir kısmını yolda, trafikte vb. harcamaktan yakınanlar için Waze uygulaması bir harikadır. Sesli navigasyon sistemi başta olmak üzere güncel trafik ve yol bilgisi, trafik kamerası, radar, yol çalışması, kaza, sıkışıklık, polis kontrol noktaları vb. bilgilere de ulaşma imkanı sunan Waze tüm bu özellikleri diğer navigasyon ve trafik uygulamalarına oranla çok daha sosyalleştirerek sunuyor.

Maps.me

Maps.me gittiğiniz ülkelerde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çevrimdışı kullanabileceğiniz en başarılı harita uygulamalarından biri. Tek yapmanız gereken istediğiniz ülkenin haritasını indirmek. Sonrasında internet bağlantısına gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. İşaretleme, not tutma ve navigasyon özellikleri mevcut. Araç, bisiklet ve yaya yollarını en detaylı şekilde gösteriliyor.

Skyscanner

Havayolu şirketlerini hızlı bir şekilde tarayarak istediğiniz tarih ve rotadaki tüm uçuşları saniyeler içinde sizin için sıralıyor. İstediğiniz biletin hangi havayolunda ya da acentede ne kadar olduğunu da görebiliyorsunuz. Ona göre seçtiğiniz firmaya sizi yönlendirip biletinizi hızlı bir şekilde almanızı sağlıyor. Fazla uğraşmadan en ucuz uçak biletini bulmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Bu uygulamayı yurt içi seferlerinde de kullanabilirsiniz.

Airbnb

Günlük, haftalık veya aylık ev, daire kiralama konusunda alanının en iyisi. Misafir ağırlama sistemi couchsurfing’in paralı olanı gibi düşünebilirsiniz. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde hizmet sağlıyor. Kiralık yer bulabileceğiniz gibi sizde sahip olduğunuz devre mülkü kiraya açarak para kazanabilirsiniz.

Booking

Booking hostel ve otel bulma konusunda en başarılı uygulamalardan biri. Onlarca dil desteği, yüzlerce ülke ve şehir, milyonlarca konaklama alanı kaydıyla dünyanın her yerinde elinizin altında olması gereken bir seyahat uygulamasıdır.

iTranslate Voice

“Yabancı dil bilmiyorum, o yüzden seyahat etmekten korkuyorum” gibi bir düşünceye sahip olanlar için geliştirilen bir çeviri uygulaması olan iTranslate Voice ile anında 40 dilden fazla dilde konuşmanız mümkün. Bu tip sorunları bir çırpıda yok edecek olan bu uygulama yurt dışı seyahatlerinizde dil sorununuzu aşmanıza yardımcı olacak.

Hostelworld

Özellikle sırtçantalı gezginlerin favorisi olan bir uygulama. Otel ve pansiyondan ziyade hostel bulmak için en iyisi diyebiliriz. Türkçe dil desteği mevcut ve kullanıcı dostu çok kolay bir arayüzü var. Yol tarifleri işinizi çok kolaylaştırıyor.