En İyi Android Sosyal Ağ Uygulamaları 2023

İster deneyimli bir sosyal medya pazarlamacısı olun, ister sosyal medya pazarlamacılığına girmek isteyen bir pazarlamacı veya sosyal medyadan yararlanmak isteyen bir işletme sahibi olun, şu anda en popüler sosyal medya siteleri hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. Bu, markanızın sosyal medyadaki erişimini en üst düzeye çıkarmanıza, doğru insanlarla etkileşim kurmanıza ve sosyal medya hedeflerinize ulaşmanıza olanak tanıyor.

Elbette mesele sadece sosyal medya sitelerinin boyutu değil. Aynı zamanda, sosyal ağ sitesinin işinize ve size uygun olup olmadığıdır. Marka imajınıza uyuyor mu? Hedef kitleniz o sosyal medya sitesini kullanıyor mu? Aynı anda kaç sosyal medya sitesini yönetebilirsiniz ? Hepsini bir kenara bırakın ve listemize bir göz atın. İşte sizler için derlediğimiz en iyi sosyal ağ uygulamaları…

En İyi Sosyal Ağ Uygulamaları 2023

MeWe

Çok sayıda reklam ve casus yazılım içermeyen Facebook’a benzer bir şey arıyorsanız, bu sosyal uygulama ilginizi çekecektir. MeWe ücretsizdir ve kendisinden canlandırıcı bir yeni nesil sosyal ağ olarak söz eder. Önemli ölçüde gizlilik odaklıdır ve sizi ve gönderilerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini ve sizinle etkileşim kurabileceğini kontrol etmenize olanak tanır. Ayrıca, profil sayfanızdaki Gizlilik Hakları Beyannamesi bağlantısı aracılığıyla hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz kişisel bilgilerinizi asla paylaşmamaya veya satmamaya yemin ederler.

Minds

MeWe gibi, bu reklamsız sosyal ağ da mahremiyete ve internet özgürlüğüne odaklanıyor. Açık kaynaklıdır ve hikayeler ve retweetler gibi Facebook ve Twitter’a benzer özelliklere sahiptir. Katıldıktan sonra kanalınızı kuracaksınız ve Minds+’a yükselterek (aylık veya yıllık abonelik) veya üyelik seviyeleri oluşturarak kanalınızdan para kazanabilirsiniz. Ek olarak, içerik yayınlamak ve arkadaşlarınızı yönlendirmek gibi belirli etkinlikler için jeton kazanabilirsiniz. Kazanılan jetonlar, içeriğinizi tanıtmak veya diğer içerik oluşturuculara bahşiş vermek için kullanılabilir.

Quora

Bu iyi bilinen soru-cevap uygulamasındaki bilgi zenginliği paha biçilmezdir. Sadece bilgi bulmak için değil; bilginizi başkalarıyla paylaşmak ve kendinizi bir konu uzmanı olarak kabul ettirmek için de harikadır. Diğer kullanıcılar yanıtlarınızı okuyabilir, oylayabilir ve yanıtlayabilir. Takipçi sayınızı artırdığınızda, takipçilerinizden sorularını yanıtlama istekleri bile alabilirsiniz. Quora’da yalnızca insanları takip etmekle kalmaz, aynı zamanda ilgilendiğiniz konuları da takip edebilir ve yeni soruların yanıtlanması gerektiğinde bildirim alabilirsiniz.

BAND

Bir grup insanla iletişim halinde kalmak istiyorsanız, bu uygulama tam size göre. Özellikle spor takımları, okul kulüpleri, oyun klanları, inanç grupları ve işyerleri için etkinlik planlamaya ve düzenlemeye yardımcı olur. Öte yandan arkadaşlar ve aileler, bağlantıda kalmanın ve birbirlerinin hayatlarında olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmanın eğlenceli bir yolunu bulacaklar. Grup alanları arasında bir topluluk panosu, paylaşılan bir takvim, paylaşılan bir albüm ve özel bir sohbet alanı bulunur.

Discord

Bu uygulama, konuya özel topluluklar, arkadaşlarla iletişim halinde olmak ve yeni insanlarla tanışmak için çok iyidir. Her sunucu, üyelerin gönderilere tepki vermek için emojileri kullanarak birbirleriyle sohbet edip etkileşimde bulunabileceği çok sayıda kanala sahip olabilir. Ekran paylaşımı, oyun akışı yapmanıza, başkalarının oyunlarını izlemenize, video konferanslar yapmanıza, videoları birlikte izlemenize ve daha pek çok şeye olanak tanır.

Boost

Boost, modern ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, kullanışlı içerik filtreleri, ana ekran widget’ları, temaları ve birçok ek özelliği sayesinde Reddit uygulamasının en popüler alternatiflerinden biridir. Ücretsizdir ve reklam desteklidir, ancak bunları kaldırmak için tek seferlik küçük bir ücret ödeyebilirsiniz. Ön sayfa, kategoriler ve alt dizinler için sekiz gönderi görüntüleme türü vardır; her birinin kendine göre faydaları vardır ve bu da hepsini incelemeye değer kılar.

Mastodon

Bu reklamsız, merkezi olmayan sosyal ağ, benzer tasarımı ve özellikleri nedeniyle Twitter’a uygun bir alternatiftir. Her biri kendi kuralları ve moderatörleri olan birden çok sunucuya ayrılmıştır. Kaydolduktan sonra, ilgi alanlarınıza veya bölgenize göre bir tane seçmeniz istenecektir. Yine de, yalnızca o sunucuyla sınırlı kalmayacaksınız; kaydolduktan sonra tüm sunuculardaki kişilerle bağlantı kurmaya devam edebileceksiniz. Mastodon’un temiz, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gönderiler oluşturmak ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak kolaydır. Ayrıca, gönderilerinizi düzenleyebilir ve gönderi düzenleme geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

Wink

Yeni arkadaşlar edinmenin eğlenceli ve basit bir yolunu arıyorsanız, başka yere bakmanıza gerek yok. Wink, kullanıcı profillerine göz atmak için kontrolün sizde olmasını sağlayan popüler kaydırma biçimini kullanır. Göz atarken, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ortak yönlerinizi görmek için kullanıcının konumunu, yaşını, ilgi alanlarını (eklenmişse) ve profilini görebilirsiniz. Ardından, bağlantı kurmak istediğiniz birinin üzerine gelirseniz sağa kaydırın; kişi ilginizi çekmediyse, sola kaydırın. Kişi bağlantı isteğinizi kabul ederse, Arkadaşlar sekmesinde görünür.

BeReal

Bu çok basit bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. Günde bir kez ne yaptığınızı veya nerede olduğunuzu gösteren gerçek bir fotoğrafı arkadaşlarınızla veya herkese açık olarak paylaşmanıza olanak tanır. Her gün farklı bir zamanda, uygulama size durmanız, “gerçek olmanız” ve bunu kameraya kaydetmeniz için bir bildirim gönderecek. İşin püf noktası, uygulamanın size fotoğrafı çekmeniz için yalnızca iki dakika vermesidir. Hatta bazı günler, BeReal bildirimi benzersiz bir zorlukla birlikte gelir. Bu süre zarfında istediğiniz kadar fotoğraf çekebilir ve tekrar çekebilirsiniz, ancak gün boyunca yalnızca seçtiğiniz fotoğraf yayınlanacaktır.

Meetup

Kaç tane sosyal ağa katılırsanız katılın, çevrimiçi bağlanmak, şahsen tanışmakla aynı şey değildir. Meetup ile ilgi alanlarınıza ve konumunuza göre grupları ve çevrimiçi veya yüz yüze etkinlikleri arayabilirsiniz. Tercihiniz ne olursa olsun, kişisel veya profesyonel ağınızı büyütmenize yardımcı olmak için benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmanın yararlı bir yoludur. Diğer üyelerle iletişim kurmak ve koordinasyon sağlamak için bir uygulama içi mesajlaşma sistemi de bulunmaktadır.

Tinder

Tinder, kullanıcılarına, kullanıcıların gereksinimlerine uygun, hiç bitmeyen bir potansiyel profil kaynağı sağlar. Buradaki ana bileşen, kolay kayıt işlemidir. Kullanıcı, listelenen profillere sağa veya sola kaydırmaya başlar. Bu uygulama aynı zamanda kullanıcılara Facebook hesaplarını kullanarak giriş yapma imkanı sunar ve bu da profil oluşturmayı daha da kolaylaştırır. Kullanıcılar, Tinder Plus’ı seçerek, sınırsız beğeni ve dünya çapında bekarlarla etkileşim özgürlüğü gibi ek özelliklere erişim elde eder.

Clubhouse

Mesajlaşma yerine sesli sohbetleri daha çok seviyorsanız, ihtiyacınız olan uygulama Clubhouse. Bu, en iyi sosyal medya uygulamalarından biri, başkalarının katılabileceği özel veya genel sohbet odaları oluşturmanıza olanak tanır. Özel odalarda, kişilerinizi davet edebilirsiniz ve umumi odalarda, insanlar konuşmaları duyabilir ancak bunlara katılmak için grup moderatörlerinin onayına ihtiyaç duyarlar.

Twitch

Oyuncular arasında popüler olan Twitch, canlı oyun yayını için kullanılan en iyi sosyal ağ uygulamalarından biridir. Uygulama, yayınlarınızı telefon ekranınızdan kontrol edebilmeniz için PC’ler ve konsollar ile entegrasyonu destekler. Ayrıca, akıllı telefonlarda bile içeriğe erişiminizi kaybetmemek için konsollarda kullandığınız hesabın aynısını kullanabilirsiniz. Twitch, konsol ve akıllı telefon oyunları dünyasının keyfini çıkarmak için bir araya gelen devasa bir kullanıcı tabanına sahiptir.

Nextdoor

Komşular için tasarlanmış bir uygulama olan Nextdoor, dünya çapında 290 binden fazla mahallede kullanılıyor. Uygulama, dünyanın dört bir yanındaki komşuları bulmanıza ve onlarla bağlantı kurmanıza, gerçekleşen etkinlikleri bulmanıza, ürün ticareti yapmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Uygulama aynı zamanda komşularınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olur, böylece onları daha iyi tanıyabilirsiniz. Etkileşimli topluluklar oluşturmak, oyun arkadaşları bulmak, mahallenizde konuşacak insanlar ve daha fazlası için Nextdoor şu anda var olan mükemmel bir seçenektir.

MeetMe

MeetMe, yakınınızdaki kişileri bulabileceğiniz, bire bir sohbet edebileceğiniz ve yeni arkadaşlar bulabileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama, daha çok tipik bir sosyal medya hissine sahip olması bakımından benzersizdir; burada gönderiler yapabilir, başkalarının gönderilerini beğenip yorum yapabilirsiniz. Ayrıca, canlı yayına girebileceğiniz ve uygulamadaki bölgenizdeki insanların isterlerse izleyebileceği bir canlı yayın özelliği de vardır.

Vingle

Vingle, ortak ilgi alanlarına sahip insanları bir araya getirdikleri topluluk tabanlı bir uygulamadır. Hesabınızı oluşturduktan sonra bir arama bölümünde ilgi alanlarınıza göre kişileri arayabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyi seven insanları takip edebilir ve basit bir soru, fotoğraflı uzun gönderi veya video dahil her şeyi paylaşabilirsiniz. Bir başka harika özellik de, ilgi alanlarınız hakkında daha spesifik olmak istiyorsanız kendi topluluklarınızı bile oluşturabilmenizdir.

OneRoof

Bir binada veya bir şehirde yeniyseniz bu uygulama oldukça yararlı olabilir. OneRoof, komşularınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca, arkadaş edinebilmeniz için ilgi gruplarına katılmanızı da sağlar. Dolayısıyla, uygulamayı indirdikten sonra gerekli verileri doldurun ve katılmak istediğiniz ilgi gruplarını seçebilirsiniz.

Patook

Patook, benzer düşünen arkadaşlar bulmanıza yardımcı olan başka bir popüler uygulamadır. Maçlarınız bir puan sistemine dayanır. Temel olarak, hesabınızı oluşturduktan sonra sizden ilgi alanları, diller, değerler, yaş aralığı vb. farklı özellikleri tercihlerine göre sıralamanız istenir. Ardından, sıraladığınız özelliklere göre en çok puan toplayanlarla eşleştirileceksiniz. Ayrıca size genel tartışma panoları ve (“işaretçiler” olarak bilinir) özelliği de sunar; bu özellik, kullanıcılarının buluşmalar planlamasına ve yalnızca düşüncelerini paylaşmasına olanak tanır.

Bumble

İster ruh eşinizle, ister bir arkadaşınızla, hatta yeni bir iş danışmanıyla tanışmak olsun, Bumble’ın ana hedefi bağlantı kurmaktır. Bumble, Date modu, Bumble BFF ve Bumble Bizz’den oluşur; kişisel hedefinizin ne olduğuna bağlıdır.

Couchsurfing

Muhtemelen Couchsurfing’i duymuşsunuzdur ve belki onun benzer düşünen insanlarla tanışmak için bir uygulamadan çok bir seyahat uygulaması olduğunu söyleyebilirsiniz ama ikisi de olabilir. Ana amaç, seyahat etmeyi ve yeni havalı insanlarla tanışmayı bir araya getirmektir. Uzun zaman önce kuruldu ve o zamandan beri tüm dünyada 200.000’den fazla şehirde 14 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Couchsurfing, gezginleri anlamlı şekillerde paylaşmaya istekli kişilerle buluşturarak seyahati gerçek anlamda sosyal bir deneyim haline getirir.