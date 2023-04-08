Spor teknolojisi, 2028 yılına kadar 36,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşması beklenen devasa ve büyüyen bir sektör. Taraftarlar için tasarlanan akıllı telefon uygulamaları bu sektörün önemli bir bileşenini oluşturuyor ve bu alandaki liderler güçlü karlar elde ediyor. Bizde evden spor yapmak için uygun uygulamalar arayanlara yönelik, en iyi android spor uygulamalarını derledik.

En İyi Android Spor Uygulamaları 2023

Nike Training Club

Nike Training Club, en çok tavsiye edilen ve beğenilen egzersiz uygulamalarından birisi. Uzman spor eğitmenleriyle hazırlanmış olan uygulama, ilk üye olduğunuzda size boyunuz, kilonuz, haftalık ne kadar egzersiz yaptığınız gibi sorular yöneltiyor. Daha sonra sizden aldığı bu bilgilere göre size en uygun egzersiz programlarını öneriyor.

Runtastic

Koşmak; forma girmek ve zinde kalmak için tercih edilebilecek en iyi yollardan birisi. Genellikle çoğu akıllı telefonda adım sayar vb. özellikler bulunuyor. Fakat Runtastic, hedef koymanız, koşu performanslarınızı izlemeniz, kalori miktarınızı ölçmeniz gibi birçok imkanı size sunan oldukça işlevsel bir uygulama.

7 Dakika

Basit ve sade tasarımı ile öne çıkan 7 Dakika uygulaması, spor yapmakla çok arası olmayanların bile rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama. Uygulama, size günde 7 dakikalık egzersiz videoları önererek zinde kalmanızı sağlıyor. Böylece en kısa sürede en etkili sonuçları almaya başlıyorsunuz.

Freeletics

Size rekabet ortamı sunan Freeletics, puanlar toplayıp hedeflere ulaşarak motive olmanızı sağlayan bir egzersiz uygulaması. Yaptığınız antrenmanda ne kadar kalori yaktığınızı hesaplayabildiğiniz bu uygulama kendi alanında öne çıkanlardan biri. Kişiselleştirilebilen antrenmanlar ve beslenme listeleri yanında herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan sadece vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz hareketler sayesinde evde zinde kalmanız oldukça kolay.

Adidas Training

Adidas Training, kullananların kesinlikle olumlu geri dönüşler yaptığı Runtastic tarafından üretilmiş etkili bir egzersiz uygulaması. İlk üye olduğunuzda sizden kilo, boy, egzersiz rutini gibi bilgiler alan uygulama size özel bir egzersiz planı oluşturuyor. Ekrandaki eğitici videolar ile antrenmanı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olabiliyorsunuz. Öğünler ile ilgili haftalık bilgiler, kullanışlı kullanıcı ara yüzü ve anlaşılır eğlenceli egzersiz hareketleri Adidas Training uygulamasını rakipleri arasında öne çıkarıyor.

Sworkit

Sworkit; kardiyo, fitness, yoga, esneme vb. birçok kategoriye sahip kişiselleştirilebilen bir egzersiz uygulaması. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamanın bu kadar tercih edilmesinin bir sebebi de vücudunuzun istediğiniz bölgesine yönelik çalışma programları sunması. Ayrıca Sworkit’te ne kadar antrenman yapmak istediğinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Google Fit

Google Fit, Google tarafından geliştirilen mükemmel bir egzersiz izleyici uygulamasıdır. Fitness aktivitelerini kaydetmek için kullanıcının aktivite izleyicisindeki veya cep telefonundaki sensörleri kullanır. Hızınızı, temponuzu, rotanızı, yüksekliğinizi işaretleyecek ve size koşu, yürüyüş ve sürüş etkinliklerinizin gerçek zamanlı istatistiklerini gösterecektir. Ayrıca adımlarınız, zamanınız, mesafeniz ve kalori yakmanız için farklı hedefler belirleyebilirsiniz. Bu egzersiz uygulaması ev egzersizleri için mükemmeldir ve WearOS ile tam entegrasyona sahiptir.

Fitwell

Fitwell, Türk girişimciler tarafından oluşturulmuş bir egzersiz uygulaması. Fitwell, sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da egzersiz uygulamaları arasında iyi bir sıralamada. Uygulama sayesinde beslenme alışkanlıkları tarzı günlük rutinlerinizi düzene sokabileceğiniz gibi size özel egzersizler ile fit kalabilirsiniz.

Runkeeper

Runkeeper, 50 milyondan fazla kullanıcısı olan Android için tam özellikli bir fitness izleyici uygulamasıdır. Fitness aktivitelerini izlemek ve karşılaştırılabilir sonuçlar vermek için GPS özellikli cep telefonlarından yararlanır. Runkeeper, koşu temposunu, bisiklet hızını, rota mesafesini, yüksekliği ve kalori yakımını doğru bir şekilde hesaplayabilir. Kullanıcılarının etkinliklerin ayrıntılı bir geçmişini görüntülemelerini sağlar.

Nike Run Club

Nike tarafından sunulan bu uygulama içerisinde koşucular için çeşitli antrenman ve koşu programları yer alıyor. Aynı zamanda uygulama içerisinde serbest koşu yapabileceğiniz bir mod da bulunuyor. Bu modu kullanarak Doğrudan koşuya başlayabilir ve verilerinizi takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak NRC uygulaması ile bir koşu topluluğuna da katılabilirsiniz. Aynı zamanda egzersiz için öneriler, ipuçları, rehberler gibi unsurlar da Nike Run Club uygulamasında bulunuyor.

JEFIT

Özellikle vücut geliştirme ve güç antrenmanları için harika bir uygulama olan JEFIT’e web üzerinden de erişim sağlamak mümkün. Uzmanlar tarafından açıklanan 1.300’ün üzerindeki egzersiz ile özel programlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu egzersizler sonucundaki hedefinizi belirtebilir ve verilerinizi takip edebilirsiniz. Başlangıç seviyesinden özel programlara kadar farklı egzersiz türlerine sahip JEFIT, piyasadaki en iyi uygulamalardan birisi.

Plank Workout

Plank Workout, 30 günlük plank programı sunan ücretsiz bir uygulamadır. Karın kaslarını geliştirmek için en kolay yol olan plank hareketlerini içeren uygulama, ekipmana sahip olmasanız da kaslarınızı geliştirebileceğinizi göstermektedir.

BodBot

BodBot’taki ekipmansız egzersizleri yapmak için evde ya da spor salonunda olmanızın bir önemi yoktur. Öte yandan uygulama, ekipmanlı egzersizlere yer vermektedir. Antrenmanlar, ne zaman uygun olduğunuza bağlı olarak ayarlanmaktadır.

Strava

Strava, koşunuzu izlemenize, bir bisiklet rotası haritalamanıza ve antrenmanınızı tüm istatistiklerle analiz etmenize izin veren Android için en iyi egzersiz uygulamalarından biridir. Strava’nın heyecan verici özelliklerinden biri, kendinize meydan okuyabileceğiniz veya diğer uygulama kullanıcılarıyla rekabet edebileceğiniz bir liderlik tablosu içermesidir. Strava, bir GPS mesafe izleyici ve mil sayacı içerir. Ayrıca premium versiyonla triatlon ve maraton eğitimine gidebilirsiniz.

Home Workout

Home Workout, spor salonuna gitmeden kas inşa etmenize ve evde formda kalmanıza yardımcı olabilir. 100’den fazla ayrıntılı video ve animasyon kılavuzu içerir. Tüm egzersizler uzmanlar tarafından tasarlanmış ve karın kasları, göğüs, bacaklar ve tüm vücut egzersizleri gibi belirli bölümlere odaklanmıştır. Diğer özellikler arasında ısınma ve esneme rutinleri, ilerleme raporları, özelleştirilebilir egzersiz hatırlatıcıları ve grafikler bulunur. Ayrıca, kendi egzersiz rutinlerinizi oluşturabilirsiniz.

Fitify

Fitify, tüm vücut egzersizlerini videolu olarak kullanıcılara sunan kapsamlı bir uygulamadır. Kilo verip yağ yakmak, kas yapmak için bir antrenman uygulaması arıyorsanız Fitify’ye mutlaka göz atmalısınız. Uygulama hem ekipmanlı hem de ekipmansız yüzlerce egzersiz sağlamaktadır. Uygulama, size başlangıçta birkaç seçenek sunmaktadır. Vücut bölgesi, eğitim türü ve süresine bağlı olarak önünüze size göre egzersizler çıkarmaktadır.

MapMyFitness

MapMyFitness, her antrenmanı izlemenize, haritalandırmanıza, performansınızı artırmak için geri bildirim ve istatistikler almanıza olanak tanır. Koşma, bisiklete binme, yürüme, spor salonu egzersizleri, çapraz antrenman, yoga gibi 600’den fazla farklı izleme aktivitesini kapsar. Ayrıca, GPS tarafından izlenen her antrenman için sesli geri bildirimin yanı sıra özelleştirilebilir sesli geri bildirim de alabilirsiniz.

Samsung Health

Samsung Health, ana ekranda size bildirimler ve açılır pencereler göndererek adımlarınızı takip etmenizi sağlayan çok işlevli bir fitness uygulaması. Ayrıca yürüyüş, koşu, koşu bandı kullanma, yüzme ve daha fazlası gibi etkinlikleri kaydetmenize ve yönetmenize olanak tanır. Sağlığınızı kontrol etmek için yemek, uyku ve su alımınızı kaydedebilirsiniz. Ayrıca Samsung Health fitness bölümü, farklı egzersizler, kilo verme, kas geliştirme, meditasyon ve çok daha fazlasıyla ilgili bilgiler içerir.

FitOn

FitOn, yeni başlayanlar için motivasyon kaynağı olabilecek ünlü eğitmenlerin yüzlerce antrenman videosu ile sizi formda tutmayı amaçlıyor. Ayrıca kilo kaybı ve kilo alımı için kişiselleştirilmiş planlar hazırlama seçeneğine de mevcut. Uygulamanın bir başka özelliği de meditasyon için sakinleştirici videolardan oluşan bir koleksiyona sahip.

Virtuagym

Virtuagym, sizin için en uygun şekilde formda kalmanıza yardımcı olacak ekipmanlı ve ekipmansız antrenmanlara sahip. Uygulamada ev egzersizleri, fitness müziği ve sağlıklı beslenme gibi konularla alakalı farklı gruplara katılabileceğiniz online topluluklar var. Deneyimlerinizi gönderiler ve fotoğraflar aracılığıyla da paylaşabilirsiniz.