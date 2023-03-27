En İyi Android Uyku Takibi Uygulamaları 2023

Uyku problemleri çekiyorsanız ve size uygun bir uyku takip uygulaması istiyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. Uykunuzun kalitesini çok daha artırabilecek bu uygulamalarla hem uyku takibinizi rahatça yapabileceksiniz, hem de uyku problemlerinizi geride bırakacaksınız.

En İyi Android Uyku Takibi Uygulamaları

Calm

Uyku uygulamalarının en popülerlerinden biri olan Calm, kişinin ruh halini takip ederek stresi ve kaygıyı azaltmayı ve böylece huzurlu bir uykuya geçmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Uygulama içinde derin uyku, ilişkiler, mutluluğa dair sesli hikâyeleri de barındırıyor. Yani uykunuzun kalitesiz olmasının nedeni günlük hayatta yaşadıklarınızsa bu hikayelerle size yardımcı oluyor. Uygulama üzerinden huzurlu bir uykuya dalmak için uygulayabileceğiniz 5 dakika ile 1 saat arası meditasyon seçeneklerine, 100’den fazla hikayeye, nefes egzersizlerine ve başlangıç ve gelişmiş seviyeler için programlara da ulaşmak mümkün.

Sleep Cycle

Uyku düzeninizi izleyen bir uygulama olan Sleep Cycle, ilk olarak bunu yapabilmek için sizden uyurken telefonunuzu başucunuza bırakmanızı istiyor. Uygulama mikrofona erişim sağlayarak çevredeki diğer sesleri almadan sadece sizin uykunuz boyunca çıkardığınız sesleri takip ediyor. Diğer uyku uygulamalarından farklı olarak uykularınızın sürecini izleyerek bir grafik oluşturuyor. Bu grafik üzerinden uykunuz hakkında daha önce görmediğiniz bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ancak uygulamanın tek amacı bu grafikleri oluşturmak değil. Bilindiği üzere rahatça uyanabilmek için uykunun hafif evresinde olmak gerekiyor. Sleep Cycle bu döngüyü takip ediyor ve uykunuzun en hafif olduğu evrede sizi yavaşça uyandırıyor. Ayrıca diğer benzer uygulamalar gibi içeriğinde uykuya dalmanızı kolaylaştıracak ses ve hikâyeler de yer alıyor.

Headspace

Yüksek puan alan uyku uygulamalarından biri olan Headspace, uyku, meditasyon ve karşılaşılan stresli durumlar hakkında eğitimler içeren bir uygulama. Amacını, dünyadaki bütün insanlara ulaşarak sağlık ve mutluluğu yükseltmek olarak açılan uygulama başlangıç olarak size kısa bir eğitimle meditasyonun nasıl yapılacağını öğretiyor. Ayrıca uygulama içinde 30 günlük bir uyku eğitim programı da mevcut. Headspace’in kullanıcısına sunduğu en önemli rahatlık ise esnek olması. Hiçbir programı seçmek zorunda değilsiniz, istediğiniz eğitimi kullanabilir ya da istediğiniz müziklere istediğiniz zamanda geçiş yapabilirsiniz.

SleepScore

Uyku ile ilgili verilerinizi toplamak için ilk onayınızı aldıktan sonra, SleepScore adınız, doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz gibi birkaç temel ayrıntı daha ister. ‘Kolayca uykuya dalma’, ‘daha uzun süre uykuda kalma’, ‘horlama ve gıcırdatma’ gibi sunulan farklı seçeneklerden uykunuzun hangi alanında iyileşme görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Özellikle neye odaklanmanız gerektiğinden emin olun ve takip edin. Adından da anlaşılacağı gibi, SleepScore uykunuzu 1-100 arasında derecelendirir. Yaşınız için gereken ortalama ideal uyku puanının ne olduğunu size söyler. SleepScore’un uyku takipçisi, uykunun her aşamasında ne kadar kaldığınızı da gösterir.

Goddess

Kullanan kişinin her açıdan rahatlamasına olanak sağlayarak derin bir uyku çekmenize yardımcı olan bu uygulama özellikle kadınlara yönelik geliştirilmiş. Oldukça kapsamlı bir uygulama olan Goddess, analitik psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Carl Gustav Jung’un arketiplerini baz alarak hazırlanmış. Uygulama bu arketiplerle kullanıcılarının kişilik özelliklerine göre kapsamlı bir dönüşüm yolculuğu sunuyor. İçerisinde uyku meditasyonları, nefes çalışmaları, olumlamalar gibi rutinleri barındıran Goddess, ayrıca kadın sağlığına yönelik birçok ipucu da sunuyor.

Android Sleep

Android Sleep, cep telefonlarındaki en orijinal uyku takip uygulamalarından biridir. Uygulama uyku döngülerinizi takip edecek, ayrıca Android Wear, Pebble (RIP) ve Galaxy Gear cihazları için destekle birlikte geliyor. Uygulama ayrıca Google Fit ve Samsung Health ile entegre olabilir. Uykuya dalmanıza yardımcı olmak için binaural sesleri çalabilir. Hatta uykuya dalmamanız için alarmı devre dışı bırakmadan önce bir captcha’yı çözmenizi sağlayacak bir çalar saat görevi görecektir. Bu uygulamanın ücretsiz sürümü iki haftalık bir deneme sunar. Bundan sonra bunun için ödeme yapmanız gerekecek.

Sleep Time

Sleep Time, uyku düzeninizi anlamanıza ve yatmak için en iyi zamanı bulmanıza yardımcı olan bir uyku uygulamasıdır. Android için bu uyku uygulaması, uyku düzeninizi belirlemek ve uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olmak için size kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve uyku önerileri sağlamak için uyku istatistiklerini ve bir gecelik testi kullanır. Daha hızlı uyumak için malzeme, uyanmak veya uyumak için en uygun zamanın hesaplayıcısı, çalar saat vb. gibi çok ilginç özellikler bulacaksınız.

BetterSleep

BetterSleep, uyku çizelgeleri, uyku müzikleri (ASMR sesleri, doğa sesleri, beyaz gürültü, meditasyon müziği, izokronik dalgalar, solfej hızları, binaural sesler, 3D sesler) gibi çok sayıda özelliğe sahip bir uyku uygulamasıdır ve daha iyi dinlenmenize yardımcı olacak uyku ipuçlarına sahiptir. Bu uygulama, ne zaman uykuya daldığınız, hafif veya derin uykuda ne kadar süre kaldığınız ve gece kaç kez uyandığınız gibi uyku düzeninizi takip ederek daha iyi dinlenmeniz için iyileştirmeniz gereken alanları belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, yatmak için en iyi zamanı belirlemenize ve doğru miktarda uyumanıza yardımcı olacak bir uyku hedefi belirleyebilirsiniz.

Good Morning

Uyku düzenini yakından izleyen ve uyku düzeninizi saptayarak uyku alışkanlıklarınıza dair grafikler çıkartabilen Good Morning, uyku esnasında yalnızca sesleri değil, vücut hareketlerinizi de yakından izliyor. Bu sayede sabahları, uykunuzun en hafif olduğu dönemleri algılayabiliyor ve sizi bu sırada uyandırarak daha rahat uyanabilmenize yardımcı oluyor.

Sleep Tracker

Sleep Tracker, rahatlamanıza ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olmak için uyku seslerini kullanan ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Uygulama ile ayrıca uyku düzeninizi izlemek için uyku çizelgelerine ulaşabilirsiniz. Ne zaman uykuya daldığınız, uykuya dalmanızın ne kadar sürdüğü ve gece kaç kez uyandığınızı görüp daha iyi bir gece uykusu için geliştirmeniz gereken alanları belirleyebilirsiniz. Bu uyku uygulaması ile ilk uykuya daldığınız andan uyandığınız ana kadar uyku düzeninizi kolayca takip edebilir ve hatta uyku kalitenizi hesaplayarak iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Sleepzy

Sleepzy temelde Sleep Cycle ile aynı işi yapar. Uygulama, telefonunuzun sensörlerini kullanarak ne kadar iyi uyuduğunuzu izler ve mümkün olduğunca yenilenmiş hissetmeniz için sizi en hafif uyku evrenizde uyandırmaya çalışır. Sleepzy’nin farkı, görsel olarak daha hoş bir şekilde sunulan ayrıntılı istatistiklere sahiptir. Ayrıca uyku hedefleri oluşturabilir ve sizi daha sağlıklı bir uyku rutinine yönlendiren uyku notları ekleyebilirsiniz. Dezavantajı arada sırada araya giren bazı reklamlara katlanmak zorundasınız.

Sleep Monitor

Sleep Monitor, bol miktarda istatistik sağladığı için harikadır ve onları gerçekten güzel bir biçimde sunar. Bu uygulama aynı zamanda “Uyku Trendleri” adlı özel bir özellikle birlikte gelir. Bu özellik, birkaç hafta/ay boyunca alışkanlıklarınızı denetleyerek ve bunu yapmak için bu istatistikleri kullanarak uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olur. Uygulama, horlamanızı ve rüyada konuşmanızı kaydedebilir. Ayrıca ne zaman içtiğinizi, yemek yediğinizi, egzersiz yaptığınızı vb. işaretleyebilirsiniz, çünkü bu tür bilgiler uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Uygulama, uyku evrelerinizi izleyebilir ve size bir uyku puanı da sağlayabilir. Uygulamada bazı yatıştırıcı ses dosyaları bulunurken, akıllı bir çalar saat de yer almaktadır.

Sleep Theory

Sleep Theory, uyumanıza yardımcı olmak için size yatıştırıcı seslerden oluşan güzel bir kitaplık sunan harika bir uyku izleme uygulamasıdır. Piyano, klasik müzik, post rock gibi rahatlatıcı melodiler var. Sonra fan sesi, yağmur sesi, çeşitli diğer doğa sesleri gibi “Beyaz Gürültüler” vardır. Bu uygulama ayrıca uyku döngülerinizi takip edebilir ve size uyku puanınızı verebilir. Buna dayanarak, uyku alışkanlıklarınızı geliştirmek için çalışabilirsiniz. Bu uygulama aynı zamanda, akıllı bir çalar saatle birlikte gelir.

PrimeNap

PrimeNap, rüya günlüğü özelliği ile birlikte gelen harika görünümlü bir uyku izleme uygulamasıdır. Bu uygulama, listedeki diğer tüm uygulamalar gibi uyku düzeninizi izleyebilirken aynı zamanda veri aktarımına da izin verir. Ayrıntılı uyku analizi elde edersiniz, ayrıca akıllı alarm özelliği de bu uygulamanın bir parçasıdır. Horlama tespiti, kayda değer başka bir özelliktir. Uygulama ayrıca kırmızı filtre özelliğine sahiptir ve kullanıcı tarafından belirlenen günlük aktiviteler için size uyku istatistikleri sağlayabilir.

Sleep Easy

Sleep Easy, ayrıntılı uyku geçmişi bilgileri içeren bir uyku izleme uygulamasıdır. Uyku geçmişinize bakmak isterseniz, bunu istediğiniz zaman bu uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. Sleep Easy, bir uyku hatırlatıcı bildirim özelliğine ve hem otomatik hem de manuel modlara sahiptir. Bu uygulama herhangi bir reklam olmadan gelir ve yalnızca çevrimdışıdır. Uyku takibi için Otomatik Mod, uyanık olup olmadığınızı belirlemek için telefonunuzun hareketini izler. Hatta uykuya dalmanız için gereken süreyi önceden ayarlayabilirsiniz. Manuel Mod ise varsayılan moddur. Uyumaya hazır olduğunuzda, “Kolay Uyu” düğmesine dokunabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Uyandığınızda, “Uyandım” düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Pzizz

Android için biraz daha “oyun benzeri” bir his uyandıran uyku izleme uygulaması arıyorsanız, Pzizz tam size göre. Pzizz, derin ve dinlendirici bir uykuya dalmanıza yardımcı olmak için ses manzaralarını, binaural ritimleri ve sesli yönlendirmeli meditasyon tekniklerini birleştiren bir uyku izleme uygulamasıdır. Kumsal veya orman sesleri gibi farklı ses manzaraları arasından seçim yapabilir veya uyku düzeninize göre özel olarak tasarlanmış yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir film müziği olan “uyku yayını” seçebilirsiniz.

Google Fit

Google Fit, Android kullanıcıları için sağlık ve fitness takibi sunan ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama, uykunuzu, kalp atış hızınızı, adımlarınızı, kat edilen mesafeyi ve yakılan kalorileri takip eder. Ayrıca gün boyunca aktivite seviyelerinizi de izleyecektir. Uygulamayı günlük hedefler belirlemek ve zaman içindeki ilerlemenizi karşılaştırmak için de kullanabilirsiniz. Google Fit ile her gece 7 saat uyumak gibi bir gece hedefi belirleyerek uykunuzu takip edebilirsiniz. Hedefi belirledikten sonra, uygulamayı kullanarak uykunuzu takip edebilirsiniz. Uygulama size uykunuzun uzunluğu ve kalitesi hakkında veriler sağlar, böylece gerekirse uykunuzu iyileştirmek için ayarlamalar yapabilirsiniz. Google Fit, uyku programınıza uymanıza yardımcı olacak hatırlatıcılar da sağlar.

Alarm Clock Xtreme

Alarm Clock Xtreme, iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olacak, çalar saat, uyanmak için mükemmel zamanı ayarlamanıza yardımcı olan akıllı bir uyku yardım sistemi ve uyku zamanlayıcısı gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Zamanlayıcı ile uyku döngülerinizi takip edebilir ve yeterince dinlendirici bir uyku çekmenizi sağlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca ne kadar iyi uyuduğunuzu anlamak için ayrıntılı uyku istatistikleri sunar. Sezgisel tasarım, kurulumu ve kullanımı kolaylaştırır ve ayarları bireysel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

SnoreLab

Uyku probleminiz çok horlamaksa SnoreLab uygulamasına bir göz atmalısınız. Özellikle horlayanlar için uygundur, çünkü uygulamanın amacı bunu iyileştirmektir. Bu, bir yandan gece boyunca kayıt yapılarak, aynı zamanda horlama faktörlerinin görüntülenmesiyle yapılır. Kullanıcılar burun klipsi, horlama ateli veya daha fazlası gibi yardımların etkinliğini kaydedebilir. Ayağa kalktıktan sonra, horlama yoğunluğunu göstermek için bir horlama skoru mevcuttur. SnoreLab ayrıca ses dosyalarının dinlenmesine ve e-posta yoluyla – örneğin doktora – gönderilmesine olanak tanır.

Fitbit

Bu uygulama, belirli bir donanım için yapılmış olma avantajına sahiptir, bu nedenle uykunuzun kalitesini izleme işini yapmakta oldukça iyidir. Samsung Health gibi aynı avantajlara sahip başka uygulamalar da vardır. Samsung, uygulamayı ürettikleri telefonlar için optimize eder. Bu nedenle, diğer üçüncü taraf uygulamalardan daha doğru olabilir, deneyim farklı olabilir, ancak diğer uygulamaları aramadan önce bunu denemek isteyebilirsiniz.