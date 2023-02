En İyi Android Yaratıcılık Uygulamaları 2023

Yaratıcılığın boyutu yoktur. Bazen gözlerinizi kapadığınızda dipsiz okyanuslara veya uzak diyarlara seyahat edebilir ve hayal gücünüzün peşinde birçok açıdan mutlu hissedebilirsiniz. Fakat teknoloji çağında yaratıcılığınızı bazı noktalarda geliştirebilecek birçok uygulama var. İşte android telefonunuz için en iyi android yaratıcılık uygulamaları… Bu uygulamalar hayatınıza renk katmak ve yaratıcılığınıza boyut kazandırmak için tasarlandı.

En İyi Yaratıcılık Uygulamaları Listesi

Pinterest Music Maker Jam VSCO Cam AutoCAD – DWG Düzenleyici Wattpad Minecraft Tynker Canva Behance Bamboo Paper SimpleMind Infinite Design DeviantArt Adobe Express: Graphic Design Color Reference Find my Font Exhale Art Station Super Me Zoho Show

En İyi Yaratıcılık Uygulamaları

Pinterest

Görsel paylaşım sitesi Pinterest sadece fotoğrafçılıkla ilgili değildir, aynı zamanda kamerasını kullanarak telefonunuzdan yeni “raptiyeler” gönderebilme yeteneği en iyi özelliklerinden biridir. Fikir paylaşımı, yaratıcılık ve birçok şeyi bulabilirsiniz. Güzel şeyleri tespit etmekte başarılıysanız, bir pano oluşturun ve deneyin.

Music Maker Jam

Bilgisayar ortamında Music Maker, ilk popüler ana akım müzik yapma uygulamalarından biriydi. Müzik yeteneğinizi ve yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamak isteyenler için Music Maker, JAM kullanımı kolay bir şarkı yapımcısıdır.

VSCO Cam

VSCO Cam en köklü mobil uygulamalardan biridir: tercih ettiğiniz tarzlarda çekimler yapmanızı sağlayan araçlar ve diğer kameralardan ilham alan bir fotoğraf ve video uygulamasıdır. VSCO bizlere yaratıcı fotoğraf ve video düzenleme araçları, ilham alabileceğiniz ve kendiniz olabileceğiniz bir yer sunuyor.

AutoCAD – DWG Düzenleyici

AutoCAD mobil uygulaması, AutoCAD çizimlerini görüntülemeyi, oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan, kullanımı kolay çizim ve taslak çizimi araçları olan bir DWG görüntüleme uygulamasıdır. Profesyonellerin bir numaralı yardımcısı.

Wattpad

Ücretsiz, kısa ve epizodik kurgu için bir topluluk ve okunacak çok sayıda öykü kataloğu. Ama aynı zamanda yazmak için de bir yer. Dünyanın en sevilen sosyal hikaye anlatıcılığı platformu. İlham geldiğinde hikayeleri dinlemek ve ardından paylaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Minecraft

Minecraft’ı duymamış birkaç ebeveyn varsa diye söylüyorum, bu sadece sürüngenlere, örümceklere ve diğer yaramazlara karşı bir hayatta kalma oyunu değil. İnşa etmek ve dijital hayal kurmak için harika bir yaratıcı sanal alan.

Tynker

Çocuklara programlama becerilerini öğreten bir dizi uygulamadan biri. Bulmacaları çözmek için mantığı kullandıkları bir dizi zorluk şeklinde yer alır. Ayrıca kendi oyunlarını yapabilecekleri bir sanal alan modu da var.

Canva

Canva, kesinlikle Google Play’de bulabileceğiniz en yaratıcı uygulamalardan biridir. Yalnızca görüntüler ve yaratıcı tasarımlar oluşturmanıza değil, aynı zamanda çeşitli kartlar ve özgeçmişler oluşturmanıza da olanak tanır. Uygulamayı indirmek ücretsizdir ve hemen başlayabilmeniz için oturum açmak için Google Hesabınızı da kullanabilirsiniz. Canva’da oluşturabileceklerinizin neredeyse sınırı yoktur ve Photoshop’a kullanımı kolay bir alternatif arıyorsanız kesinlikle sizin için bir araç olabilir.

Behance

Behance, Adobe’ye ait olan ve Adobe tarafından işletilen Android’e özel bir uygulamadır. Kesinlikle kendi çevrimiçi portföyünüz aracılığıyla içerik oluşturmaya ve kendini tanıtmaya odaklanır. Yaratıcılar becerilerini sergileyebilir ve tasarımları, fotoğrafları ve çizimleri üzerinde çalışabilirler. Grafik tasarımdan hareketli grafiklere, ses ve oyun tasarımı seçeneklerine kadar çok çeşitli yaratıcı alanlar mevcuttur. Behance ile yaratıcılığınızı ve becerinizi ne kadar ileri götürebileceğinizi görmek için uygulamada birkaç dakika ayırmaya kesinlikle değer.

Bamboo Paper

Bu uygulama tabletinizi veya akıllı telefonunuzu çok amaçlı kullanabileceğiniz bir not defterine dönüştürür. Örneğin, onu bir üniversite not defteri olarak kullanabilirsiniz ama aynı zamanda onu kapsamlı bir düzenleme aracı yapan pek çok özelliğe de sahiptir. Kendi renklerinizi oluşturabilir, bir çizimdeki en küçük ayrıntıları değiştirebilir veya tüm notlarınızı ana ekranınızda tutmak için hızlı not widget’ını kullanabilirsiniz.

SimpleMind

Zihin haritalama, düşüncelerinizi organize etmenize, bir şeyleri hatırlamanıza ve yeni fikirler üretmenize yardımcı olur. SimpleMind tamamen zihin haritalama ve günlerinizi, projelerinizi ve planlarınızı nasıl daha iyi organize edeceğiniz ile ilgilidir. Kullanımı gerçekten kolay bir uygulama ve %100 ücretsiz. Reklam yok ve kaydolmaya da gerek yok. İndirme işleminiz tamamlanır tamamlanmaz hazırsınız!

Infinite Design

Geliştirici Sean Brakefield, SVG vektör grafik uygulaması Infinite Design’ı tamamen elden geçirdi. En son güncellemelerle artık Adobe’nin baskın Illustrator Draw’una gerçek bir alternatif. Sonsuz Tasarım, adından da anlaşılacağı gibi, sonsuz bir tuval (kaydırma, yakınlaştırma veya döndürme), aynı zamanda sonsuz katmanlar, sonsuz yol düzenleme ve bir geçmiş kaydırıcısıyla sonsuz geri alma ve yineleme özelliklerine sahiptir.

DeviantArt

DeviantArt, birçok yaratıcıya ilham veren başka bir harika uygulamadır. Sanatçıların ve sanatseverlerin bağlantı kurmasını sağlayan en büyük sosyal topluluklardan biri olan DeviantArt, yeni yüklenen içeriğinizi onlarca farklı kategori altında sergiliyor. Ayrıca favori hesaplarınızı ve profillerinizi daha sonra görüntülemek üzere sabitleyebiliyorsunuz. İçinizdeki sanatçıyı beslemek için çeşitli kullanışlı özelliklere sahip olan uygulama ile; sanat projelerini sergileyip, geri bildirim alabiliyorsunuz. Çeşitli türlerde farklı sanatçılara ait milyonlarca sanat eseri koleksiyonuna göz atabiliyorsunuz. Benzer ilgi alanlarına sahip sanat topluluklarına katılıp onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Favori yaratıcılarınızı arkadaş listenize ekleyip, projelerini yakından takip edebiliyorsunuz.

Adobe Express: Graphic Design

Tasarımcı olmayanlar için tasarlanan Adobe Express, hızlı bir şekilde ilgi çekici çevrimiçi içerik oluşturmak için yetenekli ve hoş şablon tabanlı bir araçtır.

Color Reference

Bu renk yönetimi uygulamasının temel amacı, tasarımcılara ve renk severlere ilham vererek ve yeni renk şemaları keşfetmelerine olanak tanıyarak tasarımlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu harika uygulamayla, yalnızca 5 renge kadar kendi renk paletlerinizi oluşturup dışa aktarabilir, aynı zamanda içe aktarılan görüntülerden renk seçme olanağına da sahip olursunuz. Ve Color Reference’ın en ilginç özelliği, renk paletlerinize göre harika duvar kağıtları oluşturmanıza izin veren duvar kağıdı yaratıcısıdır.

Find my Font

Adından da anlaşılacağı gibi, Find my Font web tasarımcıları, grafik tasarımcıları, tabelacılar ve diğer yaratıcı profesyonellerin bir görüntüdeki fontları saniyeler içinde tanımlaması için ideal bir font tanımlama Android uygulamasıdır. Yazı tiplerini belirlemek için bir fotoğraf çekmeniz veya galeriden mevcut bir resmi yüklemeniz yeterlidir. 150.000’den fazla yazı tipinden oluşan devasa bir çevrimiçi veritabanıyla bu uygulama, yalnızca 20 piksellik bir metin yüksekliğine kadar doğru sonuçlar almakla övünür. Find my Font Android uygulaması yalnızca Latin harflerini ve sembollerini tanımlamakla sınırlı olduğundan, Latin olmayan harflerin tanımlanması için Find my Font Desktop’ı Mac’inizde veya Windows PC’nizde indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Exhale

Exhale, siyahi kadınlar tarafından (BIPOC) için ve onlar tarafından geliştirilen ilk duygusal esenlik uygulamasıdır. Uygulama, meditasyonlar, koçluk görüşmeleri, olumlamalar, rehberli görselleştirmeler ve nefes çalışması dahil olmak üzere BIWOC tarafından küratörlüğünü yapılan içerik aracılığıyla kişisel bakım, farkındalık ve dinlenmeye ilham veriyor.

Art Station

ArtStation, portföyünüzü çevrimiçi olarak sergilemek ve doğru hedef kitleye ulaştırmak için en iyi platformlardan bir diğeri. Bu yenilikçi uygulama baskılar, Bloglar ve Dergi dahil olmak üzere çok sayıda bölüme sahip. ArtStation, karşınıza çıkabilecek engellere rağmen sanatınızı bir başyapıta dönüştürmek için size bazı inanılmaz fikirler verebiliyor. Ayrıca, ilgilendiğiniz konuları seçebileceğiniz bir dizi filtreye sahip. Ayrıca uygulama, ilgi alanlarınıza göre kanalları takip etmenize ve takibi bırakmanıza olanak tanıyor. Uygulama anatomiden, soyuta ve hayvanlara kadar çok sayıda kanalı kapsıyor. Uygulama, bir sanat eseri seçtiğinizde, ilgili tüm aramalar ve sanatçının ayrıntıları altta görünerek tüm süreci sizin için daha kullanıcı dostu hale getiriyor.

Super Me

NFT’ler son dönemlerdeki en popüler dijital yaratıcılık araçları arasında yer alıyor. Bu alanda sunulan birçok uygulama var. Kullanıcıların komik karikatür avatarı yapmalarına yardımcı olan Super Me bunlardan biri. Uygulama, NFT üretimi için en eğlenceli içeriklerin üretildiği kaynaklardan biri aynı zamanda. En sevdiğiniz anime çizgi film avatarını yapabileceğiniz uygulama ile aynı zamanda yaratıcı ilhamınıza uygun yüzlerce özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş seçenek oluşturabilir ve bu stilinizi sosyal medyanızda kullanabilirsiniz. Üreteceğiniz NFT’ler için de ilham kaynağı olabilecek türden başka uygulamalarla zenginleştireceğiniz NFT’leriniz için ideal bir kaynak.

Zoho Show

Seçebileceğimiz tüm araçlar arasında bu uygulama grafikler, akış şemaları, yönlendirmeler, diyagramlar ve yüksek kaliteli sunumlar yapmak ve diğer birçok öğeyi eklemek için güçlü bir düzenleyiciye sahiptir. Ek olarak, sunumlarınızı toplulukta paylaşabilir, başkalarının projelerini indirip beğeninize göre düzenleyebilirsiniz. Ayrıca yeni başlayanlar için uygulamanın temelinde bir sürü şablon içermektedir. Bu uygulamadaki tüm içeriğe ücretsiz olarak erişilebilirsiniz.