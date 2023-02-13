En İyi Android Yaşam Tarzı Uygulamaları 2023

Hayat standartlarınızı yükseltmeye çalışıyorsanız, buna yardımcı birçok android uygulama olduğunu biliyor muydunuz ? Google Play Store birbirinden farklı ve yaşam tarzınızı değiştirebilecek uygulamalara sahip. Regl döngüsünden, uyku takibine, sağlıklı yaşamdan stres yönetimine kadar birçok uygulamayı sizler için bir araya getirdik. İşte androiddeki en iyi yaşam uygulamaları…

En İyi Yaşam Tarzı Uygulamaları Listesi

Headscape Terrapine Online Psikolog Live Well Moyra: Astroloji ve Burçlar 21 Gün Challange – Alışkanlık Beden Dilin Hayat Planlayıcısı Kilitli Günlük – Günlüğüm Motivation – Günlük Alıntılar Fikrin Bende Ders Çalışma Atmosferleri Vivense – Mobilya & Dekorasyon Mood Tracker ve Günlük Sorular Pepapp Anı Ağacı, Çift Günlüğü Kompanion: Aralıklı Oruç Faladdin – Tarot & Kahve Falı I Am Sober – Ayığım Mutlu Patiler Uyku Takibi – Uyku Kayıt

En İyi Yaşam Tarzı Uygulamaları 2023

Headscape

Gwyneth Paltrow, Emma Watson ve Queer Eye’dan Antoni Porowski’ye kadar birçok kullanıcının beğenisini kazanan Headspace, meditasyon ve farkındalık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulama sayesinde günde 10 dakika ayırarak zihninizi boşaltabilirsiniz.

Terrapine Online Psikolog

Adı üzerinde online terapi uygulaması olan Terrapine Online Psikolog, bir test çözmenizin eşliğinde size en uygun psikoloğu gösteriyor ve ruhsal açıdan dinç kalabilmeniz için online bir psikolog imkanı yaratıyor.

Live Well

Evinizde otururken fitness, yoga ve yüz yogası yapabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız Live Well tam da aradığınız uygulama olabilir. Türkiye’nin en iyi eğitmenleriyle yapacağınız fiziksel aktiviteler, dinç kalmanıza son derece yardımcı olacak nitelikte.

Moyra: Astroloji ve Burçlar

Eğer astrolojiyle yakından ilgileniyorsanız ve gezegenlerin kombinasyonuna göre hayatınızda farkındalık yaratmak istiyorsanız bu uygulama tam da size göre. Günlük burç yorumunuza bakabilir, astrolojiye yönelik içeriklere göz atabilir ve merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz.

21 Gün Challange – Alışkanlık

Bir alışkanlığı kazanmanın pratikte 21 gün sürdüğünü duymuşsunuzdur. Bu uygulama da herhangi bir alışkanlığı kazanmanız için sizi takip ediyor. 21 Gün Challange ile siz de kazanmak istediğiniz alışkanlığa bir adım yaklaşabilir ve iradenizi test edebilirsiniz.

Beden Dilin

Jest ve mimiklerimiz birbirinden farklı şeyleri anlatabilir. Peki beden dilinizi keşfetmek için harika bir uygulama olduğunu söylesek ? Beden Dilin uygulaması birçok durumu analiz edip size farkındalık yaratmak için yaratılmış. İkna ve flört tekniklerinden, manipülasyona, görgü kurallarına kadar birçok içerik analizleriyle beraber sunuluyor. Üstelik motivasyon sözleriyle gününüzü daha güzel kılabilirsiniz.

Hayat Planlayıcısı

Hayatınızı baştan yaratabilmenin en iyi yolu, planlı ve programlı olmaktan geçer. Eski tarzdaki planlayıcıları kullanmak veya not almak istemiyorsanız The Life Planner uygulaması sayesinde telefonunuz veya tabletiniz üzerinden gününüzü kolayca planlayabilirsiniz.

Kilitli Günlük – Günlüğüm

Bir günlük tutmaya niyetiniz varsa fakat yazmaya pek de gönüllü değilseniz bu uygulama tam da size göre. Kimsenin erişemeyeceği sanal bir günlük niteliğindeki uygulama, takvimle, fotoğraflarla ve o gün yazdıklarınızı süsleyebileceğiniz birçok detayla dolu.

Motivation – Günlük Alıntılar

İyi bir motivasyon sözü belki de tüm gününüzü değiştirebilir! Bu uygulama da günlük bildirimlerle sizi şevklendirecek motivasyon sözleriyle dolu. Motivation uygulaması ile birlikte siz de gün içerisinde sizi motive edecek sözlerle işinizi hızlandırabilirsiniz.

Fikrin Bende

Başkalarının fikirlerine kulak vererek kendinizi geliştirebileceğinizi biliyor muydunuz ? Fikrin Bende uygulaması, farklı alternatifler ve bakış açıları sunarak fikirlerinizi ve kararlarınızı daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmayı amaçlıyor.

Ders Çalışma Atmosferleri

Ders çalışabileceğiniz ortam fazla gürültülü ve odağınızı mı dağıtıyor ? O halde bu uygulama tam da size göre. Rahatlatıcı doğa sesleri ve kütüphane sesi gibi farklı sesleri kulaklığınızla dinleyebilir ve odaklanmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Vivense – Mobilya & Dekorasyon

En iyi yaşam uygulamalarından biri de dekorasyon amacıyla tasarlanmış Vivense. Evinizin dekorunuzu değiştirmek ve yaşamınızı farklı bir boyuta taşımak istiyorsanız bu uygulama tam da size göre.

Mood Tracker ve Günlük Sorular

Duygu durum geçişlerinin günlük hayatımızda birçok etkisi var. Bu uygulama da günlük sorularınıza cevap ararken o günki hissiyatınızı kaydetmenize olanak tanıyor. Üstelik farklı temalarla uygulamanızı kişiselleştirebilirsiniz.

Pepapp

Regl döneminizi bir takvime dökmek isterseniz Pepapp tam da size göre. Aylık döngüyü takip eden uygulama, günlük belirtilerinizi girmenize ve doktora gittiğinizde en doğru cevapları verebilmenize olanak tanıyor. Üstelik kadınlara özgü bir blog tarzında soru cevap kısmı, astroloji, tarot, iyi bilgiler, cinsel sağlık, sex ve daha birçok konu üzerinde ayrı bölümleri var. Premium üyelere özel ilişki hikayeleri, günlük bilgiler ve daha birçok şeyi bir araya getiren uygulama her kadının telefonunda olması gereken nitelikte.

Anı Ağacı, Çift Günlüğü

Kendi zaman kapsülünüzü ve günlüğünüzü hem romantik hem de tatlı bir şekilde yaratmanıza olanak tanıyan uygulama, gününüzün nasıl geçtiğini sevimli orman tasvirleri ve orman dekorasyonlarıyla bir araya getiriyor.

Kompanion: Aralıklı Oruç

Sağlıklı bir beden ve kilo vermenin sırrı aralıklı oruç tutmaktan geçiyor. Bu uygulama sayesinde orucunuzun bitimine kaç saat kaldığını takip edebilir ve sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atabilirsiniz. Kişisel planla desteklenen uygulamanın arayüzü de gayet hoş.

Faladdin – Tarot & Kahve Falı

Fala inanma ama falsız da kalma demişler. Faladdin kahvenizi bitirdikten sonra çekip yollayacağınız fotoğraflara göre yorum yapan ve online falcılarla desteklenen bir uygulama. Üstelik premium üyelere özel imkanlar doğrultusunda falınıza daha detaylı baktırabilirsiniz.

I Am Sober – Ayığım

Bir bağımlılığınızdan kurtulmaya mı çalışıyorsunuz ? O halde bu uygulama size yardımcı olabilir. Topluluk desteğiyle birlikte, motive kalmanıza ve daha iyi alışkanlıklar oluşturmanıza imkan tanıyan uygulama son derece faydalı.

Mutlu Patiler

Teknolojiyi, sokaklarda yaşayan dostlarımızla paylaşan bir uygulama olan Mutlu Patiler, biriktirdiğiniz puanlarla sokak hayvanlarına destek olmanızı sağlıyor. Sanal dostunuz ile günlük görevleri tamamlayabilir, blog içeriklerle bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz.

Uyku Takibi – Uyku Kayıt

Kaliteli bir uyku, iyi bir günün ve yaşamın koşuludur. Bu uygulama sayenizde günde kaç saat uyuduğunuzu takip edebilir, uykunuzu nelerin etkilediğini öğrenebilir ve horlama takibi yapabilirsiniz.

Bonus: Trendyol

Yalnızca bir e-ticaret sitesinden daha fazlası olan Trendyol, günümüzün en popüler uygulamalarının en başında yer alıyor. Modadan, dekorasyona ve günlük her alandaki alışveriş imkanlarının yanısıra, tüyolar, tarifler ve blog gönderileri de içeriyor.