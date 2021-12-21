En İyi Apple Watch Aksesuarları 2022

Apple Watch, iPhone akıllı telefonlarında olduğu gibi sürekli olarak yenileniyor. Her sene yeni tasarımlar görüyoruz. Yeni ve güncel tasarımlarla uyumlu olarak en iyi Apple Watch aksesuarlarını seçtik. Siz de hem pratik hem şık bir kullanım isterseniz yararlanabilirsiniz.

En İyi Apple Watch Aksesuarları

Marge Plus

Apple Watch cihazınızı klasik bir deri kordonla eşleştirmek isterseniz, Marge Plus’ı ciddiye alın. Hakiki deri, profiline vintage bir hava katan zengin işçilikle zenginleştirilmiştir. Yumuşak deri dokusu görünümünü daha da güçlendirir.

Paslanmaz çelik toka, bandı güvenli bir şekilde bağlamanızı sağlar. Ter emici olduğu için uzun süre rahatlıkla giyeceksiniz. Son olarak, Marge Plus’ı siyah, kahverengi ve gri gibi ondan fazla renk çeşidinde seçebilirsiniz.

Deri Loop

İtalya’nın Arzignano şehrinde üretilen Deri Loop kordon, Venedik derisi adı verilen özel bir deriden üretilen ve tamamen el işçiliği ile üretilen bir kordon. Kusursuz bir çakıl dokusuyla beraber gelen kordon, hem prestijli hem de şık bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

JSGJMY

İşte Apple Watch cihazınızla eşleştirmek isteyeceğiniz bir başka sevimli saat kordonu. Çok yumuşak deriden oyulmuş ve düzgün bir işçilik sergiliyor. Deri kayış, akıllı saatinize güvenli bir şekilde kilitlenir ve kolayca bulunan toka ile kolayca ayarlayabilirsiniz.

Birden fazla delik, çoğu bileğe uymasına izin verir. Ancak JSGJMY’nin en önemli özelliği 25’ten fazla renk çeşidinin bulunmasıdır. Bu, Apple Watch’unuz için daha iyi bir takım elbise seçmede sorun yaşamayacağınız anlamına gelir.

Spigen

Pahalı Apple Watch’unuzu kazara çarpmalardan korumak için Spigen gibi sağlam bir zırh kılıfına ihtiyacınız var. Bu arada düşmelere zahmetsizce dayanabilecek sağlam bir yapıya sahiptir.

Esnek TPU malzemesi sayesinde kapağı kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Alüminyum düğme çok duyarlıdır ve net geri bildirimler sunar. Dahası, bu sağlam kasa siyah, beyaz ve pembe altın gibi üç güzel renkte geliyor.

Caseology Vault Serisi

Şok edici tasarıma sahip Caseology Vault Serisi kılıflar, Apple Watch cihazınızı hem çizilmeye hem de darbelere karşı istenen savunmayı sunar. Kasa, Apple Watch‘ın üzerine sıkıca oturur ve her yönden koruma sağlar. Ve dokunmatik ekrana ek koruma sağlamak için yükselmiş ön kenara sahip.

Son derece olduğu için, kolayca takıp çıkarabileceksiniz. Hassas kesikler ile cihazın tüm işlevlerine sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Dahası, düğmeler çok dokunsaldır ve daha iyi tıklama sunar.

OLEBR

Hem iPhone’unuz hem de Apple Watch cihazınız için şarj yuvasını seçmeye ne dersiniz? OLEBR, hem akıllı telefonunuzu hem de cihazınızı güvenli bir şekilde sıkmanıza izin vermek için tasarlanmıştır. Birinci sınıf metal ve silikondan yapılmıştır, sağlam bir yapıya sahiptir.

Kaymaz yüzey, saatinizi mükemmel bir şekilde tutması için gereken dengeyi sağlar. Çizilmez silikon; cihazın sürtünmeye karşı gerekli korumaya sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, OLEBR iki renkte mevcuttur: siyah ve uzay grisi.

UGreen

Apple Watch cihazınıza hızlı ve güvenli şarj çözümü sağlamak söz konusu olduğunda, UGreen güvenilir bir isimdir. Ayrıca MFi sertifikalıdır ve aşırı şarj, aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık ve kısa devre gibi yaygın tehlikelere karşı saate gereken korumayı sunar.

Şarj cihazı, cihazınızı rahatça şarj etmenizi sağlamak için 4 fit uzunluğunda USB kablosuyla birlikte gelir. 0 ila 45 derece arasında ayarlanabilen tasarımıyla, saatinizi başucu zamanı söyleyen bir parça olarak kullanmak için Komidin modunun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Son olarak, UGreen 17 ay garantilidir.

Powerbeats Pro

Özellikle spor yapmayı seven ve müzik dinlemeyi bir alışkanlık haline getirmiş olan kullanıcılar için en iyi aksesuar ürünlerinden birisi de Powerbeats Pro kulak içi kulaklık modeli olacaktır. Apple’a bağlı bir firma olan Beats tarafından sunulan kulaklıklar, hareketinizi engellemeyecek şekilde bir tasarıma sahip.

Kulak kancaları kısmında ayarlanır bir seri sunan kulaklık bu yönüyle kolay kullanım sunuyor. Tere ve suya karşı dayanıklı olan kulaklık yapısının bu sayede sporda da kolayca kullanılabildiğini göreceğiz. Ayrıca güçlenmiş tasarımın dışında kulaklığın performansının da oldukça yüksek olduğunu eklemek gerekiyor. Siri desteklik kulaklık modelinin 9 saate kadar şarj süreci yer alıyor. Kulaklığın kutusu sayesinde bu süre 24 saate kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Fast Fuel adı verilen hızlı şarj teknolojisi sayesinde kulaklığın sadece 5 dakikada 1,5 saate kadar çalabilecek şekilde şarj olduğunu da görmek mümkün oluyor. Ekstra bass düzenlemeleri ve ses modları bulunan kablosuz kulaklıkların başarılı bir aksesuar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Spor Loop Kordon

Çift katmanlı bir naylon örme kordon olan Loop serisi, nefes alınır bir yüzeye sahip. Nefes alan iç yüzey için özel bir kabarcık doku sunuluyor ve bu kabarcık doku sayesinde de kolayca nemin atılması sağlanıyor.

İkili renk ile gelen kordonların 8 farklı renk sunulduğunu da ekleyelim. Bu arada yine 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı kordon seçeneği var.

AirPods Pro

Eğer akıllı saatinizle beraber bir kulaklık kullanmak istiyorsanız, ikinci en iyi alternatifiniz AirPods Pro kulaklıkları olacak. Apple’ın kısa süre önce tanıtıma çıkardığı yeni kulaklıklar hem tasarım kısmında yenilenmiş hem de teknik donanım kısmında yenilenmiş olan bir seri. Kulaklıkların çok daha başarılı bir seri olduğunu ve genel olarak performansının da yüksek olduğunu ekleyelim.

Daha önce bu model için bir incelemeye de yer vermiştik. Dilerseniz kulaklıklar hakkında tüm özelliklere ulaşabileceğiniz incelememizi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. Burada önemli bir detayımız daha var. Akıllı saatlerde sadece AirPods Pro kulaklık modelleri kullanılmıyor. Bunun dışında eski AirPods modellerini de akıllı saatlerde kullanabilirsiniz.

Birinci nesil ve ikinci nesil kulaklık modellerinin de yine Apple’ın akıllı saatlerinde kullanılması büyük bir avantaj. Tabii ki performans açısından değerlendirecek olursak, Pro modelini tercih etmek en iyisi olacaktır.