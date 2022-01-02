En İyi Aynasız Kameralar 2022

Fotoğraflar günümüzde çok büyük bir değere sahip. İster fotoğrafçı olun ister olmayın; sosyal medya kullanıyorsanız filtreler ve fotoğraflar da hayatımızın bir parçası haline geliyor. Eh halihazırda son model cep telefonları da çok iyi kamera özellikleri vaat ediyor. Biz yine de akıllı telefonlardan bağımsız olarak bir kamera arayanlara özel; en iyi aynasız kameraları mercek altına alıyoruz.

1- Canon EOS R5

Canon, EOS R5 ile gerçekten tüm engelleri kaldırdı. Hafif ama sağlam, şirketin bugüne kadarki en iyi aynasız kamerası. Yüksek çözünürlüklü, tam çerçeveli ve güçlü Digic X işlemci tarafından çalıştırılan bu kamera; fotoğrafçılar için olağanüstü bir araç. Yeni nesil Çift Piksel otomatik odaklaması olağanüstüdür ve etkileyici derecede doğru izleme; akıllara durgunluk veren bir algılama sunar. Görüntü kalitesi de benzer şekilde üstündür ve minimum gürültü ile; düşük ışıkta bile olağanüstü sonuçlar üretir.

2- Fujifilm X-A5

Fujifilm, aynasız fotoğraf makinelerinde öncü markalardan biridir, zaten hemen hemen herkes Fujifilm’in kameralarının kalitesini bilir. Retro yani eski bir görünüşe sahip olan 24MP APS-C sensörüne sahip; X-A5’in en iyi özelliklerinden biri; ekranın tam olarak dönmesi ve fotoğraf/video çekimlerinde kendimizi rahat bir şekilde görmemizdir. Youtuberlar için de kullanışlı olan bu özellik diğer aynasız kameralardan ayrıştırıyor bu makineyi. 4K video kayıdı da yapabilen X-A5’in bu özelliği biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü saniyede sadece 15 kare video çekebiliyor 4K modunda, bu da videoları çoğu durumda kullanılmaz kılıyor.

3- Sony A7S III

Neredeyse her yönden önemli ölçüde geliştirilmiş olan Sony A7S’nin üçüncü yinelemesi, türünün en iyisidir. Aslında, satın alabileceğiniz en iyi hibrit video kamera da diyebiliriz. Yepyeni 12,1 MP arkadan aydınlatmalı sensör 6K veya 8K kaydedemez; ancak çok düşük ışıkta çok uzun süre kayıt yapabilir. Yüksek ISO seviyelerinde inanılmaz ses yönetimi ile A7S III; çekim yapmak için özgürleştirici bir fotoğraf makinesidir; tek gerçek sınırlama, kart kapasitesi ve 4K’da çekim yaparken ortalama 75 dakika olan pil ömrüdür.

4- Olympus OM-D E-M10 Mark IV

E-M10 Mark IV gözden kaçırması kolay bir kameradır. Ancak gerçekte, yeni başlayanlar ve fotoğraf çekimleri için en iyi aynasız kameradır. Faz algılamalı otomatik odaklama veya mikrofon girişi gibi gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir; ancak yeni başlayanlar için tüm önemli özelliklere sahiptir. Kompakt gövdesi ve erişilebilir düğme düzeni; Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı gibi akıllı telefon fotoğrafçıları için erişilebilir bir yükseltme yapar.

5- Nikon Z5

Nikon Z5, şu anda satın alabileceğiniz en iyi giriş seviyesi tam çerçeve aynasız fotoğraf makinesidir. Özellik sayfasında, çekici gelen çok şey var. Büyük, 24 MP tam çerçeve sensör; iyi ışık alan ortamlarda hoş görüntüler üretirken büyük; parlak EVF ve 3 inç eğim açılı dokunmatik ekran, çekim yapmayı bir keyif haline getirir. 273 noktalı otomatik odaklama da çok etkilidir. Ve hem statik hem de hareketli nesnelerle iyi başa çıkar. Kameranın kendisi, geniş, rahat bir tutuş ve hoş bir kontrol düzeni sunan, çekim yapmak için uygun.

6- Sony A7R IV

Sony’nin A7R kamera serisi tamamen çözünürlükle ilgiliydi. A7R IV ise, eskisinden çok daha fazlasını vaat ediyor. 61MP kamerası, etkileyici Pixel Shift Çoklu Çekim modu ile artırılan mükemmel bir ayrıntı seviyesi ile geliyor. Otomatik odaklanma (otofocus) sistemine yapılan bir güncelleme, kamerayı daha hızlı ve daha akıllı hale getirdi. Kamera gövdesi artık daha sağlam ve daha iyi durumda ve saha dışındayken öğelerin en kötüsüyle başa çıkabiliyor, derin kavrama ise uzun süreler boyunca rahatça kullanılabiliyor. Üst plaka ayar kadranının eklenmesi, mod kadranına erişimi biraz zorlaştırmasına rağmen. A7R serisi kameramanlar göz önünde bulundurularak tasarlanmadığı halde, video kalitesi mükemmel.

7- Fujifilm GFX 100S

GFX 100S gibi orta format aynasız kameralar, en doğru renk reprodüksiyonuyla en üst düzey görüntü kalitesine ihtiyaç duyan profesyonel fotoğrafçıların tercihini giderek daha fazla kazanıyor. Orta format sensörler otomatik netleme ve çekim performansı hızlarından ödün verirken, modern bir dijital kamerada mümkün olan en iyi görüntü kalitesine sahip olmaları ile tanınırlar. Amacınız stüdyo portreleri veya güzel yüksek çözünürlüklü manzara fotoğrafları çekmek ise; GFX 100S tam da size göre.

8- Canon EOS R6

Bir Canon DSLR’niz varsa ve aynasız kameraya geçmeyi bekliyorsanız, EOS R6 tam size göre. Bunun ana nedenlerinden biri, EOS R6’nın sınıfında lider otomatik odaklamasıdır – bu sınıfta, mükemmel nesne algılama (hayvanlar dahil) ve izleme sağlayan Dual Pixel CMOS AF II sistemiyle eşleşebilecek başka bir kamera yoktur.

Ayrıca etkileyici gövde içi görüntü sabitleme (IBIS), mekanik deklanşör kullanarak hızlı 12 fps seri çekim ve uygun 4K/60p video becerileri ile Canon’un tüm orijinal aynasız modellerinden daha iyidir. R6’nın kayıt limitleri ve sarmal deklanşör sorunları, onun bir video iş makinesinden çok bir fotoğraf makinesi olduğu anlamına geliyor, ancak bu 20MP çözünürlük sizin için yeterli olduğu sürece, kesinlikle fotoğrafçılar için şimdiye kadar yapılmış en iyi kameralardan biri.

9- Nikon Z fc

Nikon Z fc, diğer kırpma sensörlü aynasız kamerası olan Nikon Z50’nin muhteşem bir retro modeli. 1980’lerin başlarındaki Nikon FM2’den ilham alan bir gövdede Z50 ile aynı özellikleri bir araya getiriyor. Ve bu kombinasyon, seyahat ve günlük çekim için eğlenceli bir fotoğraf makinesi isteyen sıradan fotoğrafçılar için güzel bir haber. Hava koşullarına dayanıklı bir yapıya ve Nikon Z50’de görülen geniş tutuşa sahip olmayabilir. Ancak Z fc, 20,9 MP sensör, 4K/30p video çekme yeteneği, sürekli AF gibi rekabetçi özelliklerle birlikte çekim yapmak zevklidir. İnsanlar ve hayvanlar için izleme, ayrıca kullanışlı bir değişken açılı dokunmatik ekrana sahip. Tek dezavantajı, yerli lens eksikliği. Geniş bir APS-C lens yelpazesi sizin için önemliyse; Fujifilm’in X serisi iyi bir alternatiftir – ancak aksi takdirde Nikon Z fc eski ve yeninin muhteşem bir karışımıdır.

10- Fujifilm X-T30

Fotoğraf yolculuğunuza aynasız kamera alanında yeni başlıyorsanız, pahalı profesyonel modellere ihtiyacınız yok. Bu yüzden Fujifilm X-T30 daha uygun olabilir. Özellikleri arasında 26 megapiksel APS-C sensörü, X-Processor 4 Dört Çekirdekli CPU, eğilebilir 3 inç dokunmatik ekran, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı ve 20 fps’ye kadar sürekli çekim modu bulunur. X-T30’u yeni başlayanlar için iyi bir seçim haline getiren diğer özellikler arasında 425 aşama tespit noktalı Hibrit AF sistemi (böylece bu çekimi kaçırmazsınız), sürücü için özel kadranlar, pozlama telafisi ve deklanşör hızı ayarları ve DCI ve UHD 4K 30p video. Bunların tümü, X-T4’e göre fark edilir derecede daha küçük bir pakette bulunur; bu, daha kompakt bir seçenekle başlamak istiyorsanız bir avantaj da olabilir.