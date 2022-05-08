En İyi Bulaşık Makinesi Tavsiye ve Önerileri 2022

Çok sayıda bulaşık makinesi, yumuşak huylu dış kısımların altında faydalı yetenekler ve geliştirmeler gizler. Birçok modern bulaşık makinesi bir bakışta benzer görünüyor olabilir. Hatta genellikle basit bir şirket logosuyla süslenmiş 24 inç genişliğinde paslanmaz çelik bir ön cepheye sahip olma eğilimindedirler. İç mekanlarda bile genellikle, her biri farklı bir katlanabilir çatal seti ve altlarında dönen su jetleri bulunan iki benzer bulaşıklık bulunur. Ancak daha yakından bakarsanız bu iç mekanların ayrıntılarda çılgınca değişebileceğini fark edeceksiniz.

Her büyük bulaşık makinesi markasının web sitesi, modelleri için, mutfağı temizleme ve kirli bulaşıkları hiç olmadığı kadar kolay hale getirme işini vaat eden çok sayıda mevcut özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden bazıları aslında işi halledebilir. Yeni bir bulaşık makinesi satın alırken, göreve uygun ve mevcut en iyi bulaşık makinesi özelliklerini barındıran bir model satın aldığınızdan emin olun. İşte sizin için araştırıp bulduğumuz 2022’nin en iyi bulaşık makinesi tavsiye ve öneri listesi!

Vestel BM 4202 Wifi Bulaşık Makinesi

Geniş hacimli yapısıyla büyük aileler için uygun bir modeldir. Program sonu sesli ikazda bulunabilen cihaz, wi-fi bağlantısı gerçekleştirebilmektedir. Telefonunuzdan otomatik olarak kontrol edebilmenize imkan tanır. Ekonomik, hızlı ve yoğun olmak üzere üç farklı programa sahiptir. Kendi içerisinde özel fincan rafları, katlanabilir teller ve üç kademeli yükseklik ayarı bulunmaktadır.

Bosch SMS44DI00T Bulaşık Makinesi

Bu bulaşık makinesinin kendi içerisinde üç kademeli filtre sistemi bulunmaktadır. Program takip ve kalan süre göstergesine sahiptir. Tamamen paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Sıcak yıkama programıyla inatçı yağ lekelerini kısa sürede ortadan kaldırır. Sessiz çalışan bir modeldir. Kısa program süresi 29 dakikadır. Ön yıkama ve erteleme seçenekleri mevcuttur.

Profilo BM5220MA Bulaşık Makinesi

Profilo BM5220MA bulaşıkları çizmeden hijyenik bir şekilde yıkar. Asla leke bırakmaz. Program başına 12 litre su tüketim yapmaktadır. Katlanabilir tabak rafı, Vario Flex sepet, fincan rafı ve üç kademeli yükseklik ayarı iç aksamında bulunan özelliklerdendir. Hızlı ve yoğun programları bünyesinde barındıran Profilo BM5220MA, 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahiptir.

Hoover HFDN 1L360OW-17 Bulaşık Makinesi

Hoover HFDN, yıkama alışkanlıklarınızı hafızasına tutabilmektedir. Size özel yıkama programları sunan model, kendi içerisinde yapay zekaya sahiptir. 5 standart olmak üzere 24 farklı yıkama programı bulunmaktadır. Piyasanın en çok satan bulaşık makinelerinden biridir. Mobil uygulama ile kontrol edebileceğiniz Hoover HFDN 1L360OW, ekonomik su tüketimiyle tasarruf yapmanızı sağlar.

Altus Al 434 A Bulaşık Makinesi

Ön yıkama programıyla inatçı lekeleri bulaşıklarınızdan söker alır. Program takip ve parlatıcı göstergeleriyle kullanıcı dostu olan model, paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Özel filtre malzemesiyle dikkat çeken ürün, çatal bıçak sepetine sahiptir. A++ enerji sınıfı Altus Al 434, 13 kişilik yıkama kapasitesini bünyesinde barındırmaktadır.

Grundig GDF 8503 Bulaşık Makinesi

Hızlı yıkama ve kurutma fonksiyonlarını bünyesinde barındıran model, tuş kilidi özelliğine sahiptir. Parlatıcı göstergesiyle kullanım kolaylığı sağlayan ürün, kendi içerisinde bulaşıkların ne kadar hassas olduğunu otomatik olarak algılar. Bardaklarınızın ömrünü 20 kata kadar uzatır ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Electrolux ESF2400OS Bulaşık Makinesi

6 farklı programda yıkama yapabilen model, tamamen paslanmaz çelikten oluşmaktadır. Tezgah üstü kullanım için uygun olan Electrolux ESF2400OS, kompakt ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekmektedir. Hızlı program seçeneğiyle sadece 20 dakika içerisinde bulaşıklarınızı ter temiz yapabilmektedir. Sessiz çalışan cihaz, piyasanın en çok tercih edilen bulaşık makinelerinden biridir.

Regal Bm 410 Bulaşık Makinesi

Regal Bm 410, su taşma emniyet sistemi ile konfor sağlayan bir tasarıma sahiptir. Ayarlanabilir fincan rafı, başlama ve bitirme göstergeleri bulunmaktadır. Toz, sıvı ve tablet deterjanlar için uygun bir bulaşık makinesidir. Yıkadığı bulaşıkların üstünde asla leke bırakmaz. Kompakt tasarımıyla mutfağınızın her köşesi için uygundur.

Windsor WS 3214

Performans olarak 12 L su kullanma özelliğine sahip olan makine bununla beraber 54 dB’lik ses seviyesine ulaşır. Windsor çamaşır makinesinin paslanmaz dış gövdesi modele daha uzun süre kullanma imkanı sağlar. Birbirinden farklı renk seçimi ile her eve uygun olan Windsor bulaşık makinesi modellerini tercih edebilirsiniz. Cam ve bardak koruma teknolojisi sayesinde yıkama esnasında cam bardaklarınızı koruyan makine aynı zamanda çizilmesinin de önüne geçiyor.

Siemens SN234I00DT iQ300

Siemens, makinenin iç gövdesinde kullanılan paslanmaz çeliğin kalitesi ve genel kalite kullanıcılardan tama yakın puan almış. Uzun ömürlü kullanım sunması açısından iQdrive teknolojisini kullanarak motor üretiyor. Bu teknoloji ise yıllar içinde aşınmayı en aza indiriyor. Siemens deterjanın makine içinde eşit bir şekilde dağılması ve etkili bir şekilde temizlemesi için de dosageAssist sistemini kullanıyor.

SEG SBM 3020

Vestel’in alt markası olan SEG bulaşık makinesi modelleri E sınıfı enerji teknolojisine sahip olacak şekilde üretilir. Paslanmaz ve dayanıklı dış gövdesi farklı renklerde üretilerek her eve kolayca uyum sağlamasını sağlar. Freestanding kullanım şekline sahip olan model sahip olduğu bu özellik sayesinde kullanıcılar tarafından tercih edilir. 12 L iç hacmine sahip olan model bununla beraber 54 dB ses seviyesine sahiptir. Çatal ve kaşıkların makine içinde kolay ve düzgün bir şekilde yerleşmesi ve yıkanması için ayrıca SEG bulaşık makinesi modellerinde bir de çatal kaşık sepeti yer alıyor.

Vestel BM 4201

Vestel’in en çok satılan bulaşık makinesi modelleri arasında BM 4201 öne çıkıyor. Beyaz ve inox olarak iki farklı renk seçeneği sunan Vestel’in bu modeli oldukça modern bir tasarıma sahip. 4 farklı programı arasında ise hızlı, yoğun, eco ve süper bulunuyor. Farklı sürelerde ve yıkama sıcaklıklarına sahip olan bu programlar sizlere optimum temizlik sağlamak için çalışıyor. Makineye koyduğunuz parlatıcıyı da göstergelerden takip edebiliyorsunuz. Yıkama adımlarını gösteren ekranı sayesinde makinenizin hangi adımda olduğunu kolayca takip edebiliyorsunuz.

Siemens 4 Programlı Bulaşık Makinesi

RackMatic olarak adlandırılan iç tasarım yapısı sayesinde üst sepeti dilediğiniz yükseklikte ayarlayarak büyük tencereleri bile kolayca yıkayabileceğiniz Siemens 4 Programlı Bulaşık Makinesi, tam 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahip. Siemens Home Connect mobil uygulaması sayesinde bulaşıkları yerleştirdikten sonra mobil cihazınız üzerinden program seçerek uzaktan çalıştırmanız mümkün.

Bosch SMS44DW00T 4 Programlı 12 Kişilik Bulaşık Makinesi

A+ enerji sınıfı teknolojisine sahip olan Bosch 4 Programlı Bulaşık Makinesini tüm yıl çalıştırdığınızda bile toplam 3360 litre su ve 290 kWh enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Geniş iç hacmi sayesinde tam 12 kişilik bulaşık kapasitesine sahip olan makinenin 4 farklı programı ve diğer akıllı teknolojileri sayesinde bulaşıklarınızın tam da olması gerektiği gibi temizlendiğinden emin olabilirsiniz.

LG DFB325HD QuadWash A++ Bulaşık Makinesi

En çok tercih edilen bulaşık makineleri arasında yer alan bu makinede yeni geliştirilen TrueSteam, bulaşıklarda ışıltılı temizlik sağlar. Ön buhar seçeneği en yüksek seviyede temizlik sağlar. TrueSteam, geleneksel modellere kıyasla su lekelerini 50% oranında azaltır. Inverter DirectDrive motor teknolojisi ile kombine edilen multi-motion yıkama kolları, QuadWash, optimize edilmiş yoğunluk kademelerinde güçlü ve çok yönlü su akışıyla kapsamlı bir temizlik sağlar.