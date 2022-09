En İyi Clash of Clans Taktikleri

Günümüzde mobil oyun dünyası büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle herkesin bir akıllı telefonu olmasıyla beraber oyunların kullanıcı sayısında artış gözlemlendi. Bugünkü yazımızda çok indirilen oyun olan Clash of Clans dünyasında en iyi taktikleri göstereceğiz.

Mobil strateji oyunlarının en sevilenlerinden birisi olan Clash of Clans günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Özellikle oyun içerisindeki rekabet ortamı oyunun daha da çok kullanıcı tarafından oynanmasına yol açıyor. Basit bir şekilde ilerleme kaydetmek bu oyunda mümkün. Asıl dikkat etmeniz gereken ise yükseltme zamanlarını doğru takip etmek ve inşaatçıları hiç boş bırakmamak.

Clash of Clans içerisinde sizin gelişmenizi sağlayacak en önemli unsur inşaatçılardır. İnşaatçılar köyünüzde bulunana her şeyin seviyesinin yükseltilmesine sizlere yardımcı olur. Elmas kullanımı doğru yapmalı ve inşaatçı sayınızı bir an önce maksimum seviyeye getirmelisiniz. İnşaatçının yanı sıra sizlerin gelişiminde en önemli rolü oynan ise yapacağız saldırılardır. Saldırılardan önce doğru birliği eğitmeli ve ona göre yükseltmelerini tamamlamalısınız.

Clash of Clash’ta Büyük İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Belediye binasını hemen yükseltmeyin diğer şeylere odaklanın,

İkinci bir altın depolama alanı almak için acele etmeyin,

Oyunun en başında iksir için fazladan depolama alanı almayın,

Taşları sadece inşaatçı kulübeleri yapmak için harcayın,

Binaları konumlandırırken inşaatçı kulübelerini en köşelere inşa ederek savunmanızı güçlendirin,

Kışlanız ve ordunuz büyürken, laboratuvar ve büyü fabrikası kurmayı unutmayın,

Saldırı anında yapmanız gerekenleri unutmayın.

Belediye binanınız sizin yaşam kaynağınızdır diyebiliriz. Ancak onu hemen yükseltmek sizler için zararlı olacaktır. İlk önce köyde ne kadar yükseltme varsa onlar yapılmalı, daha sonra ise Belediye yükseltmesine geçilmelidir. Bununla beraber köy düzeninin 5. seviye’den sonra daha büyük önem taşıyor. O yüzden Belediye binanızı 5. seviye yaptıktan sonra sizler için en uygun köy düzenini seçmeniz gerekiyor.

Değerli taşlar oyunda birçok zorlu görevi kolay yapan unsurlardır. Özellikle etrafta oluşan ağaç, taş vb. unsurları yok ederek değerli taş kazanabiliyorsunuz. Bu taşları sadece inşaatçı alacakken kullanmanızı tasviye ederiz. Eğer köylerden yıldız almanız gerekiyorsa bunun için tam donanımlı bir ordu ile kışlaları doldurmak gerekiyor. Ancak kaynağa ihtiyacınız varsa goblin gibi direkt kaynağa gidecek olan kahramanlarla doğru saldırılar yapabilirsiniz.

Clash of Clans içerisinde birçok klan bulunuyor. Klan yapısı tamamen çark gibi işler, sizler klan için asker verirken aynı şekilde asker temin edebilirsiniz. Ayrıca katılacağınız Klan savaşları ile beraber büyük ganimetler elde edebilirsiniz. Bunun için iyi ve güçlü bir klana girmeyi tercih edin ve klan etkinliklerinde aktif olun.

