En İyi Clash Royale Desteleri 2022

Günümüzün en popüler mobil oyunlarından olan Clash Royale, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Clash Royale içerisinde yenilmez birisi olmak ve düşmanlarınızı alt etmek için en iyi desteye sahip olmanız gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Clash Royale en iyi desteleri derledik.
Clash Royale içerisinde birçok arena yer alıyor. Oyuncular bu arenalarda mücadele ederek en üst arenaya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu zorlu yolculukta seçtiğimiz desteler kaderimizi belirler. İyi bir deste size her şeyden çok yardım eder.
Birçok deste seni bulunuyor. Sizlere önerimiz sadece bir deste ile devam etmemek, durumlara göre ve yeniliklere göre her daim destenizi güncellemeniz gerekmektedir. Özellikle arena seviyesi arttıkça daha farklı destelere ve dizilişlere gitmek, yükselmeniz açısından oldukça önemlidir.
Pekka Destesi
- Pekka
- Haydut
- Savaş koçu
- Minyonlar
- Yıldırım
- Zehir
- Elektro Sihirbaz
Binici Destesi
- Domuz binici
- Ateş topu
- Yıldırım
- Buz golemi
- İskeletler
- Buz ruhu
- Silahşör
- Top
X-Yayı Destesi
- İksir toplayıcı
- X-Yay
- Buz golemi
- İskeletler
- Buz ruhu
- Silahşör
- Ateş topu
- Tesla
Golem Destesi
- Golem
- Barbar varil
- Kasırga
- Yıldırım
- Bebek ejderha
- Karanlık prens
- Mega minyon
- Oduncu
Mega Şövalye Destesi
- Mini Pekka
- Mega Şövalye
- Madenci
- Minyonlar
- Silahşör
- Kraliyet teslimatı
- Duvar yıkıcılar
- Yıldırım
Elektro Dev Destesi
- Savaş Şifacısı
- Karanlık prens
- Elektro Dev
- Ateş topu
- İyileştirme ruhu
- İskelet ejderhalar
- Kasırga
- Elektro ejderha
Balon Destesi
- Balon
- Barbarlar
- Ateş topu
- Lav tazısı
- Mega minyon
- İskelet ejderhalar
- Mezar taşı
- Yıldırım
Elektro Spirit Destesi
- Goblin varil
- Elektro ruh
- Goblin çetesi
- Şövalye
- Günlük
- Prenses
- Roket
- Tesla
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