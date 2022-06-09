En İyi Clash Royale Desteleri 2022

Günümüzün en popüler mobil oyunlarından olan Clash Royale, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Clash Royale içerisinde yenilmez birisi olmak ve düşmanlarınızı alt etmek için en iyi desteye sahip olmanız gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere Clash Royale en iyi desteleri derledik.

Clash Royale içerisinde birçok arena yer alıyor. Oyuncular bu arenalarda mücadele ederek en üst arenaya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu zorlu yolculukta seçtiğimiz desteler kaderimizi belirler. İyi bir deste size her şeyden çok yardım eder.

Birçok deste seni bulunuyor. Sizlere önerimiz sadece bir deste ile devam etmemek, durumlara göre ve yeniliklere göre her daim destenizi güncellemeniz gerekmektedir. Özellikle arena seviyesi arttıkça daha farklı destelere ve dizilişlere gitmek, yükselmeniz açısından oldukça önemlidir.

Pekka Destesi

Pekka

Haydut

Savaş koçu

Minyonlar

Yıldırım

Zehir

Elektro Sihirbaz

Binici Destesi

Domuz binici

Ateş topu

Yıldırım

Buz golemi

İskeletler

Buz ruhu

Silahşör

Top

X-Yayı Destesi

İksir toplayıcı

X-Yay

Buz golemi

İskeletler

Buz ruhu

Silahşör

Ateş topu

Tesla

Golem Destesi

Golem

Barbar varil

Kasırga

Yıldırım

Bebek ejderha

Karanlık prens

Mega minyon

Oduncu

Mega Şövalye Destesi

Mini Pekka

Mega Şövalye

Madenci

Minyonlar

Silahşör

Kraliyet teslimatı

Duvar yıkıcılar

Yıldırım

Elektro Dev Destesi

Savaş Şifacısı

Karanlık prens

Elektro Dev

Ateş topu

İyileştirme ruhu

İskelet ejderhalar

Kasırga

Elektro ejderha

Balon Destesi

Balon

Barbarlar

Ateş topu

Lav tazısı

Mega minyon

İskelet ejderhalar

Mezar taşı

Yıldırım

Elektro Spirit Destesi

Goblin varil

Elektro ruh

Goblin çetesi

Şövalye

Günlük

Prenses

Roket

Tesla

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