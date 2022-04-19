En İyi CV Oluşturma Siteleri

Yeni bir iş için başvuru yapacağınız zaman ilk karşınıza çıkan istek CV olacaktır. CV içerisinde okuduğunuz okuldan hobilerinize kadar sizinle ilgili birçok bilgi yer alır. Bugünkü yazımızda sizlerin CV oluşturmasına yardımcı olacak en iyi CV oluşturma siteleri hakkında bilgi vereceğiz.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber iş başvuruları artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Aynı zamanda CV’nizin hazır bulunduğu sitelerde de boş pozisyonlara başvuru yapabiliyorsunuz. Diğer başvuranlardan öne geçmek için ve kendinizi daha iyi tanıtmak için iyi bir CV’ye sahip olmanız gerekiyor.

İnternet üzerinde hazır CV şablonlarının yanı sıra kendiniz için sıfırdan oluşturacağınız birçok internet sitesi yer alıyor. Bu sitelerden bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz olarak hizmet sağlıyor. CV’niz içerisinde kendinize ait bilgiler, okulunuz, eğitim durumunuz, hobileriniz, deneyimleriniz ve sertifikalarınız yer alır. Bu CV’leri düzenlerken kendinizi en sade ve en iyi şekilde anlatmanız gerekmektedir.

CV oluştururken mutlaka olması gereken bilgiler şu şekilde;

Adınız ve soyadınız

Askerlik durumu

Eğitim durumu

Yabancı diller

İş deneyimleri

Becerileriniz

Hedefleriniz

Toplatent

Toplatent’in içerisinde onlarca farklı CV örnekleri yer alıyor. Buradan istediğiniz şablonu seçip kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz CV örneklerini pdf olarak indirebilirsiniz. Toplatent sitesinde yaptığınız tüm çalışmalar tamamen ücretsizdir.

Resumonk

Günümüzde en çok tercih edilen CV oluşturma sitelerinin başında Resumonk yer alıyor. Oldukça basit arayüzü sayesinde istediğiniz tasarımları kısa sürede oluşturabilirsiniz. Resumonk içerisinde 5 adet ücretsiz CV şablonu yer alıyor. Buradan istediğini seçip, tasarlayabilirsiniz. Ancak diğerleri ücretli olarak karşımıza çıkıyor.

Visual CV

Profesyonel öz geçmiş hazırlama konusunda iyi iş çıkartan Visual CV, ücretsiz versiyonunda kullanıcılarına 3 tane şablon sunuyor. Bu şablonların ikisi fotoğrafsız bir tanesi ise fotoğraflı. Kolay arayüzü ile oluşturduğunuz öz geçmişleri sadece PDF formatında indirebiliyorsunuz.

CVlogin

Türk girişimcilere ait CVlogin ile tamamen ücretsiz öz geçmişler oluşturabilirsiniz. Tamamen Türkçe arayüzü ile içerisinde 8 öz geçmiş örneği bulunduran site, kullanıcılara düzenleme açısından büyük olanaklar sağlıyor. Hazırladığınız CV örneklerini PDF formatıyla bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Canva

Sosyal medyadan birçok görsel hazırladığımız Canva, bizlere CV konusunda da yardımcı oluyor. Üstelik Canva, diğer siteler arasında yaratıcılık ve tasarım açısından en fazla imkanı veren site. Özellikle ajanslara, teknoloji firmalarına iş başvurusu yapacaksanız, birbirinden yaratıcı tasarımlardan birini seçebilirsiniz.