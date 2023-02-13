En İyi Deprem ve Hayatta Kalma Uygulamaları 2023

Felaketlerin ve afetlerin ardı arkası kesilmezken yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de kendinizi ve sevdiklerinizi güvene almaktır. Biz de bu yazımızda size yardımcı olabilecek en iyi deprem ve hayatta kalma uygulamalarını sizler için derledik.

Deprem ve Hayatta Kalma Uygulamaları Listesi

Life360 AFAD Acil Çağrı LastQuake Earthquake Deprem Uyarılarım Hayatta Kalma Rehberi 112 Acil Yardım Butonu BiP Whistle AKUT – Güvendeyim

En İyi Deprem ve Hayatta Kalma Uygulamaları

Life360

Ailenizin ve sevdiklerinizin konumuna ulaşmak, içinizin rahat etmesini sağlayan yegane şeylerden biri olsa gerek. Life360, konum geçmişine bakabilmenizi, özel bir kanal aracılığıyla sohbet edebilmenizi sağlayan bir uygulama.

AFAD Acil Çağrı

Doğal bir afetin ardından hayatta kalmaya çaba sarfediyorsanız yetkili bir kişiye ulaşmak en iyi yollardan biri olabilir. AFAD’ın acil çağrı uygulaması sayesinde kurtarma talep edebilirsiniz ve eğitim videolarına göz atabilirsiniz.

LastQuake

EMSC aracılığıyla yakındaki depremleri ve yerlerini ortaya çıkaran uygulama, çok işlevsel bir görev görüyor ve depremi ne şiddette yaşadığınıza dair bilgiler edinerek analizler yapıyor.

Earthquake

Yalnızca iOS’ta bulunan fakat kapsamlılığıyla listemize girmeye hak kazanan Earthquake uygulaması, depremin harita üzerindeki yerini ve şiddetini göstererek bilgiler sunuyor.

Deprem Uyarılarım

Yakınınızda bir yerde deprem olduğunu size haber veren akıllı bir uygulama arıyorsanız bu uygulamaya mutlaka telefonunuzda yer açın. İhtiyacınız olan tüm bilgileri verebilen bir deprem uygulaması olan Deprem Uyarılarım, harita üzerinden deprem yerini de saptayabiliyor.

Hayatta Kalma Rehberi

Temel hayatta kalma bilgilerini içeren bu rehber, internete erişim sağlayamadığınız alanlarda dahi açıp bakabileceğiniz bir kaynak niteliğinde. Her türlü konuya dair farklı başlıklar ve faydalı bilgiler içeren uygulama fazlasıyla işe yarıyor.

112 Acil Yardım Butonu

Acil durumlarda sizin ya da sevdikleriniz yaşamış olduğu acil müdahele gerektiren bir olayda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle en kısa sürede yardımın ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

BiP

Özünde bir mesajlaşma uygulaması olan BiP, şebekenin olmadığı yerlerde son derece işe yarıyor. Üstelik Acil Durum Butonu ve Yardım İste özelliğiyle, acil bir durum halinde yardım almanızı sağlıyor.

Whistle

Depremin ardından ses vermenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamış olduk. Sesinizin çıkmadığı bir durumda ses vermenize olanak sağlayan bu düdük uygulaması, yerinizi tespit etmeleri için oldukça kullanışlı.

AKUT – Güvendeyim

Herhangi bir doğal afet sırasında güvende olduğunuzu sevdiklerinize iletebilmenizi sağlayan AKUT – Güvendeyim uygulaması, internete ihtiyaç duymadan tek bir tuşla konumunuzu paylaşmanıza da yardımcı oluyor.