En İyi Ders Çalışma Uygulamaları 2023

Çalışma uygulamaları meşgul öğrenciler için bir cankurtaran olabilir. İster üniversiteye gidiyor olun, ister çevrimiçi derecenizi alıyor olun, ister yalnızca kariyerinizi ilerletmek için bir kursa gidiyor olun, bu eğitim uygulamaları zirvede kalmanıza yardımcı olabilir. Bazı uygulamalar ücretsizdir ve bazılarını satın almanız gerekir, ancak çoğu çok ucuzdur. Piyasadaki en iyi çalışma uygulamalarından birkaçını bulmak için yazımızı okumaya devam edin.

En İyi Ders Çalışma Uygulamaları Listesi

Evernote OneNote Trello Google Takvim Milki Quizlet Study Smarter StuDocu Brainly Flipd My Study Life ScannerPro Exam Countdown Lite Chipper Power Planner Easy Study Study Bunny myHomework Student Planner StudyBlue 2Do

Evernote

Evernote, öğrencilerin not alması için harika bir çalışma uygulamasıdır. Hemen hemen tüm cihazlar tarafından desteklenir ve içine el ile notlar yazabilir ve nota makaleler, kitaplar ve resimler ekleyebilirsiniz. Bu uygulama ile ilgili harika şeylerden biri de word dosyalarını, PDF’yi ve powerpoint’leri destekler. Herhangi bir google doc bağlantısı da otomatik olarak dokümanın adına dönüşür. Ayrıca Evernote’u tarayıcı olarak kullanabilir ve kitapların ve diğer notların fotoğraflarını çekebilirsiniz.

OneNote

OneNote, Microsoft’un not alma uygulamasıdır, kullanımı ücretsizdir ve neredeyse tüm platformlarla uyumludur. Ücretsiz olduğu için tüm özelliklere anında sahip olursunuz, Evernote’tan farklı olarak OneNote ve diğer premium özelliklerle sınırsız sayıda cihazı kullanabilirsiniz. Kalemle yazabileceğiniz veya şekiller çizebileceğiniz çizim desteği gibi diğer özelliklere de erişebilirsiniz. Arka planı çizgili bir not defterine bile değiştirebilirsiniz.

Trello

Trello, yapılacaklar listelerinizi düzenlemenizi sağlayan harika bir üretkenlik aracıdır. Bir ödev için çeşitli etkinlikler veya başka bir okul etkinliği dahil olmak üzere ödevinizin görsel bir panosunu oluşturabilirsiniz. Hatta bir konuyu farklı bölümlere ayırabilir ve bu konuları bitirirken kartları bitti ve yapılıyor şeklinde hareket ettirebilirsiniz.

Google Takvim

Halihazırda Google takvimini kullanıyor olabilirsiniz. Çalışma programlarınızı uygulama üzerinde kolayca oluşturabilir ve program benzerse haftalarca uzatabilirsiniz. Çalışma çabalarınıza ve ödevlerinize ayak uydurmanın harika bir yoludur. Arkadaşlarınızla bir çalışma randevunuz varsa, onlara bir davet gönderebilir ve bir bağlantı da ekleyebilirsiniz.

Milki

Milki uygulaması, yenilikçi Pomodoro Metodu kullanılarak beş dakikalık bir mola ile birlikte size 25 dakikalık zamanlanmış çalışma pencereleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak, daha kısa veya daha uzun olmasını tercih ederseniz, çalışmanızı değiştirebilir ve pencereleri kapatabilirsiniz. Milki ayrıca, kaydettiğiniz ilerlemeyi görmek için çalışma penceresi geçmişinizi görüntülemenizi sağlar ve size pencerelerinizi kategorilere ayırabileceğiniz üç seçenek sunar (“Çalışma”, “Yan Proje” ve “Yaşam” olarak adlandırılır). Hatta daha fazla çalışma penceresini tamamlayarak uygulamanın liderlik tablosu gibi ekstra özelliklerin kilidini açabilirsiniz.

Quizlet

Quizlet, kağıt bilgi kartlarına benzer şekilde çalışan bir bilgi kartı uygulamasıdır. Konunuz için kartlar oluşturabilir ve tüm önemli bilgilerinizi yazabilirsiniz. Bunları revize etmek için daha sonraki bir tarihte kullanabilirsiniz. Bilgi kartlarınıza resimler bile ekleyebilirsiniz. Kelime dağarcığınızı geliştirmek ve yeni kelimeler öğrenmek istiyorsanız harika bir uygulamadır.

Study Smarter

Study Smarter, çalışma kaynakları arayan veya kendi benzersiz çalışma setlerini oluşturmak isteyen herkes için harika bir uygulamadır. Uygulama, kolejinizi veya diğer kurumunuzu seçmenize ve onlar tarafından oluşturulan çalışma bilgi kartlarını veya size yardımcı olabilecek diğer kurumlar tarafından oluşturulan ilgili bilgi kartlarını bulmanızı sağlar. Bilgi kartları ve belgelerle kendi çalışma setlerinizi de oluşturabilirsiniz, böylece bir şeye bakmanız gerektiğinde geri dönebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir kaynağa sahip olursunuz.

StuDocu

Bir makale yazarken çalışabileceğiniz veya tüm kaynaklarınıza uygun şekilde başvurabileceğiniz belgeleri bulmakta zorlanıyorsanız, StuDocu yardımcı olabilir. Bu uygulama, bilginizi geliştirebileceğiniz veya denemelerinizi tamamlayabileceğiniz çok sayıda kitap, ders materyali, özet ve öğretici çalışma veritabanına sahiptir. Uygulamanın arama çubuğunu kullanmanız yeterlidir; alanınızdaki istediğiniz sayıda kaynağı bulabilirsiniz. StuDocu, çalışma alanınızla ilişkili belgeler önerir ve daha sonra geri dönmek istediğiniz belgeleri sık sık kullanmanızı sağlar.

Brainly

Brainly, matematik içeren bir alanda çalışan herkes için kesinlikle paha biçilmez bir araçtır. Bu yenilikçi uygulama, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak bir denklemi taramanıza olanak tanır ve ardından size bir çözüm sunar. Evet, gerçekten bu kadar basit. Telefonlarımızın bizim için ödevlerimizi etkili bir şekilde yapabileceğini kim düşünebilirdi? Brainly ayrıca, cebir, trigonometri ve istatistik gibi bir dizi farklı matematiksel konuyu kapsayan ve bilmeniz gerekenleri daha iyi tanımanız için uygulamanız için egzersizler sunan kullanışlı bir ders kitabı veri tabanına sahiptir.

Flipd

Flipd, odaklanmanıza yardımcı olması için belirlenmiş çalışma pencerelerini ayarlamanıza izin veren başka bir harika zamanlayıcı uygulamasıdır. Flipd ile, uygulama tarafından sunulan çalışmayı ve fişten çekme özelliklerini kullandığınızda diğer kullanıcılara gerçek zamanlı olarak katılabilirsiniz. Herhangi bir anda kaç kişinin çalıştığını, cihazından veya sosyal medyadan ayrıldığını görebilir ve pencere boyunca dinlemek için bir ses parçası seçebilirsiniz.

My Study Life

My Study Life uygulaması ile ödevleriniz, sınavlarınız ve dersleriniz ile ilgili bilgileri bulutta saklayabilir ve herhangi bir cihazdan istediğiniz yerden yönetebilirsiniz. Hatta verilerinize çevrimdışı olarak erişebilirsiniz; bu, Wi-Fi bağlantınızı kaybederseniz harikadır. Ayrıca, görevler ve hatırlatıcılar ayarlayabilir ve bilgileri birden fazla platform arasında senkronize edebilirsiniz. Diğer yararlı özellikler arasında, tüm sınıflarınız için ödevinizin ne zaman bittiğini veya geciktiğini ve ayrıca sınıflar ve sınavlar arasında herhangi bir zamanlama çakışması olup olmadığını görme yeteneği yer alır. Bitmemiş görevler, yaklaşan sınavlar ve ders programları için bildirim alacaksınız.

ScannerPro

ScannerPro, temel olarak kullanıcıların bir iPhone veya iPad’i taşınabilir bir tarayıcıya dönüştürmesine olanak tanır. Sunulan özellikler, araştırma yaparken veya birden çok yerde kullanılması gereken fiziksel metinleri kullanırken özellikle kullanışlıdır. Birden çok kitabı teslim almak zorunda kalmadan kitaplıktaki kitap sayfalarını tarayabilirsiniz. İhtiyacınız olan çalışma materyalini taradıktan sonra buluta yükleyebilirsiniz. ScannerPro fotoğrafların içindeki metni tanır, böylece tüm resimleriniz de aranabilir olur. Bu, kağıtsız geçiş yapmanın kolay ve kullanışlı bir yoludur.

Exam Countdown Lite

Exam Countdown Lite, sınav programınızı bir daha asla unutmamanıza yardımcı olacak ücretsiz bir uygulamadır. Sınav saatine kaç dakika, gün, hafta veya ay kaldığını söyleyen bir geri sayım özelliği vardır. Aralarından seçim yapabileceğiniz 400’den fazla simge vardır ve kullanıcılar sınavlara ve testlere notlar ekleme ve bildirimleri planlama olanağına sahiptir. Exam Countdown Lite, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Chipper

Bu çalışma planlama uygulaması, öğrencilere özel çeşitli araçlarla donatılmıştır. Şu anda almakta olduğunuz tüm kursları ekleyin ve bunları yerleşik programda saat ve tarihe göre düzenleyin. Chipper ayrıca, kurs çalışmalarınızın zirvesinde kalmanıza yardımcı olmak için takviminize testler, ödev teslim tarihleri, ödevler, laboratuvarlar ve sınavlar eklemenize olanak tanır. Bunun da ötesinde, Chipper’ın bildirim olarak göndereceği hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, böylece teslim tarihini asla kaçırmazsınız. Çalışmaya hazır olduğunuzda, seansınız için bir zamanlayıcı ayarlamak üzere Çalışma sekmesini açın.

Power Planner

Power Planner ortaokul, lise ve hatta üniversite öğrencileri için mükemmel olan temiz ve basit bir çalışma programı uygulamasıdır. Her öğrenci için en kullanışlı uygulamalardan biri olarak, ders zamanlarını hatırlamanıza, sınavları takip etmenize ve ödevlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. Power Planner, hayatınızı daha da kolaylaştırmak için Google Takvim ile entegre olur. Daha da iyisi, ödev ve test notlarını girerek GNO’nuzu da tahmin edebilirsiniz. Ancak, sınıf başına birden fazla dönem ve beş not eklemek istiyorsanız, premium sürüm için para harcamanız gerekir.

Easy Study

Easy Study’ye başlamak için, sınıflarınızı ve onlar için ne sıklıkta çalışmak istediğinizi ekleyin. Dinlenme zamanı geldiğinde, Easy Study telefonunuza bir hatırlatma olarak bir bildirim gönderir. Uygulama, her konu hakkında ek bilgi girmenize olanak tanır; her çalışma oturumunda yapmak istediğiniz belirli etkinlikleri ekleyebilirsiniz. Çalışmaya başladığınızda, Easy Study bir zamanlayıcı başlatır. Şu ana kadar ne kadar çalıştığınızı görmek isterseniz İstatistikler sekmesi altında geçen süreyi görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulamanın ücretsiz sürümünün reklamlarla ve bazı sınırlı özelliklerle geldiğini unutmayın.

Study Bunny

Study Bunny, çalışmayı çok daha eğlenceli hale getirir. Uygulama sizi çalışma arkadaşınız olarak hareket eden sevimli bir çizgi film tavşanıyla tanıştırıyor. Uygulamayı çalışma oturumlarını zamanlamak, yapılacaklar listeleri oluşturmak, bilgi kartları yapmak ve ilerlemenizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Çalışmaya başladığınızda, tavşanı tedavi etmek için kullanabileceğiniz paralar kazanacaksınız. Uzun bir çalışma seansını bitirmeniz için sizi motive etmeye yardımcı olacak, arkadaşınızı beslemek ve özelleştirmek için öğeler satın alabilirsiniz.

myHomework Student Planner

myHomework Student Planner uygulaması, çalışmalarınızı takip etmenin basit bir yoludur. Başlamak için, sınıf programınızı ve gelecek ödevleri girmeniz yeterlidir. myHomework Student Planner daha sonra renklerle kodlanmış bir ders programının yanı sıra yaklaşan derslerinizi, ödevlerinizi ve testlerinizi düzenleyen bir takvim oluşturacaktır. Bunun yanı sıra, önemli teslim tarihlerini hatırlamayı çok daha kolaylaştıran temiz bir ev ödevi listesi de oluşturur.

StudyBlue

10 milyon öğrenci kullanıcısından 500 milyondan fazla bilgi kartı içeren bu uygulama, çalışmayı kolaylaştırmak ve yığınla kitap ve tüm notlarınıza olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. StudyBlue bilgi kartları oluşturmanıza ve kendinizi test etmenize, çalışma hatırlatıcıları ayarlamanıza, çalışma materyallerinizi özelleştirmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır. Beş milyondan fazla indirilen bu uygulama, herhangi bir sınava hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

2Do

2Do uygulaması, yapmanız gereken her şeyi takip etmenize yardımcı olmak için projeler ve görevler için kontrol listeleri oluşturur. 2Do listelerinizi kurs konusuna, öğrenci kulüplerine veya spor etkinliğine göre bölün ve listeleri etiketlerle düzenli tutun. Uygulamayı gelecek ay için yapılacaklar listesi yapmak için bile kullanabilir veya basit tutabilir ve bugünün alışveriş listesi yapmak için kullanabilirsiniz. Tüm yapılacaklar listenizin tek bir yerde olması, görevlere öncelik vermenizi ve tamamladığınız şeyleri kontrol etmenizi kolaylaştıracaktır.