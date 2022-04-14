En İyi Dil Öğrenme Uygulamaları 2022

Küreselleşen dünyada en büyük sıkıntı belki de dil öğrenmektir. Fakat dert etmeyin, her dili öğrenmenize yardımcı olacak harika uygulamalar var. Teknolojinin bir ekstrası olarak gelen bu uygulamalar dil öğrenmenize yardımcı olacak. İşte en iyi dil öğrenme uygulamaları…

Memrise

Yabancı dil öğrenmek isteyenler için en eğlenceli ve en iyi uygulamalar arasında olan Memrise harika bir programdır. Kolayca öğrenmenin tarifinde aralarında bilim, eğlence ve topluluk olarak 3 basit malzemeye odaklanan uygulama, 35 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Ayrıca Memrise İngilizce, Japonca, Fransızca, Portekizce, Çince, Rusça, İtalyanca gibi çok sayıda dili, görsellerle hafızanıza kaydetmeye çalışır.

Busuu

Günde sadece 10 dakikanızı ayırarak yeni bir dil öğrenmek ister misiniz? O halde Busuu tam size göre bir yabancı dil öğrenme uygulamasıdır. Dünya çapında 80 milyon dil öğrenen kişiye ulaşan Busuu, aralarında İngilizce, Japonca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İspanyolca ve Arapça’nın da olduğu tam 12 dili öğrenme imkanı sunuyor.

HelloTalk

HelloTalk, dünyanın her yerinden insanlarla sohbet ederek dil öğrenmenize yardımcı olan ücretsiz bir uygulamadır. 150’den fazla dil desteği olan uygulama, hem IOS hem de Android işletim sistemlerini desteklerken, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmanızı sağlar.

Babbel

Günlük, pratik konuşmalarla başlayarak kolaylıkla yabancı dil öğrenmenizi ve gerçek konuşma becerileri kazanmanızı sağlayan uygulama, dil uzmanları tarafından hazırlanmış sesli dersler ve interaktif diyaloglar ile zenginleştirilmiştir.

Rosetta Stone

25 yıldır dil öğretiminde lider olan Rosetta Stone; 24 dil seçeceğinde temel öğrenme becerilerine sahip olacağınız harika bir uygulamadır. Ayrıca kelime, telaffuz ve dil bilgisinde doğru cevaplar vererek ilerleyebileceğiniz uygulama yeni bir dil öğrenmek için oldukça kullanışlıdır.

Duolingo

Mobil uygulamalar içerisinde en iyilerden biri olan Duolingo; ücretsiz, iyi tasarlanmış ve erişilebilir olması ile yeni bir dil öğrenmek isteyenler arasında oldukça popülerdir. Çünkü eğlenceli ve bağımlılık yaratan bir yapıya sahip uygulama; doğru yanıtlarla puan kazanmanızı, zamana karşı yarışmanızı ve bir üst seviyeye çıkmanızı sağlayan dersler sunar. Ayrıca tüm dersler, oyunlarla daha eğlenceli hale gelirken konuşma, dinleme ve okuduğunuzu anlama yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlar.

Mindsnacks

Amerika merkezli olan mobil uygulama; SAT ve GRE sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tasarlanmış dokuz zengin ve etkileyici oyuna, pratiklik kazanmanıza yardımcı olacak 500 SAT kelimesine, 25 ders ve testlere sahiptir. Eğer yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, Mindsnacks, aralarında İspanyolca, Japonca, İtalyanca; Çince, Fransızca, Almanca ve Portekizce’nin de olduğu 7 dilde etkinlik kazanma; öğrenme tekniklerini geliştirme, ilerleme durumunuzu izleme ve pratiklik sahibi olmanıza yardımcı olmanıza imkan sağlar.

Lingua Lift

Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen bir uygulama olan Lingua Lift; şimdilik sadece Japonca, İbranice ve Rusça dillerinde eğitim verir. 260 binden fazla kullanıcıya erişen program, öğretmenler ve çalışma antrenörlerinden oluşan bir ekip tarafından; her adımda profesyonel destek alacağınız bir uygulamadır ve kısa zamanda mükemmel sonuçlara ulaşırsınız.

HiNative

İngilizce, İspanyolca, Japonca, Fransızca ve diğer dilleri öğrenmek isteyenler için HiNative harika bir mobil uygulamadır. Kullanıcılara, öğrenmek istedikleri dilleri anadil olarak konuşan gerçek kişilerden öğrenme imkanı sunan; HiNative ile tüm dünyadan insanlarla sohbet edebilir; merak ettiğiniz konular hakkında sorular sorabilir ve sosyal ağınızı güçlendirebilirsiniz.

Quizlet

Hem yabancı dil hem de öğrenmek istediğiniz çok sayıda konu hakkında çalışma setlerine; öğrenme kartlarına ve daha fazlasına ulaşabileceğiniz Quizlet; öğretmenler ve öğrenciler için oldukça faydalı bir uygulamadır. Quizlet ile anatomi, fizik, yabancı dil, spor, müzik gibi konularda becerilerinizi arttırabilirsiniz.

Cambly

Cambly, İspanyolca intercambio yani takas etmek kelimesinden geliyor. Cambly’nin kuruluşundan beri amacı ana dili İngilizce olan eğitmenlerle; İngilizce öğrenmek ve pratik yapmak isteyen kullanıcıları bir araya getirmek!