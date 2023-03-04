Dil öğrenmek bir ülkeye seyahat anlamında olsun, kariyerinizde bir sonraki aşamaya geçmek olsun birçok alanda şart oldu. Neyse ki eski biçimde kitaplara ihtiyacımız da ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü ister tabletinizden ister telefonunuzdan rahatlıkla indirebileceğiniz dil uygulamaları var. Birçok dil öğrenme uygulaması arasından seçim yapamıyorsanız bu yazımıza iyice göz atın. Sizler için en iyi dil öğrenme uygulamalarını listeledik.

Dil Öğrenme Uygulamaları Listesi

Memrise Speakly Mondly HiNative Triplingo MosaLingua HelloTalk Duolingo Lingualift Beelinguapp Busuu Rosetta Stone Fluenz Babbel Pimsleur Hello English Drops Yabla Lingualeo Cambly

En İyi Dil Öğrenme Uygulamaları 2023

Memrise

Memrise, ana dilini konuşanların videoları, çoktan seçmeli sorular, yazma testleri ve dinleme etkinlikleri gibi çeşitli öğrenme araçları sayesinde ücretsiz dil öğrenme uygulamaları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ayrıca, öğrenilen materyal hakkındaki bilginizi test etmek için “klasik incelemeler” ve “hızlı incelemeler” sunar. İlerlemeniz, yeni ifadelerle doğru şekilde etkileşime girdikçe büyüyen çiçek resimleriyle izlenir.

Speakly

Speakly, konuşma becerilerinizi geliştirebilecek etkili bir yabancı dil öğrenme uygulamasıdır. İlk olarak, yazım testleri ve çoktan seçmeli sorular yoluyla size hedef dilinizin istatistiksel olarak en alakalı 4.000 kelimesini öğretir. Premium Plan, sizi gerçek konuşmalara dahil etmek ve telaffuzunuzu düzeltmek için ses tanıma yazılımını kullanarak konuşmanızı geliştirir. Ek özellikler arasında dinleme alıştırmaları, müzik önerileri, yerleştirme testleri ve gramer kılavuzları bulunur.

Mondly

Mondly, oyunlaştırılmış dersleri sayesinde popüler bir dil öğrenme uygulamasıdır. Bu uygulama, ifadeleri resimlerle eşleştirmeyi, doğru cevaplar için kaydırmayı, doğru çevirileri seçmeyi, bir cümledeki kelimeleri yeniden düzenlemeyi ve çoktan seçmeli soruları yanıtlamayı içerir. En etkileyici olanı, kullanıcıların önerilen yanıtları ses kaydıyla gerçek hayattaki konuşmalara katılmasına olanak tanıyan bir sohbet robotu özelliği sunmasıdır.

HiNative

HiNative’in küresel topluluğu, konuşma becerilerinizi geliştirmek için benzersiz bir yol sunar. Özellikle kullanıcılar, anadili İngilizce olan kişilerle konuşmalarının kulağa doğal gelip gelmediğini veya doğru telaffuz edilip edilmediğini sormak için ses dosyaları yükleyebilir. Ayrıca bir kelimenin veya deyimin ne anlama geldiğiyle ilgili sorular gönderebilir veya örnek cümleler sorabilirsiniz. Anadili İngilizce olan kişiler kendi ses kayıtları veya yazılı geri bildirimleriyle yanıt verir.

Triplingo

Dil öğrenmeye yönelik tüm uygulamalar arasında Triplingo, pek çok ülkede seyahatle alakalı faydalı kelimeler ve ifadelerle seyahat için tartışmasız en iyi dil öğrenme uygulamasıdır. Kullanıcılar, nasıl dolaşılacağı, güvende kalınacağı ve yemek sipariş edileceği gibi konularda 2.000’den fazla ifadeye ve ses kaydına erişebilir. Etkileşimli bilgi kartları, sınavlar ve sesli dersler de öğrenmeyi geliştirir. Ek özellikler ayrıca bir sesli tercüman, kültürel ipuçları, bir bahşiş hesaplayıcı, bir para birimi dönüştürücü ve bir Wi-Fi çevirici içerir.

MosaLingua

MosaLingua, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dahil olmak üzere bir dizi dil için eksiksiz bir kaynaktır. Basit ifadeler ve rakamlardan başlayarak standart ders programını veya zaman veya turizm gibi belirli konu paketlerinden birini seçebilirsiniz. Bu, temel bilgilerden zaten geçtiyseniz ve bilginizdeki belirli boşlukları doldurmak istiyorsanız, bunu anında yapabileceğiniz anlamına gelir. Gerçek yaşam durumlarını gösteren diyaloglarla öğrenmenizi destekleyebilirsiniz.

HelloTalk

HelloTalk, bir dil değişimi için sizi anadili İngilizce olan kişilerle buluşturan bir dil öğrenme uygulamasıdır. Uygulama, mesajlaşma, sesli mesajlar, görüntülü sohbetler ve çizim yoluyla iletişim sağlar. Değişim sırasında, mesajları çevirmek ve partnerinizi düzeltmek için araçlar sağlanır. Kullanıcılar ayrıca uygulama üzerinden topluluğa soru veya yorum gönderebilir ve yeni sözcükler üzerinde çalışabilir.

Duolingo

Pek çok Duolingo kursu, anadili İngilizce olan kişiler tarafından oluşturulur ve bu da Guarani veya Klingonca gibi belki de daha az beklenen kursların ortaya çıkmasına neden olur. Duolingo’yu özel kılan bir özellik ise sadece anadili İngilizce olan kişilere yönelik olmaması. Her dil için, farklı ilk dilleri olanlara yönelik özel kurslar vardır ve bugüne kadar 81 kurs oluşturulmuştur. Duolingo’nun ana sorunu, birçok öğrencinin uygulamayı kullanması ve bir dil konuşmayı öğrenmeyi beklemesidir ancak ne yazık ki bu tam bir dil programı değildir. Ama kelime dağarcığınızı geliştirmenize ve sizi yeni bir dille eğlenceli bir şekilde tanıştırmaya yardımcı olacak.

Lingualift

Hedefleriniz, çalışma alışkanlıklarınız ve öğrenme stiliniz hakkında bir anket doldurduktan sonra, Lingualift sizin için kişiselleştirilmiş bir çalışma planı tasarlar ve size hedef dilinizde nasıl ustalaşacağınız konusunda bir e-kitap verir. Dersler basit gramer ipuçları, yeni kelimeler ve eğlenceli videolar sunar. En faydalı özelliği, kullanıcıların geri bildirim ve düzeltme için Lingualift eğitmenlerine yazılı ev ödevi etkinlikleri gönderebilmesidir.

Beelinguapp

Beelinguapp, kitapların, haberlerin ve şarkıların ses kayıtlarını, kullanıcıların hedef dili ve ana dili ile paralel transkriptlerle birlikte sunar. Animasyon, okunan her kelimeyi vurgular, böylece kolayca takip edebilirsiniz. Ek özellikler, yeni kelimeleri kaydetmenize, bilgi kartları çalışmanıza ve anlama testleri yapmanıza olanak tanır.

Busuu

Busuu 12 dilde eksiksiz kurslar sunar. Uygulama ücretsizdir ancak özelliklerin ve kurs materyallerinin çoğunun kilidini açmak için premium olmanız gerekir. Uygulama, sizi tek tek sözcükleri öğrenerek basit diyaloglara ve diyaloglarla ilgili sorulara götürür. Bunların tümü, telaffuzu dinleyebileceğiniz sesler içerir. Dersler, görevlerle bağlantılı becerileri ve ifadeleri öğrendiğimiz güncel temalar halinde düzenlenmiştir. Her kurs aynı zamanda yurt dışına seyahat etmeden önce temel bilgileri hızlı bir şekilde alması gerekenler için ayrı bir mini “seyahat kursu” ile birlikte gelir.

Rosetta Stone

Rosetta Stone, özellikle yeni başlayanlar için, bir dil öğrenmek için en iyi uygulamalardan biridir. Yeni sözcükleri ve temel dilbilgisini zorlayıcı bir şekilde tanıtmada mükemmeldir. Öğrenme iyi giderken, sizi doğru zamanda yeni fikirlerle tanıştıran bir program oluşturmak için harcanan onca emeğin farkına bile varmazsınız. Rosetta Stone ayrıca, izlemeniz gereken bir sıraya göre düzenlenmiş harika netlikte ve yapılandırılmış dersleriyle sizi günde yaklaşık 30 dakika öğrenmeye ve çalışmaya adama konusunda mükemmel bir iş çıkarıyor.

Fluenz

Rosetta Stone’u daha önce denediyseniz ve bunun size göre olmadığını hissettiyseniz, Fluenz en iyi alternatiftir. Yeni başlayanlara ve orta seviyedeki öğrencilere bir dil hakkında bilmeleri gerekenleri öğretmede onun kadar iyidir, ancak öğretim yaklaşımı tamamen farklıdır. Fluenz’de, kısa sınıf tarzı videolarda sanal bir eğitmen elde edersiniz. Ardından Rosetta Stone’unkinden daha zor olan ve tümdengelimli öğrenme yöntemini kullanmayan etkileşimli uygulama modüllerine geçersiniz.

Babbel

Babbel, oldukça hızlı olsa bile kendi hızınızda yeni bir dil öğrenmenize ve pratik yapmanıza yardımcı olan bir web uygulamasına ve mobil uygulamalara sahiptir. Etkileşimli alıştırmalar bazen sıkıcı gelebilir ama aynı zamanda diğer birçok dil uygulamasının sunduğundan daha zorlayıcıdır. Babbel ile, elinizin altındaki dile özgü kavramları, kelimeleri ve cümleleri öğrenirsiniz; rakiplerinin çoğu gibi, her dil için basit bir kurs değildir.

Pimsleur

Pimsleur, programa adını veren Dr. Paul Pimsleur tarafından geliştirilen benzersiz bir öğretim yöntemi kullanır. Pimsleur yöntemi size sözcükleri ve kavramları tanıtır, onları tekrar ettirir ve ardından bunları tekrar hatırlamanızı istemeden önce belirli bir süre bekler. Buradaki fikir, öğrenme ve hatırlama anları arasındaki bu zamanlanmış aralıkların hafızanızı güçlendirmesidir. Pimsleur kursları, önyüklenecek harika içeriğe sahiptir.

Hello English

Başlangıç seviyesinde olan kişiler için oldukça kullanışlı özelliklere sahip olan Hello English sayesinde dil becerilerinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Epey geniş bir sözlüğe sahip olan bu uygulama çeşitli formatlardaki derslere de bünyesinde yer verir. Uygulama içinde oynanabilecek çeşitli oyunlar sayesinde dil öğrenmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Pek çok içeriği çevrim dışı olarak sizlere sunan Hello English sade bir tasarıma sahiptir.

Drops

Drops, Kahoot tarafından geliştirilen ve farklı aktiviteler ile İngilizce öğrenmeyi kolay hale getiren bir mobil uygulamadır. 5 milyon kullanıcı tarafından indirilen Drops terimleri kategorize etmektedir. Hayvanlar, bitkiler, temel kelimeler, yiyecekler gibi pek çok kategori bulunmakta ve öğrenmek istediğiniz kategorinin kelimeleri ile aktiviteler oluşturulmaktadır. Drops uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulamayı kullanabilir ve kelime bilginiz başta olmak üzere pek çok dil alanında gelişme sağlayabilirsiniz.

Yabla

Diğer birçok dil öğrenme uygulaması ve hizmetinin aksine, Yabla önce video yaklaşımını benimsiyor. Yabla’nın içeriğine dalmak, bir ders kitabını açmaktan çok YouTube’a girmeye benziyor. Bazıları dil öğrenme dersi tarzında olan, ancak birçoğu öğrendiğiniz dilde sadece ilginç içerikler (müzik videoları, yemek pişirme bölümleri, gezi şovları) içeren videoları izleyerek öğrenirsiniz. Ancak Yabla’yı YouTube’dan farklı kılan şey, bir videoyu bitirdikten sonra öğrendiklerinizi test etmek için yanıtlayabileceğiniz etkileşimli sorulardır.

Lingualeo

Nitelikli kaynaklar kullanarak İngilizce öğretmeyi hedefleyen Lingualeo içerisinde TED konuşmalarına ve pek çok makaleye yer veren bir uygulamadır. Farklı konu başlıkları hakkında üretilen bu içerikler özellikle dil sınavlarına hazırlanan kişiler için faydalı olabilir. Lingualeo bu konuda sizlere pratik yapma olanağı sağlayabilecek bir uygulamadır. Uygulama çevrim dışı olarak da çalışabilir. Bu sayede internet paketi olmadan da dil öğrenmek mümkündür.

Cambly

Görüntülü konuşma sistemiyle kişilere İngilizce öğreten bu uygulama ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurarak İngilizce becerilerinin geliştirilmesine olanak tanır. Ücretli bir uygulamadır ve çocuklar için çeşitli dersleri de bünyesinde barındırır. Pek çok kişi İngilizce’ye belli ölçüde hakim olsa bile bu dili konuşurken zorlanır. Cambly bu sorunu ortadan kaldıracak çözümü herkesin erişimine açık bir hale getirmiştir.