En İyi Dyson Airwrap Alternatifleri

Artan fiyatları her yerde hissediyoruz. Buna da saç şekillendirici denildiğinde akla ilk gelen marka Dyson da dahil. Biz de bu yazımızda Dyson Airwrap Complete setine alternatif arayan herkese yönelik cihazları listeledik. İşte en iyi Dyson Airwrap alternatifleri…

NuMe Octowand 8’i 1 Arada Saç Maşası Seti

Patlama yeteneklerinden fazlasını isteyenler için NuMe’nin Octowand’ı harika bir seçenek. Bu kullanışlı küçük araç, çeşitli kıvrılma stilleri elde etmek için sekiz ataşmanla birlikte gelir. Kitte, plaj dalgaları ve buklelerden fıçı buklelere kadar her şeyi yaratmak için aksesuarlarla birlikte asa tabanını alacaksınız. Temel olarak, saçınızda bir tür kıvrılmayı seviyorsanız, NuMe bunu başarabilir. Dyson’ın termal korumasını vaat etmese de, saçınıza ne kadar ısı uyguladığınızı izlemenizi sağlayan bir sıcaklık göstergesine sahiptir.

Arzum Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi – AR5063

Dyson’a uygun fiyatlı muadil olan bir diğer saç şekillendirici de Arzum hava üflemeli saç şekillendiricidir. İki kademeli ısı seçeneği ile saça direkt ısı uygulanmadığı için saçları yıpratmadığı gibi fiyat olarak da daha uygun bir seçenektir.

L’ange Le Duo 360 Hava Akışlı Şekillendirici

Dyson Airwrap’in sahip olmadığı tek şey özel bir saç düzleştiricidir. Daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için düzleştirme fırçalarını kullanabilirken, düz saçlar için daha özel bir alete ihtiyacınız olacaktır. İşte burada Angel devreye giriyor. Angel Le Duo her şeyden önce bir düzleştiricidir. Havalandırma deliklerinden dışarıya soğuk hava vermek üzere tasarlanan alet, saç düzleştiriciyi daha uzun süre tutar ve titanyum plakalar eşit ısı dağılımı sağlar.

Beachwaver

Dyson saçları kıvırmak için Coanda etkisini kullanan tek marka olsa da, Beachwaver saçınızın kıvrılmasını kolaylaştırmak için benzer bir şey yapıyor. Saçınızı namluya sarmanızı gerektiren geleneksel saç maşası ve yemek çubuklarının aksine, Beachwaver bunu sizin için yapar.

Babyliss Döner Fırçalı Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – AS970E

Babyliss, fiyat ve performans açısından uygun, Dyson’a muadil olabilecek bir üründür. Hava üflemesi sayesinde saçlar direkt ısıya maruz kalmadan şekil alıyor ve fön etkisi yaratıyor. Dyson Airwrap alternatifi olarak rahatlıkla düşünülebilecek bir alet. Zaten saç düzleştirme maşalarında Babyliss’in adından sektör lideri olarak söz edildiğini de unutmamak gerek.

Remington Curl & Straight Confidence Saç Şekillendirici – AS8606

Curl & Straight Confidence Döner Sıcak Hava Üflemeli Şekillendirici saçınızı kuruturken şekillendirme konforunu sağlar. Ayrıca kullanımı kolay çift yönlü döndürme, fırça ve maşa ekleri; anti-statik turmalin katkılı gelişmiş seramik kaplı fırça yüzeyleri ve kolay temizlenen bir ızgaraya sahiptir.

Philips Essential Care Saç Düzleştirici – hp8321/00

Essential Care, uzun plakaları sayesinde saçınıza daha iyi temas ederek; mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca Philips saç düzleştiricisinde kolay kilit sistemi var ve bu sistem sayesinde; cihazı daha hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı sağlıyor.

Arzum Mona Saç Düzleştirici – Ar5035

Uygun fiyatlı bir başka saç düzleştiricisi olan Arzum Mona; her saç şekline uygun şekilde ısı ayarı yapabiliyor. Bu sayede istediğiniz düzlükte kabarmayan saçlar elde edebiliyorsunuz. Arzum Mona’nın sevilen bir başka yönü de argan yağı ve keratin katkılı seramik plakalarıdır. Bu sayede saçlara şekil verirken parlaklık ve canlılıkta sağlıyor.

AirHot Saç Şekillendirici

Air Hot Saç Şekillendirici içerisinde farklı aparatlar var. Spiral kıvırma aparatı, kıvırıcı fırça, düzleştirici fırça; çok işlevli fırça gibi farklı başlıkları ve 3 farklı ayarı sayesinde saçınızı hem kurutuyor hem şekillendiriyor. Saç şekillendirmeyi kolay hâle getiren ürün, maksimum 200 dereceye kadar ısınıyor. Titanyum plakalarıyla oldukça dayanıklı ürün, uzun yıllar size eşlik ediyor.

Hairens HRS-960 Saç Şekillendirme Seti

Hairens HRS-960 Saç Şekillendirme Seti’nin 6 farklı başlığı bulunuyor. İyon teknolojisi sayesinde saçlarınızın elektriklenmesini önlüyor ve pürüzsüz saçlara sahip olmanızı sağlıyor. 12 aşamalı ısı kontrolü sayesinde saçlarınıza zarar vermeden şekil veriyor. Hairens HRS-960 ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanılıyor. 360 derece dönen kablosu, kullanım sırasında hareket özgürlüğü sağlıyor.