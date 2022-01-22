En İyi Elektrikli Bisiklet Modelleri 2022

Yıllarca elektrikli bisikletler hantal, uygunsuz, sınırlı pil ömrüne sahip pahalı makinelerdi. Fakat yavaş yavaş bu değişti. E-bisikletler artık her zamankinden daha hafif, daha çekici ve daha güçlü. Birine binmek için fiziksel olarak formda olmanıza gerek yok. Sizi dışarı çıkarırlar, trafik sıkışıklığını azaltırlar ve karbon ayak izinizi küçültürler. İşte sizin için derlediğimiz en iyi E-Bisikletler!

Cannondale Adventure Neo 3 EQ

İşe gidip gelmek için, kendiniz bir araya getirmeniz gerekmeyen; tüm özelliklere sahip bir bisiklet arıyorsanız, Cannondale Adventure Neo 3 EQ harika bir seçimdir. Cannondale büyük bir üreticidir; bu nedenle bisikletleri, bağlı perakendeciler ve mağazalardan oluşan geniş bir destek ağı tarafından da desteklenmektedir.

Rad Power Bikes RadRunner

Seattle merkezli Rad Power Bikes, doğrudan tüketicilere gönderilir. Bisikletler özel göbek motorlu aktarma organlarına; 120 pound kapasiteli bir rafa ve büyük, sağlam Kenda lastiklerine sahiptir. 750 watt’ta motorları da diğer seçimlerimizin çoğundan daha güçlüdür. Çocuklar için hem rahat bir plaj kruvazörü hem de banliyö bisikleti olarak çalışmaktadır.

Propella 7-Speed (V3.4)

Propella’nın 7 vitesli bulduğumuz en ucuz bisiklet. Samsung pil ve Shimano disk frenler gibi güvenilir bileşenlerin yanı sıra; havalı bir süspansiyonlu koltuk gibi şık aksesuarlara sahip olduğunu belirtiliyor. Doğrudan size geliyor; bu, bir bisiklet mağazasından kaçınmak istiyorsanız kullanışlıdır. Doğrudan tüketiciye sunulan bir bisiklet olduğundan, yerel mağazanızın tamir etmekte sorun yaşayabileceği konusunda sizi uyarıyoruz.

LeMond Bikes Prolog

Bu yıl en çok ilgi gören bisiklet Greg LeMond’un tamamen; karbon fiber elektrikli bisiklet serisi oldu. Delicesine hafif çerçevesi; çarpıcı mat boyası ve gösterişli özel tasarım çamurlukları ile bunun lüks bir bisiklet olduğunu düşünebilirsiniz. Ama korkmayın, iyiüreticiler tarafından üretilen; güvenilir bileşenlere sahiptir ve bu onu dayanıklı, çok yönlü ve onarımı kolay hale getirir.

Rad Power Bikes RadWagon 4

RadWagon’un en son sürümü, Rad Power Bikes tarafından şirket içinde tasarlanan daha küçük, daha kalın lastiklerle, yere çok daha alçak ve manevra yapmayı kolaylaştıran baştan sona yeniden tasarlandı.

Urban Arrow Family Electric Cargo Bike

R&M Load, Hollanda tarzı bir ön kutu kargo bisikleti olan bir bakfiets için en iyi seçimlerden. Bununla birlikte, Urban Arrow Ailesi daha ucuz. Ayrıca konfor ve manevra kabiliyeti gibi aynı özelliklerin çoğunu sunuyor. Yine de süspansiyonu yok, bu yüzden daha düzgün sokaklar için en iyisi diyebiliriz.

Cero One

Cero’nun bisikleti, daha büyük manevra kabiliyeti için daha küçük bir ön tekerleğe ve sağlam, daha büyük bir arka tekerleğe sahip, ayırt edici bir tasarıma da sahiptir. Tern HSD kadar kompakt ve hafiftir ve 250 watt’lık bir Shimano Steps motor, bir Gates karbon kayış tahriki ve büyük Schwalbe lastikleri gibi üst düzey bileşenlere sahiptir. Sipariş süreci de kolaydır. Tıpkı HSD gibi, küçük bir bisiklet gibi sürülüyor ama çok büyük hareket ediyor.

Batch E-Bike

Bu, e-bisikletlerin Honda Civic’idir. Batch, süspansiyonlu sele direği veya entegre ışıklı ekran gibi lüks ekstralara para harcamak yerine, bunu en son teknoloji Bosch aktarma organları, Shimano bileşenleri ve Tektro hidrolik disk frenler gibi önemli olan yerlere harcadı. Ayrıca kendi ışıklarınızı da satın almanız da gerekecek. Ancak güvenilirdir, fazla masraflı değildir ve ihtiyacınız olduğu sürece sizi oraya götürecektir.

Jackrabbit Bike

Elektrikli bisikletlerdeki bir sonraki büyük trend, küçük kişisel araçlara atıfta bulunan mikromobilitedir. Ayrıca minik bisikletler daha ekonomiktir, taşınması ve saklanması daha kolaydır. Bisiklet, şaşırtıcı derecede 23 kilo ağırlığındadır ve kutudan monte etmek de basittir ve daha da fazla yerden tasarruf etmek için katlanabilir haldedir.

Montague M-E1

Katlanır bisikletler apartman sakinleri için uygun bir cihazdır, ancak genellikle küçüktürler. M-E1 ise, tam boyutludur ve katlanamayan bir bisikletten neredeyse ayırt edilemez. Nitekim Shimano orta tahrik motoru, rahat bir koltuk, Shimano hidrolik disk frenler ve tüm ziller ve ıslık gibi güvenilir üreticilerin sağlam bileşenlerine sahiptir – entegre ışıklar, çamurluklar, çıkarılabilir bir pil ve okunması kolay bir ekran da vaat eder.

Lectric Ebikes Lectric XP 2.0

63 pound ağırlığında olduğu için merdivenlerden yukarı ve aşağı taşınması zordur. Ayrıca katlama sistemini biraz garip bulduk, çalışması için anahtarı pilde bırakmanız gerekiyor. Ancak 500 watt’lık arka göbek motoru bol miktarda yardım sunar ve kalın lastikler yumuşak bir sürüş sağlar. Ayrıca arka raf, çamurluklar, entegre ekran ve entegre ön ve arka lambalar gibi birçok aksesuarla birlikte de gelmekte.

Specialized Men’s Turbo Levo Comp

Önde daha uzun, sert, asimetrik bir çerçeveye sahip olduğu için, yokuş aşağı inerken yumuşak ve güvenli hissettirir. Ayrıca Smart Control’e sahip 500 watt’lık bir motora sahiptir, bu da sürüş sırasında yardımı ayarlamak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Açıkçası elektrikli olmayan bir bisiklet kadar eğlenceli hissettiriyor.

VanMoof S3 ve X3

Bu e-bisikletin en büyük sorunu, her parça kilitli, tescilli ve kendi başınıza düzeltilmesi zor. Ve son zamanlarda ABD’deki varlığını genişletmesine rağmen, VanMoof mağazaları hala sadece birkaç şehirde bulunuyor. Ayrıca itiraf etmeliyiz ki inanılmaz derecede şıklar. Yüzer raf ve şık düğmeleri oldukça havalı. İkisinin boyutu farklı ve S3 daha uzun sürücüleri barındırmakta. Sadece tekrar paketleyip tamir için New York’a göndermek zorunda kalmamanız için dua etmeniz lazım.

The Gocycle G4I+

Gocycle’ın üst düzey, hızlı katlanan lüks motosikletleri, eski bir McLaren mühendisi tarafından tasarlanmıştır. Bu yılki daha sessiz, daha hafif yineleme daha iyi torka, yeni bir karbon fiber ön çatala ve ne yazık ki daha da acı verici bir fiyata sahiptir.

Brompton Electric Folding Bike

Brompton, sürmek için mükemmel kılan akıllı ayrılabilir ve öne monte pil sistemi ile piyasadaki en kompakt katlanır bisiklettir. Aktarma organları bir Formula 1 yarış ekibi tarafından tasarlandı, ancak diğer seçimlerimiz kadar güçlü veya sürüşü rahat değil ne yazık ki.