En İyi Elektronik Diş Fırçaları 2022

Diş sağlığı çok ama çok önemlidir. Günümüzde diş bakımını sağlamak için son teknoloji cihazlar da piyasaya çıkıyor. Bu yazımızda rahatlıkla alabileceğiniz en iyi elektrikli diş fırçası modellerini bir araya getirdik. İşte en trend elektrikli diş fırçası modelleri…

1- Philips Sonicare DiamondClean Smart 9700

Philips Sonicare Diamond Clean, her biri ulaşılması zor alanların; üstesinden gelmek için tasarlanmış üç fırça başlığıyla birlikte gelir; bir fırça gövdesi ve uygun paketleme için bir seyahat çantası. Fırçayı tabletinizdeki veya telefonunuzdaki uygulamayla eşleştirin ve size otomatik bir ilerleme raporu; ve fırçalamanızla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim verecektir.

2- Oral-B Pro 7000 SmartSeries Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Doktorlar genellikle Oral-B Pro 7000 SmartSeries fırçanın kullanılmasını tavsiye eder. Uygulama eşleştirme sayesinde fırça, zamanla alışkanlıklarınızı takip eder; size yararlı ağız bakımı ipuçları sağlar ve ağzınızdaki en önemli alanlara odaklanmanıza yardımcı olur. Ağız sağlığı hedeflerinize ulaşmak için dişlerinizi fırçalayabilmeniz için; altı mod içerir (günlük temizlik, diş eti bakımı, hassas, beyazlatma, derin temizlik ve dil temizleyici). Bu en beğenilen model üç renkte mevcuttur: siyah, beyaz ve rose gold.

3- Rotadent ProCare

Dr. Ian Handschuh, diş eti çizgisinin altına giren “etkili temizlik için” 360 derece dönen bir başlığa sahip olduğu için; Rotadent elektrikli diş fırçasını kullanıyor. İki dakikalık zamanlayıcının ötesinde, kaplamalar ve kuronlar için oyuk uç; genel günlük kullanım için kısa uç ve dişler arasında daha geniş boşluklar için; uzun uçlu kıllar gibi çeşitli fırça başlıklarıyla fırçalama deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

4- Oral-B 9600

Oral-B 9600, seyahat için en iyi diş fırçası önerisidir. Uygun bir seyahat çantasının olması ve fırçanın gövdesinin büyük olmaması bir avantaj. Günlük fırçalama alışkanlıklarınızı iyileştirmenize yardımcı olmak için; Bluetooth ve yüz tanıma kullanan “konum algılama teknolojisi” mevcuttur. Fırça ayrıca çok sert fırçalıyorsanız sizi uyaran ve diş etlerinize zarar verme olasılığını; en aza indirmenize yardımcı olan yerleşik bir basınç sensörü içerir.

5- Oral-B Genius X

Oral-B Genius X, diş hijyenini geliştirmek ve sürdürmek isteyen herkes için ideal bir diş fırçasıdır. Etkileşimli bir uygulama, AI kullanarak fırçalama alışkanlıklarınızı izler. Ek özellikler, kullanıcıların koçluk ipuçları ve püf noktaları ile ağız hijyeni hedefleri belirlemesine yardımcı olur.

6- Waterpik Complete Care 9.0

Waterpik Complete Care 9.0; ayrı bir sonik diş fırçasını ve su pensesini tek bir kompakt cihazda birleştirerek; olmazsa olmaz iki ağız hijyenini tek bir hamlede sunarak; hem uygun maliyetli hem de yerden tasarruf sağlar.

7- Foreo ISSA 3

Şık ve tarz sahibi Foreo ISSA 3, elektrikli diş fırçalarının tasarımını yeniledi. Kavisli ergonomik sapı ve 365 günlük pil ömrü ile bu 4’ü 1 arada diş fırçası dişleri; diş etlerini, yanakları ve dili temizlemek için tasarlanmıştır. Bakterilere dayanıklı silikondan yapılmış ve silikon kılların yanı sıra; termoplastik kıllar kullanan bu sonik elektrikli diş fırçası, tüm ağızda “derin temizlik” hissi verirken diş etlerini de rahatlatır.

8- Hum Colgate

Bu sonik diş fırçası, Colgate’in düşük bir fiyat karşılığında; akıllı fırçaya sahip olmanız için geliştirdiği bir üründür. Kullanıcılar, şarj edilebilir veya pille çalışan bir model ve mavi, yeşil; mor ve siyah dahil olmak üzere bir dizi renk arasından seçim yapabilir. Tasarım, şarj edilebilir modellerden pilli modellere göre biraz farklıdır.

9- Philips Sonicare 9900 Prestige

Philips Sonicare 9900 Prestige, fırçalamanızı izleyerek; ve gerçek zamanlı geri bildirim vererek tekniğinizi uzun vadede geliştirmek için tasarlanmış bir elektrikli diş fırçasıdır. Çok fazla ovma hareketi yaparsanız, uygulama hareketlerinizi azaltmanızı tavsiye eden bir uyarı görüntüler ve gövdesi hafifçe titreşir.

10- Ordo Sonic+

Ordo Sonic+ akıllı bir diş fırçası değil ama fiyatına göre çok etkileyici. Üst düzey bir fırça kadar akıllı birinci sınıf bir tasarıma sahip olmakla kalmaz. Aynı zamanda haftalarca şarjını tutar; derinlemesine temizler ve gargara konsantresi; diş macunu içeren çok değerli abonelik paketleri ile geliyor.

11- Quip Elektrikli Diş Fırçası

Normal elit diş fırçalarının fiyatının çok altında bir fiyata sahip olan Quip her şeyi çok ince, çok şık tutar ve abonelikle birlikte yeni başlıklar sunar. Bu ilgi çekici bir model ve tek bir tasarım, sık seyahat edenler için gerçekten harika bir elektrikli diş fırçası.

12- Oral-B iO6

iO Series 6 (diğer adıyla iO6), Oral-B’nin en son çıkan iO fırçasıdır. Series 6, renkli ekran yerine monokrom olduğundan ve manyetik şarj diski yerine standart iki pinli şarj cihazıyla birlikte geldiğinden, bu tarz diş fırçaları grubunun en bütçe dostu olanıdır.

13- Philips Sonicare ProtectiveClean

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100; birinci sınıf bir fırçaya yeterli miktarda para harcamak isteyen; ancak Bluetooth veya uygulama desteği gibi özellikleri istemeyen kişiler için tasarlanmış ve üretilmiş bir diş fırçasıdır. Üç fırçalama modu ve yeni BrushSync teknolojisiyle eşleşen diğer üç yoğunluk ayarı ile fırça, otomatik olarak takmak istediğiniz herhangi bir fırça başlığı için optimum ayara ayarlanır.

14- Sanyei ION-Sei

Diğer sonik diş fırçalarından farklı olarak Sanyei, ağzınızda bakteri üremesini aktif olarak durduran bir iyon akışı ve zayıf bir elektrik yükü üretir. Sonik mekanizma ile birleştirildiğinde, bakterileri ilk etapta hissedemeyeceğiniz için psikolojik olsa bile dişlerinizi son derece temiz hissettirir.

15- Oral-B Pro 3000

Bu diş fırçasının en önemli özelliği temizleme performansının iyi olması ve aynı zamanda bir fırçada gerekli tüm özelliklere sahip olmasıdır. Zamanlayıcısı, her 30 saniyede bir ağzınızın yeni bir bölümüne geçmeniz için sizi uyaracak ve iki dakikalık fırçalama sürenizin ne zaman sona erdiğini size bildirecektir. Ayrıca çok sert bastığınızda yanan parlak kırmızı bir basınç sensörüne sahiptir.