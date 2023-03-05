En İyi Film İzleme Siteleri 2023

Film ve dizi izlemek sizin için bir tutku haline geldiyse ve televizyon artık size tat vermiyorsa iyi seçenekleriniz olduğunuzu belirtelim. Amazon Prime, Netflix, Disney Plus gibi akış platformlarına üyeliğiniz yoksa aşağıdaki siteler tam da size göre olabilir. İşte harika filmler izleyebileceğiniz en iyi film izleme siteleri…

Film İzleme Siteleri Listesi

Mubi Crackle SnagFilms Tubi TV MoviesFoundOnline WatchFree Pluto TV Veoh Popcornflix The Big Five Glories FlixTor Vumoo Dmax 5movies Viewster Classic Cinema Online Free Movies Cinema Vudu Puhutv StreamLord

En İyi Film İzleme Siteleri

Mubi

Mubi, çok popüler olmamasına rağmen içerisinde oldukça güzel içerikler barındıran ve rakipleriyle aynı seviyede olan bir film sitesi. Sürekli olarak yeni filmler eklenerek güncellenen Mubi’de popüler filmlerden tutun da eski filmlere kadar geniş bir içerik havuzu bulunuyor. Bunun yanı sıra Mubi’yi izlemek için birden fazla yol bulunuyor. İnternet tarayıcısı, akıllı telefon veya tabletler, PlayStation 3 ve 4 gibi oyun konsollarında film izleyebildiğiniz Mubi aynı zamanda Sony, Samsung ve LG gibi akıllı TV’lerde de çalışabiliyor

Crackle

Bu site en iyi ücretsiz film akışı sitelerinden biri olarak bilinir. Bunun nedeni, size komedi, korku ve hatta yeniden yapılanma filmleri gibi farklı film türlerini de sunabilmesidir. Film akışının yanı sıra, bazı TV şovlarını ve hatta orijinal programları ve dizileri de izleyebilirsiniz.

SnagFilms

Netflix’e ücretsiz çevrimiçi film izlemenizi sağlayacak bir alternatif arıyorsanız, SnagFilms sitesiyle anlaşabilirsiniz. Sporcular ve Zaferleri ve hatta Dünyayı Keşfedin gibi bazı benzersiz kategorilerle birlikte gelir. Yeni içeriğe sahip filmlerde uzmanlaşan SnagFilms ayrıca belgeseller, filmler, şovlar ve daha fazlasını içeren 2000’den fazla videoya sahiptir. Ayrıca keyfini çıkarabileceğiniz bazı komedi filmleri de vardır.

Tubi TV

Kataloğunda çok fazla ücretsiz film bulunan bir platform olarak Tubi bedava film sitelerinin başında geliyor. En büyük cazibe, sadece bir hesap oluşturmanız gerektiğidir sonrasında tarayıcıda ve ücretsiz film uygulamasında izlemeye başlayabilirsiniz. Tubi TV’de farklı türde filmler var. Deneyimi daha da kişisel hale getirmek için, platformda bulunan en sevdiğiniz başlıklarla listeler de oluşturabilirsiniz. Ancak ücretsiz filmler için bu seçenek ne yazık ki altyazılı içerik sunmuyor. Filmin orijinal dilini biliyorsanız, bu bir problem olmayacaktır. Geliştiriciler ücretsiz olarak film izlemek için bir uygulama sunduğundan, içeriği tarayıcı, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla izlemek mümkündür.

MoviesFoundOnline

İstediğiniz filmi ücretsiz bir şekilde izlemenizi sağlayan MoviesFoundOnline, direkt olarak site içerisinde kendine ait bir oynatıcıya sahip olmasa da internet üzerindeki ücretsiz filmleri bulabilmenizi sağlıyor. Bu anlamda iyi bir iş çıkaran MoviesFoundOnline, kullanım açısından basit olsa da içerik bakımından rakiplerine göre biraz daha etkisiz kalıyor. Yine de internet üzerinde yer alan ücretsiz filmleri bulabilmeniz için MoviesFoundOnline’ı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

WatchFree

WatchFree, harika bir film ve TV şovu koleksiyonuna sahip başka bir ücretsiz sinema filmi akışı web sitesidir. Web sitesi, kullanıcıların gözünde her zaman çekici olan cazip bir arayüze sahiptir. WatchFree, aradığınız herhangi bir filmi her zaman sunucusunda bulacağınızı önerir çünkü web sitesinde geniş bir film koleksiyonu bulunuyor. Ayrıca WatchFree, koleksiyonlarını günlük olarak güncelleyen film izleme sitelerinden biridir.

Pluto TV

Pluto TV, çevrimiçi olarak birkaç film sunabilen başka bir sitedir. Bu sitede, farklı kanallara gitmeniz için kullanabileceğiniz Canlı TV kategorisi olarak belirtilen bir kategori görebilirsiniz. Ve eğer izlemek istediğiniz filmi bulamıyorsanız, İsteğe Bağlı kategorisinden de yararlanabilirsiniz. Bu sekme size hemen izlemeye başlayabileceğiniz birçok film gösterecektir.

Veoh

Bu sitede, istediğiniz birkaç film ve TV şovunu izleyebilirsiniz. Ve bunun YouTube’a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir site olduğu söyleniyor. Sitenin arama alanını kullanacaksanız, izlemekten hoşlandığınız filmi bulabileceksiniz. Bununla birlikte, bazı filmlerin izlenemediği durumlar hala vardır.

Popcornflix

Crackle sitesinde olduğu gibi, Popcornflix’te izlemek için ücretsiz tam filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Burada farklı türden tonlarca film bulabilirsiniz. Ayrıca, keyfini çıkarmak için filmlerin orijinal içeriğini izlemenize de izin verebilir. Bu site, tür, popülerlik, personel seçimleri ve yeni filmlerin gelmesi gibi farklı kategorilerle birlikte gelir. Bu şekilde her kullanıcının siteyi kullanması ve izlemek istediğiniz filmi araması daha kolay olacaktır.

The Big Five Glories

The Big Five Glories, aynı zamanda en iyi ücretsiz film akışı siteleri olarak bilinir. Bu sitede, hatırlayabildiğiniz eski filmleri arayabileceksiniz. Bu sitenin ana sayfasında, filmleri derecelendirmelerine göre sıralamaya başlayabileceğiniz Şimdi Yürütülüyor kategorisini görebileceksiniz. Ancak, bir film aramaya çalıştığınızda, filmin kullanılamadığı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

FlixTor

En son sinema filmlerini ve bölümlerini reklamlar ve pop-up’lar tarafından kesintiye uğramadan ve kaydolma sorunları yaşamadan izlemek istiyorsanız FlixTor mükemmel bir web sitesidir. Burada, sizi heyecanlandıracak ve korkutacak türlerden mizahi türlere kadar değişen tüm web sitesi tekliflerini ücretsiz olarak izleyeceksiniz.

Vumoo

Vumoo, çevrimiçi ücretsiz film izlemek için en popüler web sitelerinden biridir. Bu web sitesinin en iyi yanı, tüm bunları, eğlence deneyiminizi engelleyebilecek hesaplar veya ödemeler yapmadan yapmasıdır. Medya endüstrisinin sunduğu tüm filmlere ve programlara erişmenizi sağlar. Web sitesinde türler için çok fazla filtre bulunmasa da yönetmenler, çalışma süresi ve film reytingleri hakkında ayrıntılı bilgiler var. Bununla birlikte, yüksek kaliteli içeriği ve kolay erişilebilirliği, web sitesinin yaygın olarak sevilmesinin ve sıklıkla kullanılmasının birkaç nedenidir.

Dmax

Genellikle belgesel tarzı yapımlarla karşımıza çıksa da film de izleyebileceğiniz Dmax 2018 yılında kurulmuştur. Oldukça popüler filmleri ücretsiz bir şekilde izleyebileceğiniz Dmax zengin bir arşive sahiptir. Yüzlerce farklı yapıma sahip arşiviyle dikkat çeken Dmax kullanıcıları tarafından diğer yayın sağlayıcılarından farklı olması sebebiyle beğenilmektedir

5movies

5movies en iyi film izleme sitelerinden biridir. Asya dizilerini seviyorsanız burayı seveceksiniz çünkü web sitesinde kaydolmadan izleyebileceğiniz çok çeşitli Asya dizileri bulacaksınız. Ayrıca, 5movie web sitesi ücretsiz diziler, filmler, TV şovları ve animeler sunmaktadır. Yüksek bir akış hızına ve tam ekran bir oynatıcıya sahiptir. 5movies, çok az veya hiç gecikme olmadan medya içeriği akışı sağlayan bir web sitesidir.

Viewster

Bir anime fanıysanız Viewster kaydolma zahmetine girmeden ücretsiz anime filmleri izleyebileceğiniz bir web sitesidir. Anime filmlerine ek olarak Viewster, Hollywood/Bollywood’daki en yeni filmler için iyi bir kaynaktır. Diğer bir deyişle, Viewster’ın koleksiyonlarının çoğu anime videolarından oluşsa da site ayrıca aksiyon, bilimkurgu, drama, komedi, macera ve daha pek çok kategoriden filmler sunuyor.

Classic Cinema Online

Classic Cinema Online, sinema filmlerine göz atabileceğiniz ve izleyebileceğiniz başka bir akış sitesidir. Ancak yalnızca klasik filmlerle ilgilenir. Sitede izlenebilecek yüzlerce eski klasik film ile izlenecek pek çok film türü var. Bu filmlerin tarihleri ​​1940 ile 1970 arasındadır. Ayrıca, sitedeki filmlerin çoğunun diğer yasal alanlardan olduğunu unutmayın. Bu, diğer sitelerden bağlantıları buraya yerleştirdikleri anlamına gelir. Bu nedenle, platformda bazı kırık bağlantıların olduğu durumlar olabilir.

Free Movies Cinema

Free Movies Cinema en iyi akış sitelerinden biridir. Düşük bütçeli ve hayran yapımı filmlerin popülaritesini artıran bir platform sağlar. Ayrıca, burada kayıt veya web sitesi üyeliğine gerek yoktur. Tek yapmanız gereken gözünüze çarpan filmi seçip oynat seçeneğine basmak. Ayrıca, Free Movies Cinema’da popüler filmlerin fragmanlarını ve incelemelerini bulacaksınız.

Vudu

Vudu, ücretsiz ve premium içeriğe sahip bir film akış sitesidir. Tek yapmanız gereken bu filmleri izlemek için Vudu web sitesine kaydolmak. Ücretsiz bir hesapla bile tonlarca film ve dizi izleyebilirsiniz. Ancak en yeni gişe rekorları kıran filmlerin keyfini çıkarmak istiyorsanız, onları satın almanız veya kiralamanız gerekir (bu, premium içeriktir). Vudu ayrıca sunulan içeriğe göz atmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Burada filmler ve televizyon şovları kategoriler halinde düzenlenerek bunlara erişim daha kolay sağlanır.

Puhutv

Bir başka film izleme sitesi olan Puhutv ücretsiz bir yayın platformudur. Oldukça kaliteli yapımlar olan Fi ve Şahsiyet dizileriyle adını duyduğumuz Puhutv zengin bir arşive sahiptir. Geçmiş Türk yapımı dizi ve filmlerine ev sahipliği yapan servis yabancı yapımlara da sahiptir. Ayrıca bir mobil uygulamaya da sahip olan bu servis kullanıcıları tarafından sevilmektedir.

StreamLord

Eğer tamamen reklâmsız bir bedava film izleme sitesi deneyimi istiyorsanız StreamLord tam size göre. Çünkü basit bir kaç ayarlama ile reklâmları tamamen saf dışı bırakabiliyorsunuz. Ayrıca StreamLord kullanıcılarına film indirme seçeneği de sunuyor. Bu da film izleme siteleri arasında gerçekten dikkate değer bir özellik. Bununla beraber StreamLord, en iyi ücretsiz film siteleri içerisinde size altyazı yükleme imkânı sunan sayılı sitelerden biri.