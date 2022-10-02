En iyi Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazları

Google Asistan, şüphesiz isteyebileceğiniz en iyi sanal asistanlardan biridir. Google Asistan sadece birkaç kelimeyle yemek tarifleri bulmaktan farklı hayvan seslerini göstermeye kadar her konuda yardıma hazır. Hepsi bu değil; uyumlu akıllı cihazlarınız varsa bunları basit bir komutla kontrol edebilirsiniz. Sizi ve akıllı evinizi birbirine bağlayacak sonsuz olanaklarla Google Asistan, hayatınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

İster yeni başlayanlar için basit akıllı ev cihazları arıyor olun, ister gelişmiş bir akıllı ev dehası olun, herkes için bir cihaz var. Tavanınızdan zemininize kadar, bu Google Asistan uyumlu cihazlar elbette sizi akıllıca korur.

Google Nest Hub Max

Google Nest Hub Max, evinizin ihtiyaç duyduğu akıllı kontrol merkezidir. Basit sesli komutlarla evinizdeki her şeyi kolayca kontrol etmek için tüm akıllı ev cihazlarınızı Nest Hub Max’e bağlayın. Nest Hub Max ile en sevdiğiniz videoları ve müzikleri tamamen güvenilir Google Asistan ile sadece sesinizi kullanarak aktarabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla, ailenizle bağlantıda kalabilir ve görüntülü aramalar, grup sohbetleri ve Zoom toplantıları ile çalışabilirsiniz ve yerleşik Nest Cam, evinize fazladan göz kulak olmanızı sağlar. Anında hava durumu güncellemeleri, yemek tarifleri ve hatta bir iki şaka için Google’a sormanız yeterli.

Google Nest Hub Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ekran Tipi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800 Piksel

1280 x 800 Piksel Renkler: Tebeşir, Kömür

Tebeşir, Kömür Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Boyutlar: 250.1 x 182.55 x 101.23 mm

250.1 x 182.55 x 101.23 mm Ağırlık: 1.315 gr

Entegrasyonlar: Google Asistan, Nest, Arlo, Hue, SmartThings, Wink

Kasa Smart Plug Mini

Bu akıllı fiş küçüktür, hareket halindeyken yanınızda taşıması kolaydır ve çoğu standart priz ve cihazla çalışır. Akıllı prizinizi Google Asistan veya Kasa Smart uygulamasıyla eller serbest olarak kolayca kontrol edebilir, böylece evden uzaktayken bile bağlantıda kalabilirsiniz. Ayrıca, aynı anda birden fazla cihazı kontrol etmeyi kolaylaştırmak için, cihazlarınızı belirli zamanlarda açıp kapatmak için zamanlamalar ayarlayabilir ve cihazları ve eklentileri uygulama içinde gruplayabilirsiniz. Kasa Smart Plug Mini, herhangi bir akıllı ev için olmazsa olmazdır.

Kasa Smart Plug Mini Özellikleri

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Google Asistan, Alexa Boyutlar: 6,63 x 3,78 x 3,99 cm

6,63 x 3,78 x 3,99 cm Hub Gerekliliği: Hayır

Hayır Elektrik Gerilimi: 15A

Philips Hue Başlangıç Kiti

Philips Hue Premium ampullerle akıllı aydınlatma, ampulü takmak kadar kolaydır. Evinizi aydınlatmak için yumuşak beyaz ışık, sıcaktan soğuğa ışık alabilir veya karartma seçenekleriyle binlerce renk kombinasyonu arasından seçim yapabilirsiniz. Akıllı ışıklarınızı Hue uygulaması veya Google Asistan ile kontrol edebilirsiniz. Bu başlangıç seti, evinizde akıllı aydınlatma kurmak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte gelir. Hue Hub, Wi-Fi’nizin hızına müdahale etmeden 50 adede kadar akıllı ışığı bağlamanıza olanak tanır. Sınırsız aydınlatma senaryoları için Philips Hue başlangıç kiti, şüphesiz akıllı aydınlatma için birinci sınıf seçimdir.

Philips Hue Başlangıç Kiti Özellikleri

Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa, Apple HomeKit

Google Asistan, Alexa, Apple HomeKit Hub Gerekliği : Evet, Dahil

: Evet, Dahil Çevre: İç/Dış Mekan

İç/Dış Mekan Güç: 75W

75W Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

GE Cync LED Light Strip

GE Cync ışık şeridi size uygun fiyata eğlenceli aydınlatma seçenekleri sunar. 2.5 metre aydınlatma ile evin hemen her alanı için arka plan veya ambiyans aydınlatması oluşturabilirsiniz. Çeşitli renk ve kombinasyonlar arasından seçim yapmak için Google Asistan’ı veya uygulamanızı kullanarak ışıklarınızı sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. Bu ışık şeritlerinin kullanımı o kadar kolay ve çok yönlüdür ki, en sevdiğiniz ekranlara dikkat çekmek ve tarzınızı ifade etmek için neredeyse her yere yerleştirebilirsiniz. Işık gösterinizi boş zamanlarınızda durdurmak için bir zamanlayıcı bile ayarlayabilirsiniz.

GE Cync LED Light Strip Özellikleri

Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Google Asistan, Alexa Hub Gerekliliği: Hayır

Hayır Watt: 22W

22W Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Uzunluk: 2.3 mt

Google Nest Learning Thermostat

Google Nest Learning Thermostat ile evinizin sıcaklığını izlemek ve kontrol etmek çok daha basit bir görevdir. Bu akıllı termostat, tercihlerinizden öğrenir ve kendini konfor seviyenize göre otomatik olarak ayarlar, böylece termostat değişiklikleriyle her zaman mücadele etmezsiniz. Ayrıca, siz yokken evinizin sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için ev/dışarıda yardımı ile elektrik faturalarınızı düşük tutacaksınız. Elbette tüm bunlar, Google Nest uygulamasıyla veya Google Assist ve Alexa üzerinden sesli komutlarla uzaktan kontrol edilebilir.

Google Nest Learning Thermostat Özellikleri

Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Google Asistan, Alexa Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Ağırlık: 243 gr

243 gr Boyutlar: 8,38 x 2,8 CM

8,38 x 2,8 CM Hub Gerekliliği: Hayır

Atomi Smart Coffee Maker

Genelde, kahve makinesinin çalışmaya başlaması için yatağınızdan bağırmak geçmişte pek iyi çalışmadı. Şimdi Atomi akıllı kahve makinesi tüm bu hayal kırıklığını ortadan kaldırıyor. Sesli komutla, yataktan emeklerken en sevdiğiniz demlemeye başlamak için Google Asistan’ı veya Alexa’yı kullanabilirsiniz. Kahveniz hazır olduğunda anında bir bildirim alırsınız, böylece tekrar soğuk kahve içmezsiniz. Unutkan son dakika acelecileri için günlük veya haftalık bir program ayarlayabilirsiniz, böylece siz olmasanız bile kahveniz zamanında hazır olur.

Atomi Smart Coffee Maker Özellikleri

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Google Asistan, Alexa Boyutlar: 20,32 x 21,59 x 34,54 cm

20,32 x 21,59 x 34,54 cm Ağırlık: 3,18 kg

Roborock S7 Vacuum And Mop

Temizlik robotları sizin işinizse, akıllı ev köşenizde kesinlikle Roborock S7’ye ihtiyacınız olacak. Bu akıllı robotik vakum ve paspas kombinasyonu, derinlemesine, etkili ve hızlı bir şekilde temizler. Güçlü emiş ve ovma teknolojisi, en zorlu lekeleri ve pislikleri bile çıkarır. Sert zeminden halıya kadar otomatik tanıma özelliği, halılarınızın silinip ıslanmayacağı anlamına gelir. Vakum ve paspas kombinasyonunuzu uygulama ile en sevdiğiniz akıllı cihazlara programlayabilir veya Google Asistan veya Alexa üzerinden sesli komutları kullanabilirsiniz.

Roborock S7 Vacuum And Mop Özellikleri

Boyutlar: 35 x 35 x 9,65 inç

35 x 35 x 9,65 inç Çöp Kovası Kapasitesi: 470ml

470ml Pil Ömrü: 180 dakika

180 dakika Ağırlık: 3,72 kg

3,72 kg Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Nest Protect Smoke And CO2 Detector

Acil bir durumda alarmın çalabilmesi için evinizde duman ve karbon monoksit dedektörlerinin olması çok önemlidir. Google Nest Protect duman ve karbon monoksit dedektörü, sizi bir uyarı konusunda bilgilendirmekten çok daha fazlasını yapar; size algılanan uyarının belirli konumunu ve türünü söyleyebilir. Yavaş mı yoksa hızlı bir yanık mı olduğunu, nerede olduğunu ve durumla başa çıkmanın en iyi yolunu belirlemek için dumanın ne kadar yoğun olduğunu bileceksiniz. Aşırı pişmiş akşam yemeğiniz yanma tehlikesi haline gelmeden önce dostça bir uyarı bile alabilirsiniz.

Nest Protect Smoke And CO2 Detector Özellikleri

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa

Google Asistan, Alexa Boyutlar: 13,46 x 3,81 x 13,46 cm

13,46 x 3,81 x 13,46 cm Ağırlık: 453 gr

453 gr Pil: Evet

Google Nest X Yale Kilidi

Yanında akıllı kilidi olmayan akıllı ev nedir? Google Nest x Yale, size içeride ve dışarıda en iyi güvenliği sağlamak için eksiksiz bir sürgü kilidi değiştirmedir.

Uzakta veya meşgul olduğunuzda kapıyı uzaktan kilitlemek ve kilidini açmak için kilidi Wi-Fi’ye bağlayın. Konuk şifrelerinin çalışması ve belirli zamanlarda erişime sahip olması için bir program bile belirleyebilirsiniz. Her zaman erişim gerektirmeyen temizlikçileriniz veya bahçıvanlarınız varsa bu harika. Geceleri, sanal Google Asistanınızla kilitleri kontrol ederek ve tuş takımına herhangi bir şifre ile erişilmesini engellemek için gizlilik modunu etkinleştirerek evinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

Google Nest X Yale Kilidi Özellikleri

Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa, Nest

Google Asistan, Alexa, Nest Pil: Evet

Evet Boyutlar: 11,65 x 6,57 x 2 cm

11,65 x 6,57 x 2 cm Ağırlık: 2.26 gr

Arlo Pro 4 Spot Kamera

Arlo Pro 4 spot kamera ile evinizi sürekli gözetleyin. Bu küçük ama güçlü kamera, rahatınız için kablosuzdur ve daha fazla güvenlik istediğiniz herhangi bir yere yerleştirilebilir. Entegre spot ışığı ile davetsiz misafirleri uzak tutabilirsiniz ve geniş aydınlatılmış alan olası şüphelilerin net videosunu çekmek için yeterlidir. Açık havada konuklarla konuşabilir, ayrılmalarını isteyebilir veya iki yönlü ses ile talimat verebilirsiniz. Bu akıllı güvenlik kamerası, evinizi sizin için gözetler, böylece kendinizi evinizde daha güvende ve güvende hissedebilirsiniz.

Arlo Pro 4 Spot Kamera Özellikleri

Çözünürlük: 2K HDR Video

2K HDR Video Bağlantı: Bluetooth, Wi-Fi

Bluetooth, Wi-Fi Güç Kaynağı: Şarj edilebilir pil

Şarj edilebilir pil Entegrasyonlar: Google Asistan, Alexa, Arlo

Google Asistan, Alexa, Arlo Görüş alanı: 160 derece

160 derece Renkler: Siyah, beyaz

Mükemmel akıllı evinizi inşa edin

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda akıllı ev cihazı ile kendi akıllı evinizi inşa etme olanakları sınırsızdır ve Google, mümkün olan en iyi sanal asistanı sağlamak için Google Asistan teknolojisini sürekli olarak geliştirmektedir. Google Nest Hub Max, akıllı evinizdeki merkezi kontrol ünitesi için en iyi seçimdir. Tüm cihazlarınızı hub’ınıza bağlayabilir ve akıllı evinizin tüm kontrolünü avucunuzun içinde tutabilirsiniz. Nest Hub Max yalnızca akıllı kontrol paneliniz değil, aynı zamanda ihtiyacınız olan her şey için eller serbest yardımcınızdır. Bir tarif açmanız, şarkıyı değiştirmeniz ve bir zamanlayıcı ayarlamanız mı gerekiyor? Nest Hub Max’inizle ilgili sorun yok.

Elbette tüm akıllı ev cihazlarının işlevsel olması için pahalı olması gerekmiyor. Kasa Smart Plug Minis, 40 doların altındaki dört akıllı fiş ile size paranızın karşılığını en iyi şekilde verir. Google Asistanınızla eller serbest bir bağlantı kurmak için cihazlarınızı ve cihazlarınızı akıllı prizlere bağlayın. Hatta yatma vakti geldiğinde lambanızı kapatmak için fişlere bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Son olarak, akıllı ışıkları olmayan akıllı ev nedir? Philips Hue Başlangıç ​​Seti, evinizde akıllı bir ışık kurulumu için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Bu kit ile aynı anda 50 adede kadar ışık bağlayabilirsiniz. İhtiyacınız olandan daha fazla ışığı kontrol edersiniz ve 1000’den fazla aydınlatma kombinasyonuyla renkleri ve konfigürasyonları değiştirebilirsiniz. Bu akıllı cihazlardan herhangi biri veya en iyi üç seçimimizin bir kombinasyonu ile mükemmel akıllı evinizi inşa etmek için harika bir başlangıç ​​yapmış olursunuz.