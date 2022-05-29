En İyi IP Adres Araçları 2022

En iyi IP adresi araçları, IP adreslerinin tahsisi, yönetimi ve filtrelenmesi yoluyla dijital bir ağı yönetmeyi basit ve kolay hale getirir. Büyük bir bilgisayar ve aygıt ağını yönetiyorsanız, muhtemelen takip etmeniz gereken çok sayıda IP adresiniz vardır ve bu da güvenilir bir IP adresi aracına sahip olmayı zorunlu kılar.

Bir IP adresi aracı ile ağınızdaki tüm adresleri takip edebilir, tüm cihazlarınızın birbirine başarılı bir şekilde bağlanmasını sağlayabilir ve çakışmaları giderebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz en iyi IP adres araçları….

Solarwinds

İkinci aracımız Solarwinds, her tür kullanıcı için ölçeklenebilir, kullanıcı dostu ve kurumsal düzeyde bir IP yönetim çözümü sunar. Solarwinds IP adresi izleyici, kullanıcıların IP adreslerini taramasına, izlemesine ve yönetmesine de olanak tanır. Kullanımı kolay, uygun fiyatlı ve entegre bir DDI yönetim çözümü sağlar. Sorun giderme yetenekleri ve proaktif uyarılar yoluyla IP yönetimi maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur ve ağ kesinti süresini en aza indirir.

GestiolP

GestioIP, üst düzey işlevler için bazı güçlü özelliklerle dolu başka bir açık kaynaklı ve web tabanlı otomatik IP adresi yönetim yazılımıdır. Ayrıca, web tabanlı arayüzü ek istemci yazılımı gerektirmez ve hem güçlü, hızlı aramayı hem de gelişmiş aramayı destekler. Yazılım, otomasyon, veri sunumu, altyapı entegrasyonu ve uyumlu entegre araçlar sunar. Yöneticiler tarafından düzenli olarak ihtiyaç duyulan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner, IP adreslerini ücretsiz analiz etmek için en güvenilir tarayıcılardan biridir. Araç, LAN’ı tarayıp analiz ederek ağ cihazları hakkında bilgi sağlar ve kullanıcılara cihazları uzaktan kontrol etme erişimi sağlar. Ayrıca, aracın taşınabilir bir sürüm olarak kullanılması ve çalıştırılması için temiz ve basit bir arayüzü vardır. Şirketin resmi iddialarına göre 45 milyondan fazla kullanıcı ücretsiz Advanced IP Scanner’a güveniyor.

WhatIsMyIPAddress

WhatIsMyIPAddress, PCWorld, Business Insider, CNET, USA Today, Digital Trends, HuffPost ve çok daha fazlası gibi güvenilir yazılım inceleme platformlarında listelenen en popüler IP adresi araçlarından biridir. Bunun dışında, VPN hizmetleri sağlar ve kullanıcıları için güvenliği ve gizliliği korur. Kullanıcılar ayrıca kara liste kontrolü, ihlal kontrolü ve proxy kontrolü gibi diğer hizmetlerden de yararlanabilir.

BlueCat

BlueCat, bir ağ yöneticisinin DNS, DHCP ve IPAM temellerini kullanarak bir ağ kurması için kullanılabilen tek platformdur. Ayrıca platform, IP elektronik tablolarını manuel olarak oluşturma ve yönetme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Dahası, DDI yönetim görevlerini yerine getirmek için yeni bir yaklaşım geliştirdiler. Platform, IP işlemlerini gerçekleştirmek için daha esnek, ölçeklenebilir ve gelişmiş özellikler sağlar.

BT Diamond IP

BT Diamond IP esnek, ölçeklenebilir ve genişletilebilir bir IP adresi yönetim aracıdır. Ağdaki tüm adres yaşam döngüsünün (hem IPv4 hem de IPv6 dahil) yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Adres yaşam döngüsünü şirket içi, bulut, uzaktan, özel ve genel olarak yönetebilirsiniz. Bunun dışında BT Diamond ayrıca yazılım; donanım, çoklu bulut IPAM ve sanal cihazlar gibi hizmetler de sunmaktadır.

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner, herhangi bir aralıktaki IP adreslerini tarayan; en hızlı IP adresi ve bağlantı noktası tarayıcılarından biridir. Ayrıca, yazılım ücretsiz ve açık kaynaklıdır, yani her yerde özgürce kopyalanabilir ve kullanılabilir. Nitekim çapraz platformludur, hafiftir ve kurulum gerektirmez. Ayrıca, eklentiler aracılığıyla her ana bilgisayar hakkında toplanan veri miktarını genişletmeye izin verir. Dahası, işlevselliğini genişletmek için Java’da yazabilen herkes Angry IP Scanner’da kodlama yapabilir.

LizardSystems Network Scanner

LizardSystems Network Scanner; hem büyük ölçekli kurumsal ağları hem de küçük ev ağlarını tarayan bir IP tarayıcı aracıdır. Sınırsız sayıda alt ağ, bilgisayar ve IP adresi aralığı sunar. Ayrıca, kullanıcıların bir taramanın sonuçlarını dışa aktarmasına veya program içinde saklamasına olanak tanır. En önemlisi, hem FTP hem de web kaynakları dahil olmak üzere paylaşılan kaynakları da gösterir. Ayrıca, her tür kullanıcı tarafından kullanılabilir ve yönetici ayrıcalıkları gerektirmez.

Infoblox

Infoblox IPAM ve DHCP sistem muhtemelen daha büyük ağlar için daha uygundur. Diğer benzer boyutlu sistemler gibi, rutin görevleri otomatikleştirmek için şablonlara sahiptir. Ayrıca bazı mükemmel standart raporlarla birlikte gelir. Mevcut şablonlar veya raporlar aradığınızı sunmuyor gibi görünüyorsa, bunları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

LightMesh IPAM

LightMesh IPAM, diğer birçok IP adresi yönetim aracıyla aynı temel işlevselliği sunar. Bununla birlikte, kullanıcı dostu ve sofistike GUI, aracı kalabalık arasında öne çıkarır. Bu araç, verileri ve bilgileri sezgisel ve verimli bir şekilde sunmak için; çok iyi bir iş yapmakla kalmaz, aynı zamanda işlevselliği de mükemmeldir.