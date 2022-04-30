En İyi iPad Aksesuarları 2022

Bir iPad asla sadece bir iPad değildir. Güçlü bir taşınabilir şarj cihazınız ve bir taşıma çantanız varsa, aynı zamanda havadar bir dizüstü bilgisayardır. Takılabilir bir klavyeniz ve sağlam bir tablet standınız varsa, bu geçici bir masaüstü bilgisayarıdır. Kulaklıklarınız ve Wifi bağlantınız varsa büyük bir iPhone ve en iyi çizim gereçlerine sahipseniz bir sanatçının şövalesidir.

Tam olarak destekleyebilirseniz parlak bir kitap, dergi veya gazete bile olabilir. Demek istediğimiz, bu aksesuarlardan herhangi birine sahip olmayan bir iPad, gerçekten tam potansiyeline ulaşmamış bir iPad’dir. Bir iPad’e sahip olmanın en iyi yanlarından biri de, hiçbir zaman aksesuar sıkıntısı çekmemenizdir. Seçeneklerinizi çoğaltmak için çok sayıda kasa, kablo, adaptör, prob ucu, klavye, stand ve daha fazlası daima vardır. Ama ne satın almalısınız? En iyi iPad aksesuarlarını bulmak için detaylı incelemeler yaptık. İster halihazırda bir iPad’iniz olsun, ister yeni bir iPad edinecek olun, burada sizin için pek çok seçenek listeledik. İşte 2022’nin en iyi iPad aksesuarları!

Apple Pencil 2. Nesil

Not alma ve çizim yapma gibi ihtiyaçları karşılayan Apple Pencil, iPad için en iyi aksesuarlar listesinin önemli üyelerinde biridir. Ergonomik yapısı ve çift dokunma desteği cihazı öne çıkaran detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca kalemin manyetik olarak iPad’e yapışması, taşıma kolaylığı sağlıyor. Ürünün uyumlu olduğu cihazlar; iPad Air (4. nesil), 11 inç iPad Pro (1., 2. ve 3. nesil) ve 12.9 inç iPad Pro (3., 4. ve 5. nesil) şeklindedir.

Apple Magic Keyboard

Apple’ın iddiasına göre şu ana kadar bir iPad’de en iyi yazma deneyimini sunan iPad Pro Magic Keyboard, bir trackpad’e sahip. Bu trackpad ile beraber kullanıcılar iPad’de daha özgür işlem yapabiliyor. Bu trackpad ile iPadOS’teki Multi-Touch hareketlerine ve imlece göre iPad’i daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Arkadan aydınlatmalı tam boy tuşlar ve makas tipi mekanizma ile sessiz ve hassas bir yazma deneyimi sunan klavye, iPad’e mıknatısları yardımı ile tutunuyor. Ayrıca klavye üzerinden direkt olarak iPad’i şarj edebiliyorsunuz.

Logitech Slim Folio Touch

Klavye aydınlatmasına sahip olan Folio Touch, her ortamda kullanım imkanı sağlıyor. Dizüstü bilgisayarlardan aşina olduğunuz yatay kaydırma, dikey kaydırma ve uygulamalar arası geçiş gibi işlemleri Folio Touch’un dokunmatik yüzeyiyle de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu üründe, dizüstü bilgisayarlarda yer alan kısayol tuşları da mevcut. Bu sayede cihazınızın ses açma/kapama, ana sayfaya dönme ve medya kontrolleri gibi işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Logitech Crayon Tablet Kalemi

2018 ve sonrasında çıkan iPad’lerle uyumlu olan cihaz, Apple Pencil destekli tüm uygulamalarda çalışıyor. Apple Pencil’a kıyasla uygun fiyatlı alternatif olan kalem, ergonomik yapısıyla da öne çıkıyor. Diğer yandan ürün tek şarjla 7,5 saat kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca acil durumlarda kalemi 2 dakika şarj etmeniz size 30 dakikalık kullanım imkanı sağlayacak.

Apple Magic Mouse

Kalemi veya Magic Keyboard dokunmatik yüzeyini tercih etmek istemeyenlerin bir alternatifi daha var. Magic Mouse, iPad’inizde alıştığınız fare deneyimini size sunacaktır. Hafifliği ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutuyla öne çıkan ürün, Multi-Touch yüzeyi ile de kaydırma hareketlerini pratikleştiriyor. Diğer yandan tam şarjla bir ay kullanım sunan fare, 2 dakikalık şarjla da 9 saatlik kullanım vaat ediyor.

Asfal Tablet Tutacağı

YouTube içerikleri veya dizi, film izlemek için iPad iyi bir seçenektir. Ancak Magic Keyboard veya benzer bir aksesuarınız yoksa cihazı izleme açınızda tutmak kolay olmayabilir. iPad için en iyi aksesuarlar listemizdeki Asfal Tablet Tutacağı; ayarlı ve katlanır yapısıyla bu noktada öne çıkıyor. Ayrıca iPad’i ikinci monitör olarak kullanmak isteyenler için tablet tutacağı pratik çözüm olacak.

Apple iPad Pro Silikon Kılıf

Bu koruyucu kılıf iki modelde mevcuttur – Kömür Gri ve Beyaz. Sahip olduğunuz iPad Pro’ya bağlı olarak rengini seçebilirsiniz. Bu rahat silikon kılıf, tablet PC’nizin çeşitli bölümlerini korur. Dış katman silikondan yapılmıştır, kenarlarında ise iPadinizi darbelerden ve diğer etkenlerden korumak için bir mikrofiber astar vardır. Resmi bir aksesuar olmasının en iyi yanı, Apple iPad Pro Silikon Kılıfın cihazınız için diğer Akıllı Klavye ve Akıllı Kapak ile birlikte çalışmasıdır.

Gumdrop iPad Pro Hideaway Çantası

Gumdrop iPad Pro Hideaway Çantası, aynı zamanda; stil ve koruma sunan Apple iPad Pro’nuz için dayanıklı bir koruma çantasıdır. Silikon ve polikarbonatın bir kombinasyonu olan bu kılıf; Smart Keyboard, Apple Pencil gibi çeşitli iPad aksesuarlarıyla mükemmel çalışır. Tableti hem görüntülemek hem de yazmak için, yerleşik standı kullanabilirsiniz.

Apple Airpods

Tamamen yeni Apple AirPod’lar, orijinal ikonlarla aynı ikonik tasarıma ve sektör lideri ergonomiye sahip. Ancak, yeni bir Apple H1 yongası sayesinde, daha iyi bir batarya ömrü ve Siri’yi; sesli komutlarla toplama yeteneği geliştirildi. Orijinali gibi, en yeni AirPod’lar iPad’iniz ve sahip olduğunuz tüm diğer iOS ve macOS aygıtları ile kusursuz bir şekilde eşleşebilir.

XBox Kontrolcüsü

iPad modelleri performans noktasında iddialı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden tabletlerinde oyun oynamak isteyen birçok kullanıcı oluyor. Xbox Kontrolcüsü ise hem oyun oynarken iyi bir deneyim vaat ediyor; hem de iPad’lerle uyumlu şekilde çalışabiliyor.

Sensu Artist Brush & Stylus

Apple iPad Pro’nuzu çizim ve eskiz gibi sanatsal amaçlar için kullanmayı planlıyorsanız; özellikle taslaklar ve sanatçılar için özel olarak üretilmiş evrensel bir kalem olan Sensu Artist Brush & Stylus’a bir göz atmalısınız. Gündelik bir şey çizmek veya sadece ekranı yönetmek istiyorsanız, kauçuk kalemi çıkartabilirsiniz; veya gelişmiş bir çizim deneyimi için fırçayı kullanabilirsiniz. Kalemin krom ve mat siyah renkleri mevcuttur.

Daytona FC10 USB Tip-C Çoklayıcı

Giriş ve çıkış portları noktasında iPad modellerinin çok zengin olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden birçok kullanıcı dönüştürücü ve çoklayıcı ihtiyacı duyuyor. iPad için en iyi aksesuarlar listemizdeki ürün bu konuda iyi bir çözüm olacaktır. Cihazda; 4K destekli HDMI, Ethernet, 1 adet USB 3.0; SD ile TF kart ve 2 adet USB Tip C portu yer alıyor.

Ionic Pro iPad Pro Ekran Koruyucu

Güvenilir bir markanın ürünü olan Ionic Pro iPad Pro Ekran Koruyucu; zorlu bir kullanıcıysanız iPad Pro’nuz için iyi bir koruyucudur. Koruyucu temperli cam kullanılarak yapılmıştır ve kalınlığı 0.3 mm’ye düşürülmüştür. Bu da cam esaslı koruyucu tabaka sayesinde bile; inanılmaz bir dokunuş hassasiyetine ve hassas görüntüleme deneyimine sahip olacağınız anlamına gelir. Diğer özellikleri ise cilalı yüzeyler, 9H sertlik ve üst seviyede darbe emiciliğidir.

Anker PowerPort II

Anker PowerPort II, iPad’in perakende kutusunda bulunan şarj cihazına çok yönlü bir alternatiftir. Apple’ın USB-C – Lightning kablosu veya bir USB-C – USB-C kablosu ile eşleştirildiğinde; aksesuar iPad’inizi ve iPhone’unuzu hızlı bir şekilde şarj edebilir. Ek bir tam USB portu; iPad veya iPad Pro’nuzun yanında bir cihazı daha şarj etmenizi sağlar. Şarj cihazı 18 ay garantilidir.

ZAGG Rugged Messenger Klavye Kılıfı

ZAGG Rugged Messenger, Apple iPad için en iyi klavye kılıfıdır. Tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı tuşlara sahip muhteşem; çıkarılabilir bir klavye ve düşme testi standartlarını karşılayan sağlam bir geçmeli kılıftan oluşur. Klavye, iPad’e Bluetooth üzerinden bağlanır ve anında yetenekli bir çalışma aracına dönüştürür. Kullanıcıların tabletlerinin gücünü tam olarak kullanmalarına ve masaüstü bilgisayarlarında; daha az zaman harcamalarına yardımcı olacak mükemmel bir aksesuardır.