En İyi İş İlanı Siteleri 2022

İş bulmak sizin için bir zorunluluk haline geldiyse bu yazıyı dikkate almalısınız. Gazeteden iş bulma devri bir nevi kapandığı için iş ilanı siteleri size en uygun kariyeri sağlayabilir. Veya bir iş ilanı vermek istiyorsanız bu sitelerden faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda en iyi iş ilanı sitelerini sizler için derledik.

Eleman net

Eleman net sayfasına girdiğinizde karşınıza çıkan hoş tasarımıyla içerisinde çok sayıda işveren ve iş ilanına sahip olduğunu belli ediyor. Sitenin kendi verdiği bilgilere göre içerisinde 25 bini aşkın firma, 10 milyonu aşkın iş arayan ve 5 milyonu aşkın aylık ziyaretçi barındırıyor. Eleman net, indirebileceğiniz bir mobil uygulamaya da sahip. Hem bu mobil uygulama üzerinden hem de internet sitesi üzerinden Eleman net’e kolayca kaydolmak mümkün.

İşbul net

İşbul net, Türkiye genelinde yaklaşık 5.000 ilanıyla iş arayan insanları bekliyor. Site içerisinde bulunan ilanlar arasında tercümanlık ve part time eleman ilanlarından, akaryakıt satış temsilcisi ve fotomodellik ilanlarına kadar birçok pozisyon bulunuyor. Bu ilanları görüntülemek için işbul net giriş bilgilerinizi girmiş olmanıza gerek de yok. Yalnızca siteye girip “İş ilanları” sekmesine tıklamanız yeterli.

Kariyer net

Kariyer net, iş arayan herkesin aklına ilk gelen sitelerden birisidir. Uzun zamandır kullanımda olan platform, 25 milyon kişiyi aşkın bir özgeçmiş veritabanına sahip. Aklınıza gelebilecek her tür, her kategori ve her şehirde iş ilanları bulunduran Kariyer net, cv hazırlamak için de oldukça kullanışlı bir panele sahip.

Toptalent

Şirketler aradıkları yetenekleri bulmak için toptalent.co’da da iş ilanları veriyorlar. İş ilanları veren ve aday arayan şirketler arasından size en uygun olanı seçip hemen başvurabilirsiniz. İş ilanları sitesi Toptalent.co’da Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş ilanları, staj ilanları, mt staj programları da mevcuttur.

LinkedIn

LinkedIn, global anlamda en çok kullanılan iş bulma sitelerinden birisi. İçerisinde her kategoriden on binlerce iş ilanı bulunuyor. LinkedIn’e giriş yapması biraz daha uğraşlı ancak bunu kesinlikle geri ödeyen bir yapıya sahip. LinkedIn içerisinde çok fazla iş ilanına sahip, bu ilanlar arasında üst düzey yönetici pozisyonlarından, evden tercüman olarak çalışılabilecek ilanlara kadar bir sürü seçenek mevcut.

Secretcv

Secretcv’nin içerisinde çeşitliliği oldukça bol, 10.000’e yakın ilan bulunuyor. Secretcv’nin diğer sitelere göre en büyük farkı ise, isminde de bulunduğu gibi gizliliğe daha fazla önem veriyor olması. Platform üzerinde işveren ve iş arayanların kendi bilgilerini gizlemek gibi bir seçeneği var. Bununla birlikte, Secretcv giriş bilgilerinizi girmiş olsanız bile gizli bilgilere ulaşamıyorsunuz. Ayrıca Secretcv de indirilebilir bir uygulamaya sahip.

Yenibiriş

Yenibiriş, 10.000’i aşkın iş ilanına sahip bir iş bulma platformudur. Bu ilanlar temizlik personeli, yabancı dil öğretmenliği, yazılım uzmanlığı ve resepsiyonistlik gibi birçok alana yayılmış durumda. Siteye üye olduktan sonra ise Yenibiriş cv oluşturma sayfası aracılığıyla detaylı bir biçimde özgeçmişinizi hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra ise şehriniz ve istediğiniz iş türünü sitede bulunan filtreler aracılığıyla seçerek ilanlara göz atabilirsiniz.

İşkur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesin altında bulunan İŞKUR, resmî bir kurum olmasıyla dikkat çekiyor. İşkur, giriş yaptıktan sonra birçok iş ilanı ile kullanıcısını karşılıyor ve kayıt işleminin çok zor olduğu söylenemez. İşkur, resmî bir kurum olduğu için güvenilirlik olarak da üst sıralardadır. Özellikle mavi yaka çalışanlar için daha kullanışlı bir platformdur. Kayıt olmak için ise kimlik bilgilerinize ihtiyacınız olacak.

Eleman online

Eleman online, Türkiye içerisinde geliştirilmiş bir iş arama platformudur. Platform, içinde bulunan iş ilanı sayısı anlamında listemizde bulunan diğer sitelere oranla biraz zayıf olsa da birçok alanda iş ilanı mevcut. Bu ilanlar arasında “Usta Mangalcı” pozisyonundan tutun iç mimara kadar geniş bir yelpaze mevcut. Diğer siteler gibi, eleman online da üye ol zorunluluğu olmayan sitelerden biridir.

Unisbul.com

Unisbul.com biraz farklı bir iş bulma sitesi. Bu site tamamen yeni mezunlar ya da henüz okuyan ama iş arayan öğrenciler için. Siz de “öğrenciyim iş arıyorum” diyorsanız, Uniisbul üzerinden ilanlara bakabilirsiniz. Bir tarafta kurumsal iş fırsatları, bir tarafta part-time iş ilanları yer alıyor. İş bulma ve kendini geliştirme amacı olan öğrenciler için oldukça faydalı bir platform.

Careerjet

CareerJet basit arayüzü ile iş arama süreci boyunca oldukça hızlı sonuç almanızı sağlayabilecek bir kariyer sitesidir. İstediğiniz şehirde istediğiniz pozisyonda iş ilanları çok hızlı bir şekilde karşınıza çıkıyor.

Glassdoor.com

Glassdoor özellikle yurtdışı iş fırsatları arayanlar için ideal bir kariyer sitesi. Tüm dünyada istediğiniz şehirden iş ilanları görmeniz mümkün. Türkiye’den de birçok firma burada iş ilanı yayınlıyor. Ama Glassdoor yurtdışı iş ilanı siteleri arasında değerlendirilmeyi daha çok hak ediyor. Bu alanda iş ilanı veren siteler arasında en fazla iş ilanını bulunduran siteler arasında yer alıyor.

Stepstone

Stepstone bir aracı firma gibi düşünülebilir. Özelliklerinize uygun olarak sizi en uygun işverenlerle buluşturmayı hedefliyor. Yurtdışında iş bulma siteleri arasında oldukça değerli bir konumu sahip.

Indeed

Indeed, dünyanın en büyük iş ilanı siteleri arasında yer alıyor. İş arama portalları arasında en kapsamlı ve gelişmişi olduğu söylenebilir. Siteye girdiğinizde kendi eğitiminize özgü ilanları inceleyebilirsiniz. Bir tıkla başvuru yapabilir ve site üzerinden sonucu görüntüleyebilirsiniz. Aylık 250 milyon tekil ziyaretçi sitenin büyüklüğünü ispatlıyor.

Bigumigu

Bigumigu bir blog ve iş ilanı sitesi. Reklam, ajans, medya, iletişim vb. sektörlere yönelik iş ilanları bulunuyor. Neredeyse her gün birçok iş ilanını inceleyebilirsiniz. Bu alanlara yönelik bir eğitiminiz veya tecrübeniz bulunuyorsa bu site aracılığıyla iş bulmanız mümkün olabilir.