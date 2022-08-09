En İyi Kablosuz Elektrikli Süpürge 2022

Kablosuz temizleme özgürlüğü için kablosuz elektrikli süpürgeler rakipsizdir. Çubuk elektrikli süpürgeler olarak da bilinen kablosuz bir model, evinizin her köşesine erişmenizi kolaylaştıracak ve hatta araba içleri ve kanepenizin veya merdivenlerinizin yarıkları için el tipi elektrikli süpürgelere dönüştürmek için farklı ataşmanlara sahiptirler.

Kablosuz Elektrikli Süpürge Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şarj ve Çalışma Süresi

Kullanışlı bir süre çalışan ve şarj edilmesi çok uzun sürmeyen modelleri arayın. Bazılarının bir gecede veya daha uzun süre şarj olması gerekebilir. Veriler, elektrikli süpürgelerin ortalama olarak şarj edilmesinin yaklaşık dört saat sürdüğünü ve güç ayarlarına ve temizlediğiniz yüzeye bağlı olarak yalnızca 13 dakikalık çalışma süresi elde edebileceğinizi gösteriyor. Bazıları en fazla altı dakika çalışır, bu nedenle temizlenecek geniş bir alanınız varsa, yedek pille değiştirebileceğiniz bir modele ihtiyacınız olabilir.

Hafif, Sessiz ve Manevrası Kolay Olmalı

Çubuk modelleri için hem halı hem de sert yüzeyler üzerinde kolayca hareket edip etmediğini kontrol edin. Test ettiğimiz bazı modellerin ağırlığı yaklaşık 4 kg’a kadar çıkıyor; bu, zeminde kullanıyorsanız fark edilmeyebilir ancak örneğin tavanlara ve fanlara uzanıyorsanız yorucu olabilir.

Filtre

Filtre; çıkarılması, temizlenmesi veya değiştirilmesi kolay olmalıdır. Astımınız veya alerjiniz varsa HEPA filtreli veya buna eşdeğer performans gösteren bir vakum düşünün. Bunlar 0,3 mikron boyutundaki toz partiküllerinin en az %99,97’sini filtreleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Aletler

Kontrol edilecek standart öğeler, bir toz alma fırçası ve aralıklı aletlerdir. Diğer öğeler, bir paspas eki, ulaşılması zor alanlar için esnek aralık aracı veya evcil hayvan kılı fırçası içerebilir. Modele bağlı olarak, bazı aletler çubuk vakumun kendisinde saklanabilirken diğerleri şarj istasyonunda saklanabilir. Aksesuarlar düzgün bir şekilde saklanabiliyorsa, kaybolma veya çekmecede saklanma olasılıkları daha düşüktür.

Pil

Lityum-iyon (Li-ion) piller, çubuk elektrikli süpürgelerde en yaygın pil türüdür. Genellikle eski modellerde bulunan nikel-kadmiyum (NiCd) ve kurşun-asit pillerden daha iyi performans gösterirler ve daha uzun ömürlüdürler.

Pil için garanti ayrıntılarını kontrol edin. Bazı garantiler, makinenin kendisini bir yıl veya daha fazla süreyle kapsasalar bile, pili yalnızca birkaç ay süreyle kapsar.

En İyi Kablosuz Elektrikli Süpürge: Dyson V15 Detect

Dyson V15 Detect, Dyson’ın kablosuz süpürgelerinin en yenisidir ve pahalı olmasına rağmen testlerde bizi şaşırttığını söylemek doğru olur. Başlangıç ​​olarak, lazer yumuşak silindir, aksi halde görünmez olabilecek toz ve kiri aydınlatan, zemininizdeki her son lekeyi toplamada tatmin edici bir verimlilik sağlayan dahiyane bir tasarımdır.

Ayrıca temizlerken topladığınız parçacıkların çubuk grafiğini gösteren ve her parçanın farklı boyutları hakkında bilgi veren bir ekrana da sahiptir.

Ejektör sayesinde boşaltması kolaydır ve halılar için motorlu sert fırça, zeminlerinizin liflerine derinlemesine inmek ve evcil hayvan tüylerini almak için de mükemmeldir. Tek eksiği tetik kontrolleridir, çünkü temizlerken sürekli olarak basmanız gerekir. Zor bir şey değil ama herkesin memnun olacağı bir özellik olmayabilir.

Neden Dyson V15 Detect En İyisi?

Dyson, normalde göremediğiniz partikülleri tespit eder. Doğru açıyla yerleştirilmiş ışık, sert zeminlerdeki görünmeyen tozları görünür hale getirir. Piezo sensörü, sürekli olarak toz partiküllerini sayar ve büyüklüklerini ölçer; gerektiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırır. LCD ekranı ise nelerin yakalandığını gerçek zamanlı olarak göstererek derinlemesine temizliğin kanıtını sunar.

Bunun gibi diğer kablosuz elektrikli süpürgelerden ayrılan güçlü yönleriyle Dyson V15 Detect için 2022’nin en iyi kablosuz elektrikli süpürgesi diyebiliriz.

Dyson V15 Detect Fiyatı

Dyson V15 Detect‘in çeşitli pazar yerlerindeki fiyatlarını en uygundan en pahalıya göre sizler için derledik.