En İyi Kameraya Sahip Olan Telefonlar – 2024

Akıllı telefonların kamera özellikleri kullanıcıların bir telefonda en önem verdikleri noktalardan biri diyebiliriz. Bir telefon ne kadar iyi fotoğraf çekerse, tercih edilebilirliği de bir o kadar artıyor. Bu kapsamda bazı sitelerin değerlendirmeleri de yeni bir telefon satın almak isteyenler için önemli bir referans noktası olabiliyor. Kamera analizi ve değerlendirmesi yapan DxOMark da 2024 yılı için en iyi kameraya sahip olan telefonlar listesini yayınladı. İşte detaylar…

2024 Yılı En İyi Kameraya Sahip Olan Telefonlar Listesi

Kamera analizleri ile dünya çapında en önemli platformlardan biri olan DxOMark, 2024 yılı için en iyi fotoğraf çeken telefonlar listesini yayınladı. Akıllı telefonların “iyi fotoğraf çekebilmesi” artık olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Zira, sosyal medya kullanıcıları ister günlük ister iş için olsun, net ve kaliteli fotoğraflara ihtiyaç duymakta.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

DxOMark da yeni bir telefon satın almayı planlayan ve iyi kamera özelliklerine ihtiyaç duyanlar için en iyi kamera özelliklerine sahip telefonları açıkladı. Bu kapsamda zirvede Huawei Pura 70 Ultra yer almakta. Pura 70 Ultra modeli 163 puan alarak 2024’ün en iyi fotoğraf çeken telefonu oldu. Listenin ikinci sırasında ise Google Pixel 9 Pro XL 158 puanla yerini aldı. Üçüncülük koltuğu Honor Magic 6 Pro’ya ait olurken listenin dördüncüsü de iPhone 16 Pro Max (157 puan ile) oldu.

2024 Yılı En İyi Fotoğraf Çeken Telefonlar

Huawei ve Honor’ın bu büyük başarısı taktire şayan zira dünya devi iPhone’un dahi önüne geçmiş durumda. iPhone 16 Pro Max modelini 16 Pro ve akabinde de OPPO Find X7 Ultra takip etmekte. Samsung Galaxy S24 Ultra’nın ise 11. sıradan listeye dahil olması, son derece şaşırtıcı oldu. DxOMark tarafından yayınlanan 2024 yılında piyasaya sürülen ve en iyi kamera özelliklerine sahip olan telefonlar ve aldıkları puanlar aşağıdaki gibi listelenebilir: