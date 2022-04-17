En İyi Kimlik Doğrulama Uygulamaları 2022

Son yıllarda okuduğumuz sızıntılar ve saldırılar, şifrelerin tek başına çevrimiçi banka hesabınızı veya sosyal medya hesaplarınızı korumak için yeterli güvenlik sağlamadığını açıkça ortaya koyuyor. Fakat kimlik doğrulama işlemlerinize yardımcı olmak için bir sürü harika uygulama yer alıyor. İşte işinize yarayacak en iyi kimlik doğrulama uygulamaları…

Duo Mobile

Android cihazlar için en güçlü kimlik doğrulama uygulamalarını getirdi. Duo Mobile, girişinizi güvenli ve koruyucu hale getirmek için oluşturulmuştur. Herhangi bir uygulama veya web sitesi için kullanabileceğiniz bir 2FA kimlik doğrulama hizmetine sahiptir. Bu uygulama aynı zamanda kullanımıyla ilgili size bildirim gönderecektir. Bildirimi kontrol ettiğinizde bir sonraki girişinizin güvenli olmasını sağlayabilirsiniz. Sonunda, 2FA kimlik doğrulamasıyla ilgili hemen hemen her şeyi yönetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

LastPass Authenticator

LastPass Şifre Yöneticisi hem Android hem de iOS cihazları için kullanılabilen bağımsız bir kimlik doğrulama uygulamasıdır. Bu uygulama, en güvenli hizmetle verimli iki faktörlü kimlik doğrulama sağlar. Ayrıca, bu uygulama ile sınırsız sayıda hesabı güvence altına alabilirsiniz. Zaten bir LastPass hesabınız varsa, bu uygulamayı yüklemek ve etkinleştirmek sizin için çok kolay olacaktır.

Google Kimlik Doğrulayıcı

Google Authenticator tamamen ücretsiz ve evrenseldir. Android kullanıcıları için bu uygulama, iOS kullanıcıları için de aynı olan yerleşik Android özelliklerini kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bu uygulama oldukça kullanışlı ve kullanımı kolaydır. Ek olarak, bu uygulamayı çeşitli diğer uygulamalar, satıcılar ve web siteleri için de kullanabilirsiniz.

Twilio Authy

Twilio Authy normal hesaplarınızı daha güvenli tutmak için kesinlikle en iyi kimlik doğrulama uygulamalarından biridir. Dijital hesabınız üzerindeki ekstra güvenlik katmanı ile kendinizi eskisinden daha güvende hissedebilirsiniz. Birinci sınıf güvenliğe sahip olmasına rağmen, web hizmetinin yerleşik 2 faktörlü sisteminden daha az iş yapmanız gerekir. Ayrıca, bu uygulama son derece minimalist bir tasarıma sahiptir. Burada, 2 adımlı desteklenen herhangi bir hesap için anahtar belirtecine ulaşmak için yalnızca 2 ila 3 tıklamaya ihtiyacınız olacak.

Microsoft Kimlik Doğrulayıcı

Microsoft Authenticator ile gerçekten de en iyi 2FA güvenliğini elde edebilirsiniz. Hem güvenlik hem de kolaylık sağlayan en uygunudur. Microsoft Authenticator, sıkı güvenlik sağlamak için TOTP’ler sağlamanın yanı sıra cihazınızın ve ağınızın orijinalliğini kontrol eder. Ayrıca, muhteşem ve akıllıca tasarlanmış kullanıcı arayüzü, bu özellikli uygulamanın kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca bu uygulamayı kullanımı çok rahat bulacaksınız.

Free OTP Authenticator

Düşük özellikli bir akıllı telefonunuz varsa, Red Hat’ten FreeOTP Authenticator en iyi kimlik doğrulama uygulamasıdır. Bu zaman sınırlı 2 adımlı kimlik doğrulama uygulaması, size etkili bir şekilde ekstra bir koruma katmanı sağlayabilir. Bilgisayar korsanlarından ve kötü niyetli kişilerden dijital hesaplarınız için mükemmel bir önleme sağlar. En iyi yanı, korumasını neredeyse tüm popüler 2 adımlı kimlik doğrulama özellikli sitelerde kullanabilmenizdir.

2FA Kimlik Doğrulayıcı

Bu uygulama, oturum açmayı daha hızlı ve hatasız hale getirmek için QR kodu tabanlı kimlik doğrulama ve diğerleri gibi hizmetleri içerir. Bununla, yanlışlıkla yanlış giriş sorununu tamamen atlayabilir ve daha az güçlük yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bu güçlü kimlik doğrulama uygulaması, 500’den fazla sosyal ve diğer siteler için kullanılabilir. Ve tüm bunlar, cihazınızın performansını engellemeden gerçekleşir.

andOTP

andOTP, arka uçta yüksek kaliteli bir güvenlik algoritması içeren Play Store’daki en iyi kimlik doğrulama uygulamalarından biridir. Kelimenin tam anlamıyla onu tamamen hack geçirmez bir sistem yapar. Bu kimlik doğrulama uygulamasının iyi yanı, kişisel verilerinizi başkalarına vererek riske atmamasıdır. Ayrıca cihazlarınızdan daha az erişim izni gerektirir.

TOTP Authenticator

Sanal hesaplarınız hakkında biraz endişeliyseniz, TOTP Authenticator hesaplarınız için harika bir ekstra güvenliktir. TOTP Authenticator, iDevices için en iyi kimlik doğrulama uygulamalarından biridir. Ayrıca güvenliği ayarlamak ve değiştirmek için en kolay olanıdır. Çoğunlukla kullanıcı dostu ve iyi organize edilmiş arayüzü nedeniyle. Görünüşe göre, sadece bakarak ve onlara bakarak işlevlerini anlayabilirsiniz.

Aegis Kimlik Doğrulayıcı

Android pazarındaki neredeyse tüm 2FA destekli uygulamalarla uyumlu bir kimlik doğrulayıcıya ne dersiniz? Aegis Authenticator by Beem Development bunu yapabilen uygulamadır. Daha az popüler sitelerde veya hizmetlerde güvenli hesaplar istiyorsanız buna ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, bu güçlü uygulama biyometrik kilitleri destekleyebilir. Bunun için şüphesiz piyasanın en güvenli ve acısız doğrulayıcılarından biridir.

OTP Auth

OTP auth’un yaratıcıları belli ki birçok hizmette iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanan insanların sorunlarını anlıyor. Bu nedenle bu uygulamada, depolanan tokenları organize etmenizi sağlayan bir dosyalama sistemi var. Buna ek olarak OTP auth, her tokenın gizli kodunu veya QR kodunu istediğiniz zaman görüntülemenizi veya akıllı telefonunuzdaki bir dosyaya tek seferde dışa aktarmanızı sağlıyor. Uygulama aynı zamanda iCloud senkronizasyonunu destekliyor.

Step Two

Hem iOS hem de macOS için bir kimlik doğrulayıcıya ihtiyacınız varsa, Step Two’ya göz atmanızı şiddetle öneririz. Hem iOS hem de macOS sürümlerinde arayüz oldukça sade. Apple’ın Hesap Makinesi uygulamasına benziyor. Tıpkı arayüzü gibi, ayarları ve özellikleri de oldukça sade, ama iCloud senkronizasyon seçeneği de sunuyor. Ek olarak masaüstü uygulaması, QR kod taramasını destekliyor.

WinAuth

WinAuth esasen oyuncular için geliştirilmiş. Uygulamanın eşsiz bir süper gücü var: Steam, Battle.net ve Trion/Gamigo oyunlarında kullanılan, standart olmayan tokenların kimlik doğrulamasını destekliyor. Steam Guard, Battle.net Authenticator veya Glyph Authenticator / RIFT Mobile Authenticator’a bir alternatif arıyorsanız, istediğiniz uygulama budur.

Yubico Authenticator

Yubico’s YubiKey, donanım tabanlı bir 2FA çözümüdür. Bir USB bağlantı noktasına oturan bir ucu olan küçük bir kart benzeri bir cihaz. Genellikle, kısa bir kod girmek yerine bir tuşa basarak kimlik doğrulamasını onaylar. Tek dokunuşla yaklaşma, Google ve GitHub gibi FIDO U2F standardını destekleyen hesaplar için çalışır. YubiKey bunu yapmayanlar için de YFAico Authenticator uygulamasında 2FA tokenleri ve ekran kodları saklayabilir.