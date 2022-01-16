En İyi Kitap Okuma Uygulamaları 2022

Kitap tutkunlarının rahatlıkla gittiği her yerde kullanabileceği ve kitap taşıma derdinden kurtaran en iyi kitap okuma uygulamalarını özellikleriyle anlattık. Farklı dillerde okumak ve çevrimdışı kullanmak isteyenler için pratik uygulamaları derledik.

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1- Aldiko

‘En iyi e-kitap uygulamaları‘ arasında yer alan ‘Aldiko’ uygulamasında, ücretli kitaplar olduğu gibi ücretsiz kitap seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca kullanıcıların; diğer uygulamalardan farklı olarak, okudukları kitaptan not almak veya uygulamada görmek için içe aktarma işlemi yapması gerekiyor. Yazı tipi, arka plan rengi, satır aralıkları ve karakter boyutunun özelleştirilebildiği platformda, aynı zamanda kitaplar sınıflandırılabiliyor.

2- Kobo Books

Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Japonca, İspanyolca, Portekizce ve Almanca dillerini destekleyen ‘Kobo Books’; dört milyondan fazla kitaba ulaşılabilen bir uygulama olma niteliği taşıyor. Ayrıca kullanıcılar; uygulamayı telefonlarına indirip e-posta adresleriyle hesap oluşturarak kullanabiliyor veya varsa ‘Idefix’; ‘D&R’ ve ‘Facebook’ kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabiliyor. Kitap okumanın yanı sıra alıntıların ve notların da sosyal medya hesaplarında paylaşılabildiği platformda, kelime boyutu kullanıcı tercihine göre ayarlanabiliyor. Uygulama aynı zamanda, okunulan kitapları değerlendirerek kullanıcılara öneri listesi de hazırlıyor.

3- Amazon Kindle

Kendi mağazasında binlerce e-kitap, çizgi roman ve dergi bulunan Amazon Kindle, en popüler uygulamalardan biri. Kitap okuma dışında notlar alabilir veya işaret bırakabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kapatıp tekrar açtıktan sonra son kaldığınız sayfadan kitap oku diyerek devam edebilirsiniz. Bu tarz özellikler farklı bir cihazda oturum açsanız da kayıtlı olarak kalıyor. Yani farklı cihazlarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

4- FBReader

Desteklenen format bakımından oldukça zengin bir e-kitap okuyucu uygulaması. Google Drive tabanlı Kitap Ağı ile, kütüphanede bulunan tüm e-kitapları okuyabilirsiniz. Ayrıca yine senkronizasyon sayesinde sayfalara işaret bırakabilir, not alabilir veya kaldığınız yeri görebilirsiniz. Kullanım kolaylığı açısından uygulamanın arka planı bile değiştirebiliyor. Play Store’da 10 milyondan fazla indirilmiş olan uygulama fazlasıyla tercih ediliyor.

5- Moon + Reader

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’nın da içlerinde bulunduğu toplam 42 dili destekleyen ‘Moon + Reader’; en iyi e-kitap uygulamaları listesinde başı çekiyor. Özellikle kitap okuyarak yabancı dilini pekiştirmek isteyenler için başarılı bir platform olan ‘Moon + Reader’da kullanıcılar; okudukları kitabın istedikleri bölümünü kopyalayabiliyor, işaret bırakabiliyor veya not yazabiliyor. Ayrıca gece ve gündüz olmak üzere iki ayrı modda kullanılabilen uygulamada; ekran ışığı kullanıcı tercihine göre ayarlanabiliyor. Uygulamanın ayrıca, ‘Pro’ versiyonu da bulunuyor.

6- Wattpad

Türkçe, Almanca, Fransızca, Çince ve İtalyanca’nın da içlerinde bulunduğu toplam 24 dili destekleyen ‘Wattpad’; kullanıcılara kendi hikayelerini ve makalelerini yazarak paylaşma fırsatı sağlıyor. Ayrıca başkalarının paylaştığı hikayelerin de okunabildiği platformda, kullanıcılar birbirleriyle takipleşebiliyor ve önerilen hikayelere ulaşabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak bir profil oluşturan kullanıcılar, okumaktan hoşlandığı 3 türü tercih ediyor. Ayrıca bu sayede ‘Wattpad’, kişilere sevdikleri türde hikaye ve kitap önerileri hazırlıyor. Yazıların başka okuyuculara ulaştırılabilmesi açısından diğer uygulamalardan ayrışan platform; başka cihazlarla eş zamanlı okuma yapabilme imkanı da sağlıyor.

7- Story Tel

En popüler e-kitap uygulamaları arasına giren ‘Story Tel’ uygulamasında kullanıcılar; klasik ve popüler kitapları bulabiliyor ve bunları sesli olarak dinleyebiliyor. Ayrıca kütüphane oluşturma ve dinlenilen kitapları saklama özelliği de sunan ‘Story Tel’de; birçok ünlü ismin seslendirme yaptığı ifade ediliyor.

8- KyBook 3

Kitapları kategorilere göre ayırma özelliği bulunan ‘KyBook 3’ e- kitap uygulaması; fon boyutu, ekran modu ve ekran parlaklığı ayarlarını okuyucunun tercihine bırakıyor. Uygulamada ayrıca; kullanıcılar, indirdikleri kitapları Google Drive’a depolayabiliyor.

9- Cool Reader

Neredeyse tamamen özelleştirebilir e-kitap okuyucu arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Ayrıca Cool Reader, metni seslendirme konusunda tek ücretsiz e-kitap uygulaması. Ayrıca uygulamada gece veya gündüz ayarı, sayfa renk ayarı da yapabilirsiniz. PDF ve ePub dışında birçok dosya formatını da destekliyor. E-kitap okumak için en ideal uygulamalar arasında diyebiliriz.

10- ReadEra

5 milyondan fazla indirilen ReadEra; 300 bin değerlendirme arasından 4,9 puan alarak gerçekten harika bir iş çıkarmış. Ayrıca aklınıza gelebilecek neredeyse her formatı destekleyen uygulama, kayıt olmadan ve çevrimdışı e-kitap okumanızı sağlıyor. Uygulama e-kitap indirmek için kullanılmıyor. Farklı belgeleri uygulama içerisine aktarıp okumanızı sağlıyor.

11- Librera

35 dilde e-kitap okuma hizmeti veren ‘Librera’ uygulamasında; tema rengi, ekran ve yazı boyutu özellikleri kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca; ‘Uygulama başladığında son kitabı aç’ seçeneği sayesinde, kitaba kaldığı yerden devam edebiliyor. Platformda ayrıca, okuma modunu kullanıcının belirlediği uygulamada sesli okuma özelliği de bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilme rakamıyla ‘Librera‘, en iyi e-kitap uygulamaları arasında kendine yer buluyor.

12- Scribd

90 dili desteklemesi ve 10 milyondan fazla içeriğe sahip olması nedeniyle; en iyi e-kitap uygulamaları listesine giren ‘Scribd’, Facebook veya Gmail hesabıyla giriş yaparak kullanılabiliyor. Pek çok türde e-kitabın okunabildiği platformda, sesli kitap ve çizgi roman seçenekleri de yer alıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıların çevrimdışı okuma yapabilmesi için kitap indirme özelliği de sunuyor.

13- NOOK

Barnes and Noble iki milyondan fazla kitap, dergi, çocuk kitabı ve gazeteye ev sahipliği yapan kendi e-kitap okuyucu uygulamasını (NOOK) sunuyor. NOOK, okumayı kolay ve konforlu hale getiren çeşitli özellikler sunar. Uygulama, aygıtlar arasında okunan son sayfayı otomatik olarak senkronize ederek kesintisiz bir okuma deneyimi sunan bir senkronizasyon özelliği sunar. Gece boyunca loş ışıkta okumak için parlaklığı da ayarlayabilirsiniz. NOOK uygulaması Android, iTunes ve Windows’ta kullanılabilir.

14- Bluefire

Bluefire Reader Android, iOS ve Windows cihazları için kullanılabilir. Uygulama, yer imi, vurgulama, sözlük arama, not alma, bağlamsal arama ve daha fazlasını içeren çeşitli özellikler sunar. Ekran ve okuma ayarlarını okuma gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Düşük ışıkta okumayı sağlayan Gündüz / Gece modu da mevcuttur. Bluefire, mevcut sayfanızın izlemesini kaybetmeden cihazlarda okuyabilmeniz için bir sayfa senkronizasyonu özelliği sunar. Bluefire ayrıca önemli metrikler sağlayan analitik hizmetler de sunar. Ayrıca, uygulama içi tarama ve okumayı kolay ve eğlenceli hale getiren bir indirme özelliği sağlar.

15- Kobo

Kobo e-Kitap okuyucu, sizi yeni bir sosyal okuma dünyasıyla tanıştıracak Reading Life adlı özel bir özellik sunar. Entegre Facebook özelliği ile alıntıları, notları paylaşabilir ve sosyal medyadaki kitapları tartışabilirsiniz. Kobo ile dört milyondan fazla kitaptan istediğiniz zaman, istediğiniz yerde okuyabilirsiniz. Kobo’nun ilginç başlıklardan oluşan devasa veri tabanı, her türlü okuyucunun ilgisini tatmin edecektir. Kobo uygulaması iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir.