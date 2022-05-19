En İyi Küçük İşletme Yazılımları

Küçük işletmeler kendi çaplarında büyük işler başarmak için harika adımlar atıyor. Özellikle günümüzde küçük işletmeler son derece popüler ve sosyal medya ile daha da iyi hale geliyorlar. Biz de bu yazımızda küçük işletmelere yardımcı olacak en iyi yazılımları derledik.

HubSpot

HubSpot, başlamak için uygun maliyetli bir çözüm arayan küçük işletmeler için en iyi CRM yazılımıdır. CRM, pazarlama, satış ve servis merkezleri için ücretsiz planlar sunar. Ücretsiz HubSpot CRM, sınırsız kullanıcı ve sınırsız kişiyle birlikte gelir. Bununla birlikte, özelliklerin çoğu ücretsiz planda sınırlıdır veya kullanılamaz. Güçlü özelliklere erişmek için, Growth Suite altındaki ücretli planlarından birine yükseltmeniz gerekir. HubSpot’un kullanımı oldukça kolaydır ve pazarlama, satış ve servis merkezlerini CRM yazılımınıza bağlayabilirsiniz.

PipeDrive

PipeDrive, işletmeler için satış odaklı bir CRM yazılımıdır. İhtiyacınız olan tüm bilgilere hızlı erişim sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile tam bir satış boru hattı yönetimi sunar. Satış ekipleri için tasarlanan satış raporlaması, satış tahmini, ayrıntılı etkinlik günlüğü, gelişmiş iletişim bilgileri, e-posta entegrasyonları ve özelleştirilebilir boru hatları gibi özellikleri içerir.

QuickBooks

QuickBooks, popüler bir muhasebe yazılımıdır. Dünya çapında 5,6 milyon kişi muhasebe işlemleri konusunda Quickbooks’u tercih ediyor. Muhasebeciler, küçük işletme sahipleri, serbest meslek sahipleri ve bütün bu grupların arasındaki herkes için ideal bir yazılımdır. En dikkat çekici özelliği ise Muhasebe bilgilerinize her yerden erişebilmenizi sağlamasıdır. Herhangi bir İnternet tarayıcısından kullanıcı bilgilerinizle oturum açarak muhasebe işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca QuickBooks’un mobil uygulaması da mevcut.

Fatura Meister

Fatura Meister, bu listedeki bir başka muhasebe platformudur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygun olanıdır ve gelir ve giderlerinizi girme, fatura oluşturma ve işletmenizi düzenlemek için banka hesaplarını bağlama gibi işlevlere yardımcı olur. Bu yazılımla, veriye dayalı kararlar için eyleme geçirilebilir öngörüler elde etmenize yardımcı olabilecek ayrıntılı analitik raporlar alabilirsiniz.

Freshsales

Freshsales her büyüklükteki işletme için uygun olan bir başka popüler CRM yazılımıdır. Dönüşümlerinizi en üst düzeye çıkarmak için araçlarla satış odaklı bir yaklaşım sunar. Raporlara, etkinliklere, telefon görüşmelerine, e-postalara, kullanıcılara ve iletişim yönetimine anında erişmenizi sağlayan tek noktadan kontrol paneli sunarlar. Sezgisel web tabanlı bir arayüze sahip ve ekibinizin hareket halindeyken satış yapmasına yardımcı olacak güçlü mobil uygulamalara sahip.

G Suite

İş e-postaları için kullanabileceğiniz G Suite, küçük bir işletmenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. G Suite ile güvenilir altyapıya sahip Gmail’in e-posta hizmetinden faydalanabilirsiniz. Dosyalarınızı Drive’da saklayıp paylaşmanız da çok kolaydır. Word, Excel ve Powerpoint gibi çok kullanılan Office programlarını G Suite ile kolaylıkla açabilirsiniz. G Suite, eş zamanlı olarak dosyalarınız üzerinde çalışma imkanı da veriyor. Ortak çalıştığınız bir dökümanın son halini kolaylıkla görüntüleyebilir, iş takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Namely

Namely, küçük işletmeler için temel İK ve yetenek yönetimi konusunda uzmanlaşmış web tabanlı bir platformdur. Bordro ve sosyal haklar yönetimini, zaman takibini, performans incelemelerini ve kursu kapsar, tüm çalışan verileriniz için bir kayıt sistemi görevi görür. Ayrıca, hem bireysel hem de ekip ölçümleri için yerleşik bir sosyal haber akışı ve özel raporlar sunar. Namely’nin sistemi uyarlanabilir ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlandığından, daha karmaşık kurumsal çözümlere karşı öne çıkmaktadır. Ticari müşteriler, özel bir Namely hesap yöneticisi aracılığıyla 7/24 müşteri hizmeti alır.

MailChimp

Pazarlama otomasyonu MailChimp, kampanyalar oluşturmanızı ve müşterilerinizlee-posta ile iletişim kurmanızı sağlar. Ürün tanıtımlarınız, duyurularınız, müşterilerinize özel kampanyalarınız… MailChimp’te yer alan tasarım şablonlarıyla kolaylıkla bülten hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kampanyalarınızdan pek çok kişi haberdar olmuş olur. MailChimp aynı zamanda gönderim yaptığınız e-postaların performans raporlarını da sizinle paylaşır. Bu raporları inceleyerek dikkat çekici gönderimlerinizi belirleyebilir, benzer kampanyalar planlayabilirsiniz.

Wunderlist

Görev yöneticisi olarak çalışan Wunderlist ile yapılması gerekenleri listelemek oldukça kolaydır. İş paylaşımlarını yapabilirsiniz. Tüm süreci kolayca takip edebilirsiniz. Listelerinize fotoğraflar, PDF dosyaları ve sunumlar ekleyebilirsiniz. Listelerinize telefonunuzdan, bilgisayar veya tabletinizden ulaşabilirsiniz. Uygulamada önemli tarihler için hatırlatıcılar oluşturmanız da mümkün.

Payoneer

Payoneer, işletmenizin ödeme sistemi olarak tercih edebileceğiniz en popüler ödeme yöntemlerinden bir tanesidir. İşletmelere sınırların ve beklentilerin ötesinde ödeme hizmetleri sunmayı misyon edinerek, yeni nesil teknolojik algoritmasından uyumluluğuna, operasyonlarından ve bankacılık altyapısına kadar birçok teknolojiden faydalanmaktadır. Bunun yanı sıra sınır ötesi ödeme, işletme sermayesi, vergi çözümleri ve risk yönetimi gibi hizmet paketleri sunmaktadır.

Wave

Wave, tüm muhasebe ihtiyaçlarınız için bütünsel ve hepsi bir arada bir çözüm sunabilen kapsamlı ve entegre bir yazılımdır. Küçük işletmeler, girişimciler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için en iyi yazılımlardan biridir. Aynı zamanda Wave tamamen ücretsizdir.

FreeAgent

FreeAgent, serbest çalışanlar, küçük işletmeler ve muhasebecileri için mükemmel bir bulut tabanlı muhasebe yazılımı aracıdır. Dünya çapında 90.000’den fazla işletme tarafından güvenilen şirket, fatura, gider yönetimi, proje yönetimi ve satış vergisi dahil her şeyi aynı platformda getiriyor.

BambooHR

BambooHR, küçük işletmelerin idari ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanlara verimli self servis erişim sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir temel İK çözümüdür. Bu web uygulaması, iş ve maaş geçmişi, sosyal haklar ve eğitim gibi çalışan bilgilerinin merkezi bir deposu olarak hizmet eder. Çalışanlar, şirket belgelerine erişebilir, izin talep edebilir ve kişisel verilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirler.

Cezanne

Cezanne, daha küçük şirketler için erişilebilir olan ancak gelecekteki büyüme ve ilerlemelerle ölçeklenecek şekilde tasarlanmış kapsamlı İK yönetimi araçları sağlar. Cezanne’in sistemi bulut tabanlıdır ve uygulanan modüllere ve bir dizi kullanıcıya göre aylık abonelikle fiyatlandırılır. Hizmetin temel modülü olan İnsan Yönetimi, eğitim ve geliştirme, disiplin işlemleri ve şikayetler, sağlık ve güvenlik uyumluluğu, belge yönetimi ve raporlama için özellikler sunar.

AgileCRM

AgileCRM güçlü bir hepsi bir arada CRM yazılımıdır. İletişim yönetimi, satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini tek bir kontrol panelinde bir araya getirir. Satış ekibiniz için 360 derece iletişim görünümü, ayrıntılı raporlar, zaman çizelgesi, takvim, etkinlikler, proje yönetimi, fırsatlar ve gamification içeren satış araçları sunar. İşletmenizde olup bitenleri takip etmek için detaylandırabileceğiniz hızlı raporlara erişebilirsiniz.