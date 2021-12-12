En İyi Laptop Standları 2022

Laptopların kullanımını kolaylaştıran, daha verimli çalışabilmeniz için konfor alanları oluşturan aksesuarları sizler için derledik. Gelin bu laptop standlarını birlikte inceleyelim.

Laptop Standı Alırken Neye Dikkat Edilmeli ?

Bir dizüstü bilgisayar standının pahalı olması gerekmez. Genellikle dizüstü bilgisayar ekranını daha ergonomik bir görüntüleme yüksekliğine yükseltmek ve tam boyutlu klavye ve fare yolunun önünü açmak için tasarlanmış bir şeydir.

Etkili bir dizüstü bilgisayar sehpası için belki de en önemli kriter; dizüstü bilgisayarı oturma veya ayakta durma yüksekliğinize göre en iyi çalışacak şekilde konumlanmasıdır.

Yaygın bir ergonomik öneri, monitörün üst kısmını göz hizasında tutmaktır. Sabit yükseklikte bir dizüstü bilgisayar sehpası bile; bir PC’ye bakmaya göre bir gelişme diyebiliriz.

Ancak, bir dizüstü bilgisayar sehpasının yardımcı olabileceği tek şey göz çizginiz değildir; dizüstü bilgisayar açısı, yazma ergonominiz için de önemlidir (tam boyutlu bir harici klavye kullanmıyorsanız). Yine, bir standın ayarlanabilirliği kullanışlı bir özelliktir. Ayrıca standın boyunu ve ağırlığını da hesaba katmanız gerekir. Çünkü bilgisayarınıza tam uyan ve gerektiğinde yanınızda taşıyabileceğiniz bir model daha kullanışlı olur.

En İyi Laptop Standları

1- McStorey Metal Laptop Standı

McStorey Metal Stand modeli 17 inç laptoplar da olmak üzere bütün dizüstü laptopları taşıma kapasitesine sahip oldukça şık dizaynıyla bizleri karşılıyor. Kullanırken sırt ağrısı yapmayacak derecede ve 15 cm yüksekliğindeki bu ürünün; arkasındaki delik sayesinde bilgisayarınıza bağladığınız kabloları; tek bir yerde toplama imkanı vaat ediyor. Ürünün tam ortasında bulunan ve fan şeklinde modellenen desen, notebook’un çalışırken alt kanallardan ihtiyaç duyduğu hava akımını almasını sağlıyor. Ayrıca bu standın gümüş ve gri olmak üzere iki renk seçeneği var. Hem ofis hem de evde kullanım için ideal olan bu standlar; listedeki en iyi standlardan olma özelliği taşıyor.

2- Rain Design mStand360 Laptop Standı

Rain Desing mStand360’ı her boyutta Apple MacBook için kullanabilirsiniz. Ayrıca tek bir aliminyum tabakadan oluşuyor. MacBook’ların yanısıra her boyuttaki dizüstü bilgisayar için de uygundur. Stand 15 cm yüksekliğinde ve tabandaki hava dolaşımını iyileştiren hafif bir eğime sahiptir. Bu model 360 derece dönebiliyor ve kullanımınızı oldukça kolaylaştırıyor.

3- Nextstand K2 Laptop Standı

Nextstand K2 laptop standı; 249 gram ağırlığında piyasadaki en hafif standlarda biri olma özelliğine sahiptir. Nitekim her boyut çantaya kolaylıkla sığmak adına her şeyi yapıyor.

Kullanırken seviyenize göre ayarlamak için sekiz yükseklik ayarı bulunan stand; 9 kilograma kadar bütün dizüstü bilgisayarları tutabilme ve kauçuk ayaklar sayesinde masanın yüzeyinde kolaylıkla kaymasının önüne geçmektedir. Ayrıca cam elyaf takviyeli naylon çerçeveye sahip bu stand; oldukça başarılı bir performans vaat ediyor.

4- Rain Design iLevel 2 Laptop Standı

Özellikle MacBook kullanıcılarının çok sevdiği bir marka olan Rain Design oldukça hafif görünsede; sağlamlığıyla kullanıcıları şaşırtıyor. iLevel 2 ürünü, tüm Apple ürünlerini ve 17 inçe kadar olan diğer marka laptopları destekliyor. Bu arada kullandığınız platforma göre ayarlanır yüksekliği; standın tam ortasında yer alan damla desenli kanal sayesinde de bilgisayarınızın alttan hava almasını kolaylaştırıyor.

Normal kullanımlar için oldukça kullanışlı olan bu kanal; oyun laptopların performansına bağlı olarak fazla ısındığı düşünülürse yeterli olmayacaktır. Nitekim bu durumda oyun laptopların yerine sağlam bir notebook soğutucu almaları daha yerinde bir tercih diyebiliriz. Dört farklı köşeye yerleşmiş yumuşak pedler, bilgisayarın direkt yüzeyle temasını engelleyerek çizilmemesini sağlıyor.

5- Besign LSX3 Alüminyum Laptop Standı

Besign LSX3 Alüminyum Dizüstü Bilgisayar Sehpası; sabit bir platformdan oluşuyor. Kurumu size bırakılan bu sehpanın vidalarından ikisi dizüstü bilgisayar tepsisini standın ayarlanır orta parçasına bağlarken; diğer ikisi tabanı sabitlemek için kullanabilirsiniz.

Siyah veya gri renkleri bulunan bu model; 10 ila 15,6 inç dizüstü bilgisayarlarla uyumludur. Ayrıca 3,9 kg ağırlığa kadar olan cihazları taşıyabildiğini de belirtelim. Taban 8,8 inç (225 mm) uzunluğa ve 7,4 inç (190 mm) genişliğe sahip olmasına rağmen; dizüstü bilgisayar tepsisi aslında 11.4 inç (290 mm) uzunluğunda ve 9.6 inç (245 mm) genişlikle biraz daha büyüktür.

Merkez parçasının maksimum yüksekliği 7,65 inç (195 mm) ve minimum yüksekliği 4,92 inç (125 mm). Nitekim bu sehpa dizüstü bilgisayarınıza daha fazla hava akışı sağlamak için; U şeklindedir ve her iki ucunda da cihazınızı yerinde tutmak için; lastik şeritlere sahip. Standın arka tarafında bulunan düğme sayesinde yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tepsinin altını da kullanmadığınız zamanlarda klavyeyi saklamak için kullanabilirsiniz.

6- Brocoon Laptop Standı

Brocoon Dizüstü Bilgisayar Sehpasının yalnızca 1,1 inç’e (27,94 mm) kadar katlanabilen özelliği sayesinde; sırt çantalarında kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Koyu siyah, pembe altın, gümüş ve uzay grisi renkleri bulunan bu standların; taban 7,8 inç (198 mm) uzunluğa ve 9,9 inç (251 mm) genişliğe sahipken; standın dizüstü bilgisayar tepsisi 8,8 inç (223 mm) uzunluğunda ve 11.6 inç (294 mm) genişliğindedir.

Brocoon Dizüstü Bilgisayar Sehpası da uzatıldığında 10,2 inç (259 mm) boyunda ve 3 libre (1,36 kg) ağırlığındadır. Ayrıca tepsinin tabanında iki kanca ve dizüstü bilgisayarınızın standdan kaymasını önlemek için lastik pedler bulunurken; lastik ayakları masanızın veya masanızın üzerinde hareket etmesini engeller.

7- Addison ADS-45 Laptop Standı

Addison ADS-45 modeli, tüm MacBook ve laptop modellerini destekleyen ve alt tarafında bulunan; açıklık sayesinde bilgisayara yeterli hava girişi sağlayan bir diğer stand. Yapısında bulunan alüminyum alaşımı hem laptoplar için ayrı bir soğutucu işleve sahip; hem de ihtiyaç duyulan dayanıklılığı sağlıyor. Ön ve alt yüzeylerdeki yumuşak pedler, makinenizin direkt alüminyumla temasını engelleyerek; hasar görmesini ya da çizilmesini engelliyor.

ADS-45’in yükseklik ayarı olmasa da; bilgisayarınızın göz hizasına gelmesini ve ideal oturuş pozisyonuna sahip olmanızı sağlıyor. Ürünün tek sıkıntısı standın ayağının bilgisayarı taşıyan yüzeyle temas içerisinde olması bizce. Bu temas nedeniyle de özellikle ağır cihazlarda binen yük; bir süre sonra ayağın bükülmesine neden olabilir. Ancak bunun gibi durumlar için de Addison’ın ürünü 24 ay garantili olarak geliyor. Hem ofis hem de günlük kullanım için yeterli seviyede performans gösterdiğini söylemek oldukça mümkün.

8- Tufetto Wocoo Laptop Standı

Tablet, MacBook ve 17 inç’e kadar tüm laptopları destekleyen Wocoo; sadelikten uzaklaşmadan masasında doğal bir görünümü tercih eden kullanıcılar için alternatif bir çözüm vaat ediyor.

Yan bölümündeki oyuklar kahve koymak ve 6 inç genişliğe kadar telefonları yerleştirmek için idealken; arka bölümdeki oyuklara kalemlik; saksı veya masanızda ihtiyaç duyduğunuz bir başka malzemeyi; çalışma alanınızı daraltmadan koyabilmeniz için harika bir tasarıma sahip. Kablo çıkışlarına denk gelen yerlerinde de oyuklar bulunan Tufetto Wocoo, bu sayede masanızdaki kablo karışıklığına da çözüm getiriyor. Demonte olarak gelen ve altı parçadan oluşan bu ürünü yönergeler sayesinde birleştirmek son derece kolay.

9- AWAVO Laptop Standı

Awavo’nun gümüş gri rengindeki çekici havası çalışma alanınızda güzel görünmekle kalmaz üzerindeki bir dizi havalandırma deliği sayesinde dizüstü bilgisayarınızı soğutmanıza da yardımcı olur. Stant 15 inç e kadar yükselebilir ve ana bölümdeki silikon pedler; siz üzerinde çalışırken dizüstü bilgisayarınızın kolay kolay kaymasını engeller. 15.6 inç’e kadar her düzüstü bilgisayarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

10- JUMKEET Laptop Standı

Bu stand, kolay taşıma sağlayan katlanır tasarımıyla 10 inç ila 15.6 inç arasında değişen dizüstü bilgisayarlarla uyumludur. Bu nedenle piyasadaki en büyük cihazlar dışında herkes için ideal bir kullanıma sahiptir. 370 gram ağrılında olan bu sehpanın boyutları 26x21x2.6cm ‘dir. Ayarlanır özelliği de vardır. Alüminyum alaşımlı ve paslanmaz çelik malzemeler sayesinde de; rahatlıkla kullanabilirsiniz.