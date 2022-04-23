En İyi LG Televizyonlar 2022

LG, hem harika görüntü kalitesi hem de harika fırsatlarıyla en çok tercih edilen televizyon markalarının başını çekiyor. Hatta marka, telefon işini tamamen sona erdirip televizyon işine ve OLED panellere yöneldi. Biz de bu yazımızda en iyi LG televizyonları sizler için derledik.

LG 75NANO796NF Ultra HD (4K) TV

LG 75NANO796NF tam 75 inçlik (189cm) dev bir televizyon. 3840×2160 çözünürlüğe sahip bu LED TV Nanocell özelliğe sahip. Cihazda WebOS 5.0 işletim sistemi yüklü. Ayrıca bu dev televizyon A sınıfı enerji grubunda yer alıyor. Sihirli kumanda bu televizyonda çalışıyor. 2020 yılında piyasaya çıkan bu televizyonu almak için ödemeniz gereken miktar 12.500 TL civarında.

LG 55UN73006LA Ultra HD (4K) TV

55 inç boyutundaki bu televizyon 4K çözünürlüğe sahip. Bu arada televizyonun HDR özelliği bulunuyor. Smart TV kategorisinde bulunduğu için içerisinde LG Content Store mağazası da var. WebOS 5.0 işletim sistemi ile kullanıcılara sunuluyor. Wi-Fi, Bluetooth ve Google Asistan özellikleri mevcut. Ayrica Air Play özelliği olan bu kumandayı havada kontrol edebildiğiniz bir mouse olarak düşünebilirsiniz.

LG QNED90 4K LED TV

LG QNED90 Mini LED arka aydınlatma kullanan yeni QNED serisinin üst düzey bir TV parçasıdır. Çoğu kullanım için çok yönlü olan çok iyi bir genel TV ve çoğu insan bundan memnun. Ayrıca tüm parlaklık seviyelerinde göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan; iyi bir arka ışığı vardır ve harika tepki süresi sayesinde hareket pürüzsüz görünür. Bu arada HDMI 2.1 girişleri, VRR desteği, 120Hz panel ve düşük giriş gecikmesi gibi LG TV hayranlarının alışık olduğu tüm oyun özelliklerine sahiptir.

LG C1 OLED

LG C1 OLED, bir OLED paneliyle test ettiğimiz en iyi LG TV’dir. Ayrıca tüm OLED’lerde olduğu gibi, sonsuza yakın bir kontrast oranı ve görünür bir çiçeklenme olmadan zifiri mükemmel siyahlar üretmek için ayrı ayrı kapanabilen kendi kendine aydınlatmalı piksellere sahiptir. Bu, onu filmler veya karanlık oda oyunları için mükemmel bir seçim yapar. Ayrıca, spor ve video oyunlarında son derece akıcı hareket sağlayan neredeyse anlık tepki süresine sahiptir.

LG 55NANO756

LG 55NANO756 üstün çözünürlüğü ve HDR görüntüsü ile muhteşem bir seyir zevki sunar. Dört çekirdekli hızlı işlemcisi sayesinde programlar arası akıcı geçişler sunan televizyon webOS Smart TV özelliği ile de dijital dünyayı evinize taşır. Bu arada Türkçe sesli komut özelliğine sahip kumandası ile kolay kullanım imkanı da sunan bu cihaz 55 inçlik dev bir ekrana sahiptir.

LG UP8000

LG UP8000 genel performansı iyi olan oldukça basit bir TV’dir. 43 ila 86 inç arasında çok çeşitli boyutlarda mevcuttur ancak 50; 60 ve 70 inç modellerde test ettiğimiz 65 inç model gibi IPS benzeri bir panel yoktur, bu nedenle diğer boyutlardan farklı performans gösterirler. Geniş görüş açılarına sahiptir, böylece yanlardan bakıldığında görüntü doğru kalır. Nitekim Magic Remote dahil olmak üzere üst düzey modellerle aynı LG webOS özellikleriyle birlikte gelir. Düşük maliyetine rağmen; tek bir HDMI bağlantısı kullanarak yüksek kaliteli sesi uyumlu bir alıcıya iletmenizi sağlayan eARC desteğine sahiptir.

LG 70NANO756 NANOCELL 4K UHD Smart TV

Gerçek 4K TV, yaklaşık 8 milyon piksel ile; standart HD TV’nizden daha keskin ve daha detaylı görüntüler sunar. NanoCell TV’de Gerçek 4K çözünürlük ile NanoCell teknolojisi; bir araya gelerek uluslararası standartların üzerinde bir 4K deneyimi yaşamanızı sağlar. LG NanoCell TV, Ultra Geniş Ekran ile izleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarır. Filmler, spor, TV ve oyunlar, devasa, yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntülendiğinde her zamankinden daha sürükleyici hale gelir.

LG 65B16 4K UHD OLED WebOS Smart TV

LG OLED TV kendi parlaklıklarını kontrol edebilen; milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunar. Yeni eklenen Dolby Vision IQ özelliği ile ortam ışığı tespit edilir. ve en iyi görüntü kalitesi için; izlediğiniz içerik ortam ışığına göre uyarlanır. Dolby Atmos ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalar ve 360º surround ses performansı sunar. Dolby Vision IQ ve Atmos bir araya geldiğinde sürükleyici bir sinema deneyimi yaşatır.

LG 50UP75006 4K UHD Smart TV

Yeni tasarlanan ana ekran, kişiselleştirilmiş içerik önerilerini gösterir; favorilere daha kolay erişmenizi sağlar ve bağlı cihazlarınızı tek bir yerden kontrol etmenize olanak tanır. FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ & Dolby Atmos ve HDR size daha büyüleyici bir izleme deneyimi sunar. Gerçek bir kablosuz surround ses deneyimi için Bluetooth hoparlörleri kolayca bağlayabilirsiniz. Daha zengin ve daha gerçekçi sesle aksiyona tanık olup, olağanüstü maç atmosferini oturma odanıza taşıyabilirsiniz.

LG 65QNED916 4K UHD Smart Mini Led TV

LG QNED mini LED, LCD TV’yi hiç olmadığı kadar ileriye taşıyor. Gelişmiş parlaklık, mükemmele yakın siyah ve parlak renkler, çarpıcı ultra büyük ekranda sergileniyor. Yaklaşık 30.000 mini LED, daha parlak ve net görüntüler sunarken; 2.500’e yakın benzersiz karartma bölgesi, hassas arka ışık kontrolü ve yüksek kontrast sağlar. LG QNED mini LED, herhangi bir evin iç mekanını geliştirmek için ustaca tasarlanmıştır. Minimal çerçeveleri ve duvara montaj için optimize edilmiş ince, şık gövdesiyle, her boyuttaki LG QNED mini LED duvarınıza tam olarak oturur.