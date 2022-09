En İyi Netflix Korku Filmleri 2022

Hepimiz zaman zaman korku filmleri izleriz. Eğer korku ve gerilim tutkunuysanız doğru adrese geldiniz. Bu yazımızda Netflix’in en iyi ve en çok ilgi çeken korku filmlerini bir araya getiriyoruz.

Bkz: En İyi Korku Filmleri 2021

Aftermath

Genç bir çift, birlikte eve çıkabilmenin yollarını arar. Ev arayışında olan çifte normalde imkânlarının ötesinde olan ve şüpheli bir geçmişe sahip bir ev için; inanılmaz bir anlaşma teklif edilir. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen çift, teklifi kabul edip eve yerleşirler. Ancak çok geçmeden birçok tuhaf durumla karşı karşıya kalırlar.

The Silence

Dünya, onlarca yıl boyunca yeraltında yetişen ölümcül yaratıkların saldırısı altındadır. Yeryüzüne çıkıp insanları avlayan yaratıklar, kurbanlarını seslerinden tanıyarak ele geçirir. Dünyaya dehşet saçan yaratıklardan kaçmaya çalışan genç bir kız ve ailesi, şehir dışında bir yerde saklanmaya çalışır. Ancak onların yaşam mücadelesi burada da devam eder. Sığındıkları yerde olacakları beklemeye başlayan genç kız ve ailesi burada gizemli bir tarikatla karşılaşır.

Pan’s Labyrinth

İspanya’da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde; yalnız bir kız çocuğu olan Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere yaptığı tüm eziyetleri bizzat gözlemlemektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek yer kendi hayal gücüdür. Ofelia, gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşet ise tüm sertliğiyle Ofelia’nın çevresinde vuku bulmaya devam edecektir

The Evil Dead

Ormanda bir kulübeye doğru yola çıkan beş arkadaşın esas amaçları sadece bir haftasonunu keyifle geçirmektir. Gittikleri yerde bir teyp kaydı bulurlar. Bunu bir profesör bırakmıştır. Ardından Ölüler Kitabı’nı bulurlar. Kayıtta profesörün kendi çevirisini yaptığı; ölüleri canlandırma pasajlarını dinlerler ve dehşet dolu bir kötülük ormanda açığa çıkar.

Train To Busan

Sok-woo, yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızının ısrarlarına dayanamayan Sok -woo; onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce Seul’den kalkıp Busan’a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken, Güney Kore’yi etkisi altına alan yıkıcı bir zombi virüsünden etkilenen bir kadın; virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan’a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

The Wicker Man

Neil Howie isimli bir dedektif polis; İskoçya’daki Summerisle Adası’nda meydana gelen gizemli bir davayı çözmek için bölgeye gider. Bu arada bir genç kız esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve Howie onu bulması için görevlendirilmiştir. Adaya vardığında bir sürprizle karşılaşan dedektif; yerli halktan aslında öyle bir kızın asla var olmadığını işitir.

The Witch

17. yüzyılda İngiltere’de yaşayan William ve Katherine çifti; beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur; büyük kızları Thomasin ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır; ikizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur.

Creep

Bir videografiker, Craigslist sitesindeki bir reklama cevap verir. Ölmekte olan bir adam mesajlarını videoya çekilmesini istemektedir. Videografikerin bu bir günlük iş için dağ tepesinde bulunan kasabaya gitmesi gerekir. Adam işi kabul edip kasabaya doğru yola çıkar. Müşterisi ile tanışıp biran önce videoyu çekmeye başlar. Fakat işi bittiğinde bir takıp terslikler fark eder. Anahtarını bulamayan adamın bu sırada kendisine gelen; bir telefonla müşterisinin aslında göründüğü gibi biri olmadığından şüphelenmeye başlar.

Hush

Sağır bir kadın olan Maddie, tek başına yaşamak için ormanın içinde bulunan bir eve yerleşir. Üzerinde çalıştığı kitabını bitirmeye çalışan Maddie, yeni hayatından oldukça mutludur. Fakat bir gün bilgisayar başındayken kendine gelen bir mesaj her şeyi altüst eder. Mesajda o anki halinin fotoğrafı vardır. Evin dışından birisinin kendisini izlediğin düşünen Maddie çok geçmeden maskeli katil ile karşılaşır. Maddi, eve girmeye çalışan maskeli adamdan kurtulmaya çalışmak için zorlu bir mücadele vermek zorundadır.

It

Film, Maine’in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır.

A Quiet Place

2 çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Stree

Stree, erkeklerin kötü bir ruh tarafından kaçırıldığına inanılan bir kasabada yaşananları konu ediyor. Küçük bir kasaba olan Chanderi’de anlatılan bir hikaye kulaktan kulağa yayılmaktadır. Rivayete göre Stree adındaki kötü bir ruh geceleri erkekleri kaçırmaktadır. Kaçırılan adamlardan geriye sadece kıyafetleri kalır. Anlatılan hikayenin doğruluğunu kimse bilmese de akşam olduğunda kasabada yaşayan erkeklerde bir korku meydana gelir. Şehrin duvarlarına yazılan yazılar ise onların erkeklerin korkularının artmasına neden olacaktır.

Dont Breathe

Film, kör bir adamın evine girip hırsızlık yaparak yakalanmadan kurtulabileceklerini düşünen bir grup genci temel alıyor. İstismarcı annesinden kurtulup, kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı olan Rocky ve arkadaşları Alex ile Money’nin planları oldukça basittir. Bu arada kör bir adamın evinde kilitli tuttuğu odaya girmek, onun engelli oluşundan yararlanarak evini soymak. Ancak işler tam olarak planlandığı gibi gitmez. Zira hafife aldıkları ev sahibi aslında oldukça tehlikeli bir adamdır. Planda yanıldıklarını anladıklarında kusursuz bir suç yerine ölümcül bir hata işlediklerini görürler.

The Invisible Man

Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu bulur ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar verir. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alır. Ancak Cecilia’nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlar. Ayrıca bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı tehlike altına girer.

Nightbooks

Alex, en büyük tutkusu korku hikayeleri yazmak olan küçük bir çocuktur. Ancak onun bu tutkusu tuhaf olarak yaftalanmasına neden olunca bir daha yazmamaya yemin eder. Bu sırada kötü bir cadı onu New York’taki büyülü dairesinde yakalar ve hayatta kalmak istiyorsa ona her gece yeni bir hikaye yazmaya zorlar. Cadının onun her hareketini izleyen kedisi Lenore ile büyülü evde mahsur kalan Alex, burada başka bir genç mahkum olan Yasmin ile tanışır. Ayrıca Yasmin’in yardımıyla Alex, onu benzersiz kılan şeyi kucaklamayı öğrenmeli ve onları özgür bırakmak için kendi kaderini yeniden yazmalıdır.

Annabelle

John Form, oyuncak bebek koleksiyonu yapan hamile eşi Mia için yeni bir oyuncağı gözüne kestirir. Beyaz gelinlik giydirilmiş, eşine zor rastlanır bu antika oyuncak bebek Mia için kusursuz bir hediye olacaktır. Mia beklediği gibi hediyesi Annabelle’i görünce mutlu olur, ancak bu güzel anlar çok uzun sürmez. Fakat Form ailesinin evi bir gece evleri sapkın bir tarikat tarafından basılır ve ciddi bir saldırıya uğrarlar. Saldırganlar uzaklaşırlar ancak hiçbir şey çözülmüş değildir. Zira ailenin hiç tahmin edemeyeceği bir kötü ruhu evde bırakmışlardır.

No One Gets Out Alive

Genç bir kadın olan Ambar, Meksika’da ölümcül hasta annesine bakarak geçirdiği yılların ardından Amerikan rüyasının peşinden gitmeye karar verir. Yasadışı bir şekilde Cleveland’a gelen Ambar, yerel bir fabrikada iş bulur. Artık tek sorunu kalacak yerde bunun için de bir pansiyonda bulunan en ucuz odayı kiralar. Ancak çok geçmeden pansiyonda kendisini kaçamayacağı bir pansiyonun içinde bulur.

The Possession of Hannah Grace

Genç bir kadın olan Megan Reed, eski bir polistir. Rehabilitasyona giren ve aylarca sarfedilen emeğin ardından kendini toparlamayı başaran Megan, artık hastanenin geceyarısı vardiyasında bekçi olarak çalışmaktadır. Megan işe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getirilir. Ayrıca bu ceset bir şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace’e aittir. Fakat cesedin gelişiyle birlikte garip ve ürpertici deneyimler yaşamaya başlayan Megan, parçalanmış olan bedenin acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kilit altındaki binada tek başına olan genç kadın, hayatta kalabilmek için tüm gücünü kullanmak zorundadır.

Countdown

Countdown, bir uygulamadan hayattaki son günlerini yaşadığını öğrenen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nitekim genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayığ, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır.

Cargo

Korkunç bir salgın baş gösterir ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşamakta olan Andy karısının zombiye dönüşmesini izlemek zorunda kalır. Eşini kaybettikten sonra, kırsal Avustralya’da çocuğuyla bir başına kalan baba, karısının kendisini ısırması sonucu zombi virüsünü almıştır ve 48 saat içinde bir zombi olacaktır. Şimdi en önemli amacı, henüz daha bebek olan çocuğu Rosie için yeni bir yuva aramak ve onu, 48 saat içinde dönüşeceği yaratıktan korumaktır.