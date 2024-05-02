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AnTuTu, pek çok özellik bakımından akıllı telefonların performanslarını ölçen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama; telefonların işlemci gücü, grafik birimi gücü, çoklu iş parçacığı performansı, bellek kullanımı ve benzeri gibi pek çok özellik bakımdan cihazları değerlendirerek puanlamaktadır. Bu kapsamda AnTuTu orta seviye telefonları değerlendirdi ve Nisan ayı en iyi orta segment telefon modellerini açıkladı. İşte en iyi orta seviye telefonlar…

En İyi Orta Segment Telefon Modelleri Belli Oldu – Nisan 2024

Akıllı telefon piyasasında telefon modellerinin ucu bucağı kalmadı desek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Piyasada muhteşem bir rekabet söz konusu. Telefon satın almak isteyenler için her segmentten pek çok marka ve model telefon bulmak mümkün. Ancak bir de “fiyat” diye bir gerçek var ki, bu konu pek çok kişiyi zorda bırakıyor. Özelliği çok iyi olan telefonların fiyatları da çok pahalı olabiliyor ve herkes bu telefonlara erişim sağlayamayabiliyor.

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Uygun fiyatlı akıllı telefonlarsa güç ve özellik bakımından kullanıcının talep ettiği nitelikleri taşımayabiliyor. Bu kapsamda hem fiyat hem de özellik bakımından kullanıcıyı üzmeyecek olan telefonlar orta segmentte yer alıyor; kullanıcı da bu alana yöneliyor. Biz de içeriğimizde AnTuTu’nun Nisan ayı için belirlediği orta seviye telefonları listeledik.

Hem güç ve performans bakımından yeterli hem de fiyat konusunda kullanıcıyı üzmeyecek fiyatlarda olan en iyi orta segment telefonlar Nisan 2024 listesinin zirvesinde 1 milyon 441 bin 870 puan ile OnePlus Ace 3V yer alıyor. Realme GT Neo 6 SE ikinci sıradan listeye girerek 1 milyon 429 bin 445 puan alıyor. Nisan ayının en güçlü telefonlar listesinde üçüncü sırada ise Realme K70E, 1 milyon 378 bin 953 puanla yer almakta. Realme GT Neo 5 SE ise 1 milyon 145 bin 519 puan ile listenin dördüncü sırasına oturdu.

AnTuTu En İyi Orta Seviye Telefon Listesi – Nisan 2024

En iyi orta seviye telefonlar listesinin ilk dört cihazından üçü Realme modeli olduğu görülmekte. Realme son zamanlardaki çalışmaları ile piyasadaki gücünü artırmış görünüyor. AnTuTu Nisan ayı en güçlü orta seviye telefonlar listesi aşağıdaki gibidir: