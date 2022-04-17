En İyi Oyun Telefonları

Oyun telefonları günümüz çağında en çok rağbet gören telefonlar olmaya devam ediyor. Çünkü ultra hız ve iyi bir performans vaat ediyorlar ve oyuncuların duraksamadan oyun oynamalarına ön ayak oluyorlar. İşte karşınızda satın almak isteyeceğiniz en iyi oyun telefonları…

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En İyi Oyun Telefonlarına Bir Bakış

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5, oyuncuların ilgi duyduğu, işlevselliği dikkatleri üzerine çeken cihazlardan biridir. Diğer özellikler, cihazın oyun oynamak için en iyi telefonlar kapsamında yer almasını mümkün kılar. Ayrıca SnapDragon 888 model işlemciye sahip olan bir cihazdır. 16 GM RAM ile yüksek bir performans sergiler. Diğer taraftan 6.000 mAh pil kapasitesi, cihazın ön planda yer almasını sağlamaktadır.

Nubia Red Magic 7

Red Magic 7 serisi, 6.8 inç 165 Hz tazeleme hızı sunan OLED panele sahip. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekran altına konumlandırılmış. Bunlara ek olarak Red Magic 7 Pro modelinde yüzde 100 DCI P3 renk gamı ve 10 bit renk desteği mevcut.

Lenovo Legion Phone Duel 2

6,92 inç büyüklüğünde, çok az sayıda akıllı telefonda gördüğümüz devasa bir ekrana sahip olan Lenovo Legion Phone Duel 2, piyasadaki en güçlü mobil işlemci olarak kabul edilen Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor ve kullanıcılara 18 GB’a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB’a kadar da UFS 3.1 dahili depolama alanı sunuyor. Legion Phone Duel 2, en azından kağıt üzerinde bazı oyuncu bilgisayarlarını dahi kıskandıracak özelliklere sahip. Kamera, soğutma ve diğer modüller cihazın ortasına konumlandırıldığından Lenovo Legion Phone Duel 2, bu modüllerin iki yanına konumlandırılmış iki ayrı bataryadan güç alıyor.

Black Shark 4 Pro

Delikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Black Shark 4 Pro’da 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik batarya bulunuyor. Bununla birlikte “Pro” model Snapdragon 888 işlemci ile karşımıza çıkarken standart modelde Snapdragon 870 işlemci bulunuyor.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max bir oyun telefonu olarak tasarlanmasa da cihazın teknik özellikleri ve Apple A15 Bionic yonga seti onu listedeki birçok oyun telefonundan daha güçlü kılıyor. iPhone 13 Pro Max, 5G desteği, 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 8 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB dahili depolama alanı, A15 Bionic (5 nm) yonga seti, 12 MP + 12 MP, 12 MP + TOF 3D LiDAR dört arka kamera, 12 MP + SL 3D çift selfie kamerası, çift sim kart seçeneği, 20W hızlı şarj ve hızlı kablosuz şarj gibi özelliklere sahip.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro, 50 Megapiksel çift ana sensöre sahip. Ayrıca f/2.2 diyafram açıklığına ve 110 derecelik bir görüş alanına sahip. Cihazın ön tarafında 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca ekran, 1300 nit parlaklıkla zirveyi görebiliyor. Find X5 Pro, 4K çekimlerde bile düşük ışıkta kamera performansını artırabilecek bir yapay zeka tasarımına sahip.

Nubia Red Magic 6R

Nubia’nın yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB’ye kadar RAM ve 256 GB’ye kadar da depolama alanı ile kombine edilebilen Red Magic 6R, Android 11 tabanlı “RedMagic OS 4.0” arayüzüyle çalışıyor. Telefonun arka kısmında, dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda Sony IMX682 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor. Nubia Red Magic 6R’nin oyun performansı kadar kamera performansının da beğenilebileceğini söyleyebiliriz.

Poco F3 GT

F3 GT’nin 6.67 inç büyüklüğündeki 10 bit AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ yani 1080 x 2400 piksel çözünürlük vaat ediyor. 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan bu ekranın üst kısmına ortalanırken, aynı koruma teknolojisi cihazın arkasında da kullanılıyor. Cihaza güç veren MediaTek Dimensity 1200 5G, 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bir işlemci. Çalışma frekansı 3 GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlemci, Mali-G77 MC9 GPU’yu bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi’nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 12 GB’ye kadar LPDDR5 RAM, 256 GB’ye kadar da UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışan telefonlardan 12’de 4.500 mAh kapasiteli, 12 Pro’da ise 4.600 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Xiaomi 12 Pro, 120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8/12 GB RAM, Android 12, 80W hızlı şarj desteği, 5000 mAh batarya ve 48 mega piksel ana kamera, 8 mega piksel telefoto sensor ve 50 mega piksel geniş açılı sensörden oluşan kamera sistemine sahip. Ayrıca kamerasında ikinci nesil Hasselblad’ı kullanan telefonun, 120 Hz yenileme hızına ulaşan bir AMOLED ekranı da var.

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