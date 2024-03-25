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Realme, hem üst segment hem de uygun fiyatlı cihazlarıyla akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Şimdi ise muhteşem bir ekrana sahip telefon ile kullanıcının karşısına çıkıyor. 6000 nit parlaklık seviyesine sahip olan cihaz, bu alanda piyasanın en iyi değerine sahip diyebiliriz. En iyi parlaklığa sahip ekranı olan telefon Realme’den geliyor. İşte parlaklık seviyesi ile göz alıcı Realme GT Neo 6 SE ekran özellikleri…

En İyi Parlaklığa Sahip Ekranı Olan Telefon Realme’den Geliyor

Realme, dünyanın en iyi ve en büyük OLED, LCD ve esnek ekran üretici firmalarından biri olan Çin menşeli BOE ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği neticesinde Realme, parlaklık seviyesi piyasanın en iyisi olan Realme GT Neo 6 SE akıllı telefonunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

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Realme ve BOE tarafından gerçekleştirilen etkinlikte GT Neo 6 SE ekranı tanıtıldı ve cihazın çıkış tarihi açıklandı. Realme GT Neo 6 SE Nisan ayında piyasaya çıkacak. Göz kamaştırıcı bir parlaklık seviyesine sahip olacak ekranı ile piyasayı sallamaya gelecek olan Realme’nin yeni telefonu şimdiden tüm ilgiyi üzerine çekti bile. GT Neo 6 SE telefonunun ekran parlaklığını anlatabilmek adına Samsung Galaxy S24 Ultra’yı örnek gösterebiliriz.

Galaxy S24 Ultra’nın maksimum çıkabildiği parlaklık seviyesi 2600 nit, Realme GT Neo 6 SE’nin ki ise 6000 nit. Parlaklık değerinin yanı sıra ekranda göz koruması, parlaklık ve dokunma hassasiyeti gibi konularda da iyileştirmeler mevcut. Burada belirtmek gereken önemli bir nokta var ki, 6000 nitlik seviye cihazın maksimum çıkabildiği seviye; yani ekran parlaklığı sürekli bu değerde kalmıyor. Cihaz normal şartlarda 1.600 nitlik global maksimum parlaklık seviyesinde ve 1000 nitlik manuel maksimum parlaklık değeri sunacak.

Realme GT Neo 6 SE Ekran Özellikleri

Dünyanın en parlak ekranı unvanını elinde bulunduran cihaz gölge efektleri ve ışık efektleri de barındırmakta. Ekran geliştiricisi BOE, “Game Super HDR” özelliğini de ön plana çıkarmış durumda. Bu özellik, ekseriyetle oyun deneyimi artırmak için tasarlanmış ve bahse konu 6000 nitlik parlaklık seviyesi bu özellik açık olduğunda devreye girecek.

Realme GT Neo 6 SE ekranı ile ön plana çıkan bir cihaz ve ekrana oldukça yüksek seviyede özellikler eklenmiş durumda. Bu kapsamda cihazın ekranı; 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 3 + 1 Pulse düşük frekanslı titreşim ve düşük mavi ışık özelliklerine sahip. Bunların yanı sıra göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı göz koruma özelliği, uyku modu ve uyarlanabilir ekran özellikleri de cihazda mevcut.

Dünyanın En Parlak Ekranına Sahip Realme Telefon Geliyor

Realme GT Neo 6 SE ekran özellikleri saymakla bitmiyor. Ekran 8T LTPO teknolojisini kullanıyor ve bu sayede yumuşak yenileme hızı geçişleri, daha hızlı tepki süreleri ve düşük güç tüketimi sağlanmış oluyor. Açıklanana göre, ekranın yenileme hızı ise 0,5 ile 120 Hz arasında değişmekte. Bunların yanı sıra cihazın yapay zeka destekli olduğunu da belirtelim.

Yapay zeka destekli “Greenfield AI” göz koruma özelliği sayesinde kullanıcının göz yorgunluğunu cihaz anlayarak ekran parlaklığını en uygun seviyeye getirecek. Bununla birlikte özellikle oyun severler için c,hazın 2500 Hz anlık dokunma örnekleme hızı sunduğu da açıklanmış durumda. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alacak olan Realme GT Neo 6 SE’nin Nisan ayında tanıtımı gerçekleştirilecek.