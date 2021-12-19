Bugün sizlere en iyi pc driver güncelleme programları hakkında bilgi vereceğiz. İlk olarak driver güncelleme nedir onu öğrenelim; Driver yani sürücü, üretici firmalar tarafından geliştirilmiş bir arayüz yazılımıdır. Bu yazılım ile bilgisayarınız donanım aygıtları ile iletişim kurabilmektedir. Driver ile bilgisayarınıza yeni bir donanım bağladığınızda, bilgisayarınız onu tanır ve kullanabilirsiniz. Tüm sürücüler kullanılacak donanıma özeldir. Bu sebeple de herhangi bir driver dosyası ait olmadığı bir donanım için kurulup, çalıştırılamamaktadır. Tüm kullandığınız donanımlar kendine özgü özelliklere sahiptir.

Eğer bilgisayarınız yeni bir donanımı tanımıyorsa, onu kullanamazsınız. Bilgisayara yeni bir aygıt bağladığınızda, bilgisayar o aygıt için bir sürücü olup olmadığını kontrol eder. Bilgisayarlarda kullanılan aygıtlar için, zaman ilerledikçe güncel driver çıkabilmektedir. Bu güncel driverlar bilgisayara otomatik olarak yüklenmemektedir. Bu sebeple güncellemeleri yapmanız gerekebilmektedir.

Sizlere önerdiğimiz En İyi Pc Driver Güncelleme Programları;

Driver Booster

Bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ve en başarılı driver güncelleme programlarının başında Driver Booster geliyor. Program, Windows 7-8 ve 10’da sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bunun dışında programın ücretli ve ücretsiz sürümleri mevcut.

Kullanıcılar, programı çok kolay bir şekilde kullanabiliyor. Driver Booster, bilgisayardaki güncel ve güncel olmayan tüm sürücüleri listeliyor. Kullanıcılar, buradan istedikleri sürücüleri veya tüm sürücüleri güncelleyebiliyorlar.

Driver Booster, eski sürücü ve yeni sürücü arasındaki farkları gösteriyor. Kullanıcılar, böylelikle güncellemenin içeriğine hakim olabiliyorlar.

Güncellemeler uygulama üzerinden yapılıyor. Yani kullanıcılar herhangi bir web sayfasına yönlendirilmedikleri için daha güvenli bir güncelleme yapıyorlar.

Uygulama, her güncellemede sürücülerin yedeklerini alıyor. Böylece herhangi bir güncellemede sorun yaşarsanız, eski sürüme dönebiliyorsunuz.

Sürücü veritabanı çok sık güncelleniyor. Böylece bilgisayarınızın güncel kalmasını sağlıyor.

DriverPack Solution



En iyi driver güncelleme programı öneri listemizdeki bir diğer program DriverPack Solution oluyor. Program, özellikleri ve ortaklıklarıyla bilgisayar kullanıcılarının en çok kullandığı driver programlarının başında geliyor.

Uygulamanın geliştiricileri, uygulamayı bilgisayar kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanma imkanı sunuyor.

Programın Olumlu Özellikleri;

Uygulamanın geliştiricileri Opera, Yandex ve Avast şirketleri ile ortaklık anlaşması yaptı. Bu sayede uygulama, güvenilirliğini kanıtladı diyebiliriz.

DriverPack Solution, gelişmiş bir sürücü veritabanına sahip. Böylece neredeyse piyasada bulunan her markanın donanım sürücülerini güncelleyebiliyorsunuz.

Kullanımı tamamen ücretsiz. Bunun dışında çok sade bir arayüze sahip. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı çok rahat kullanabiliyorlar.

DriverMax

Listemize DriverMax ile devam ediyoruz. Ücretsiz ve Pro sürümleri bulunan uygulama, en başarılı driver güncelleme programlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Program, bilgisayar verimliliğine odaklanıyor. Bu yüzden de birçok donanımın sürücüsünü rahatça güncelleyebiliyorsunuz.

Programın Olumlu Özellikleri;

Programın çok geniş bir veritabanı var. Bunun dışında DriverMax, bilgisayar verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu yüzden de çoğu sürücüyü rahat bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz.

Çoğu driver güncelleme programı, güvenliği arka plana atıyor. Ancak DriverMax, güvenlik konusunda oldukça iddialı. Program, sürücüleri güncellemeden önce indirilen sürücüleri virüs taramasından geçiriyor.

Program, ilk olarak format attıktan sonra kullanıcıların işini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş diyebiliriz. Bu yüzden de DriverMax, bilgisayarın tüm sürücülerini rahatça ve kısa bir sürede kurabiliyor.

En iyi driver güncelleme programı tavsiye listemizin son sırasında SlimDrivers, güncellenen adıyla DriverUpdate, yer alıyor.

Bilgisayar kullanıcıları, uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebiliyorlar. Birçok özgün özelliği bulunan uygulama, en çok tercih edilen sürücü güncelleme uygulamalarının başında geliyor.

Programın Olumlu Özellikleri;

Birçok driver güncelleme programı, sürücüleri kendi sitelerinden veya uygulama veritabanından indiriyor. Bu da güncellemelerin biraz uzun sürmesine sebep olabiliyor. Ancak SlimDrivers, bulut tabanlı bir teknoloji kullanıyor. Yani SlimDrivers üzerinden driver güncellemek oldukça hızlı oluyor.

Uygulama belirli aralıklarla sürücü taraması yapıyor. Bunun sonucunda uygulama, sizin de onayınızı alarak sürücüleri otomatik olarak güncelliyor.

Uygulamanın güncel ve sade bir arayüzü var. Bu da kullanıcılar, zorluk çekmeden driver güncellemesi yapmalarına olanak sağlıyor.

Driver Güncellemek Neden Önemlidir ?

Belirttiğimiz gibi ilk olarak driver, bilgisayarın diğer donanım aygıtlarının kullanılabilmesi için önemlidir. İlk olarak bu sebeple bilgisayarınızda yer alan driverlar güncellenmelidir. Bunun dışında ise güncellemeler zaman içindeki hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve açıkların kapatılması için yapılmaktadır.

Kullandığınız ya da kullanabileceğiniz; anakart, webcam, yazıcı, Mouse, klavye, optik sürücü, parmak izi algılayıcı, hoparlör, Access point gibi bileşenleri driver güncellemeleri ile bilgisayarınızla uyumlu hale getirebilmektesiniz. Driver yüklemezseniz ya da gerekli güncellemeleri gerçekleştirmezseniz, aygıtınız hiç çalışmayabilir.

Özellikle bilgisayar üzerinden oyun oynayan kişiler için driver güncellenmese daha net anlaşılabilmektedir. Oyunlarda küçük hareketlerin dahi önemi olduğu için, güncellenmeyen driver problemi yaşanabilmektedir.

Mümkünse her donanım aygıtı için driver güncellemesini kendi sitesinden edinmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü driver güncelleme programları eski sürüm kurabilmektedir. Bu sebeple kendi sitesinden faydalanmanız daha iyi olabilir. Zira sürücü güncelleyen yazılımlar sadece sürücü yüklemektedir. Çoğu ek yazılımları yüklememektedir. Aşırı önemli gördüğünüz sürücüleri güncellemeniz bu sebeplerle tavsiye edilmektedir.

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