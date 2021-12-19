En İyi SD Kartlar 2022

Günümüzde kameralardan cep telefonlarına kadar pek çok cihazda microSD hafıza kartı kullanıyoruz. Cihazların yetenekleri arttıkça hafızayı doldurmak da bir o kadar hızlı olmaya başlıyor. İşte sizin için seçtiğimiz cihazınızın hafızasını rahatlatmak için en iyi 7 hafıza kartı.

SanDisk Extreme 32GB

Çok fazla ek hafızaya ihtiyaç duymuyorsanız fakat performansı iyi bir hafıza kartı istiyorsanız yüksek performanslı microSDHC UHS-I kart, U3 derecesiyle 4K video desteği ve 80MB/s transfer hızına sahip, SanDisk Extreme, 32GB uygun bir seçenek olacaktır.

Samsung Pro Plus

Bu hafıza kartı, özellikle 4K çözünürlükte videolar çekiyorsanız sizin için ideal olanlar arasındadır. Bu arada büyük miktardaki veriyi gayet hızlı bir şekilde yazabilmektedir. U3 derecesi ve 95 MB/saniye okuma 90 MB/saniye yazma hızlarına sahiptir.

SanDisk Ultra 200GB

SanDisk Ultra microSD 200GB, yüksek çözünürlükteki görüntü ve videoları depolamak için bolca yer açacaktır. Nitekim 90MB/s’ye kadar veri transfer hızı sunan; SanDisk Ultra 200GB’ın yazma hızı iyi fakat gördüğümüz en yüksek hız değil. 4K video kaydı desteğinin bulunmamasına rağmen Full HD videoları sorunsuz bir şekilde işleyebilmektedir.

Samsung EVO 128GB

Aradığınız hafıza kartının fiyatı uygun olsun; aynı zamanda da yüksek kapasitesi olsun diyorsanız Samsung EVO 128GB size göre. U1 derecelendirmeye sahip hafıza kartı, Full HD videoları bile sorunsuz işleyebilmektedir. Bu arada 48MB/s veri transfer hızı bulunan hafıza kartı fiyatına göre iyi bir kapasiteye ve performansa; sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung EVO 256GB

Biraz daha fazla para verip daha gelişmiş bir hafıza kartı isterseniz Samsung EVO 256GB sizin için daha uygun olacaktır. Ayrıca bu hafıza kartı 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızına ulaşabilen üst seviye hafıza kartıdır. U3 derecesi ile 4K video işleme yeteneğine bile sahip.

SanDisk Ultra 128GB

SanDisk Ultra 128GB tamamen fiyat-performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Bu arada fiyatı diğerlerine göre daha uygun olan hafıza kartı 80MB/s’ye kadar veri transfer hızı sunmakta.

Kingston microSD Action Camera

Eğer aksiyon kameraları için bir microSD kart arıyorsanız aradığınız kriterler arasında sadece verileri hızlı bir şekilde kaydedebilmesi değil bunun yanı sıra gelebilecek darbelere de dayanabilecek bir hafıza kartı bulmanız gerekmektedir. Kingstone microSD Action Camera tam da bunlara uygun olacak şekilde aksiyon kameraları için tasarlandı. Sağlam bir tasarıma ve iyi bir okuma yazma hızına sahiptir.