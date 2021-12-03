En İyi Performans Sunan Telefonlar Açıklandı – AnTuTu Listesi

Oldukça popüler bir kıyaslama platformu olan AnTuTu; Kasım ayında en iyi performans sergileyen telefonların listesini açıkladı. Zirvede genel olarak Snapdragon 888 ve 888 Plus işlemciye sahip telefonlar var.

Listenin zirvesinde, art arda iki ay şampiyon olan Black Shark 4S Pro yer alıyor. Oyun canavarı telefonu izleyen bir diğer model ise ZTE’den geliyor. Black Shark’a rakip oyun telefonu Nubia Red Magic 6S Pro, 852.719 puanla ikinciliğe yerleşmiş durumda.

Üçüncü ise 846.663 puana sahip iQOO 8 Pro oldu. Listedeki kalan dört telefon ise, Snapdragon 888 işlemciye sahip. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralarda iQOO 8, Lenovo Legion Duel 2 Pro, Oppo Find X3 Pro ve Realme GT 5G yer alıyor.

En iyi tasarıma sahip üst düzey Android telefonların ilk 10 listesinde ise; ilk 6 sırayı işgal eden Snapdragon 778G destekli telefonlar var. Bunlar arasında 566.438 puanla iQOO Z5, 536.265 puanla Oppo K9s 5G ve 534.739 puanla Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Civi, Honor 50 Pro ve Honor 50 yer alıyor.