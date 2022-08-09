En İyi Projektörler 2022

Herkes dev bir ekranda film veya televizyon izlemek ister. Büyük boyutlu televizyonların fiyatlarının alıp başını gitmesi ile birlikte karşımıza bir alternatif daha çıkıyor. Projeksiyon cihazları. Eskiden projeksiyon cihazlarına karşı bir önyargı vardı. Ama bu çok normal çünkü eski projeksiyon cihazlarından tam olarak faydalanmak için bütün perdeleri kapatmak gerekiyordu. Aydınlık bir ortamda görüntü almak zor oluyordu. Fakat günümüzde durum biraz değişti artık parlaklık oranları çok yüksek projeksiyon cihazları bulunuyor. Günün her saatinde bir televizyon kadar performans alabilmek mümkün.

Projektör Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Teknik Özellikler:

Projeksiyon cihazınızdan memnun kalabilmeniz için öncelikle istediklerinizi belirleyip bu özellikleri karşılayabilecek teknik özelliklere sahip ürünü almalısınız. Projeksiyonlarda en çok dikkat etmeniz gereken teknik özellikler ise çözünürlük, ışık gücü (parlaklık) ve kontrast oranı olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü bu özellikler direkt olarak gördüğünüz görüntüyü etkilediğinden isteklerinizi karşılayamadığı durumda projeksiyondan memnun kalmanız mümkün olmuyor.

-Kullanım Süresi İçin Lamba Ömrüne Dikkat!

Projeksiyon cihazında bulunan lambanın ömrü, cihazın kullanım süresini de belirleyen en önemli etkenlerden birini oluşturuyor. Lamba ömrünün bitmesi durumunda cihaz için yeni bir lamba almanız gerekiyor. Bunun için projeksiyon cihazını almadan önce yedek lamba fiyatlarını incelemenizde fayda bulunuyor. Lamba ömrünün ve fiyatının önemi kullanım şeklinize göre de değişiklik gösterebiliyor. Çünkü evinize veya iş yerinize alacağınız projeksiyonu sürekli kullanmayacaksanız muhtemelen kendisinde bulunan lamba sizi çok uzun süre idare edecektir fakat cihazı sık sık kullanacaksanız lambayı da daha çok değiştirmeniz gerekecektir.

En İyi Projektörler

ViewSonic M1 Mini Projeksiyon

Boyut olarak oldukça minimal yapıya sahip olan ViewSonic M1 Mini projeksiyon cihazını dilediğiniz yerde kolayca çalıştırabilirsiniz. Lamba ömrü 30000 saat olan modelin ekran çözünürlük oranı 1280×800 pikseldir. Ek olarak dahili hoparlör ve 3 adet bağlantı özelliği vardır. DLP ekran teknolojisi kullanan ViewSonic, çözünürlük teknolojisinde XGA kullanmaktadır. Projeksiyon cihazı öneri içeriğimizde yer alan M1 modeli, bizimde favorilerimizden bir tanesi.

Philips Screeneo S6 DLP Projeksiyon

4K Ultra HD çözünürlüğü ile izlediğiniz görüntüden keyif almanızı sağlayan Philips Screeneo S6, AirMote kontrol özelliğine sahiptir. Bu özellikle kumandanızı hareket ettirerek menülerde gezebilirsiniz. Dilerseniz projeksiyon cihazınıza Bluetooth üzerinden bağlanarak görüntü aktarımı yapabilir ya da ses bombası olarak kullanabilirsiniz. Modelin 180 inç büyüklüğe kadar yansıtma özelliği bulunmaktadır.

Philips NeoPix Easy

Philip NeoPix Easy, Full HD çözünürlükte görüntü sunuyor. Bir başka deyişle, 1920 x 1080 çözünürlük desteğine sahip bu cihaz, fiyatına göre gayet başarılı bir iş çıkarıyor. Bunun haricinde dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ekran boyutu. Philips tarafından belirtilene göre NeoPix Easy, 80 inçe kadar görüntü sunma kapasitesine sahip. Klasik bir televizyona göre oldukça büyük bir görüntü sunduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca, cihazda stereo hoparlör de yer alıyor.

BenQ EH600

BenQ EH600, Full HD çözünürlük desteği ile kendisinden bekleneni veriyor. Buna ek olarak son derece parlak 3.500 ANSI lümen desteği ve 1 milyardan fazla renk sunması ile sizi memnun edeceğini garanti ediyor. Cihazdaki ışık ömrü ise bu parlaklıktan kaynaklı olarak biraz daha kısa. Normal şartlarda 5.000 saat olan ömür, SmartEco modunda 15.000 saate kadar yükselebiliyor. Ayrıca, cihazdaki sensörler ile toz birikimi dağıtılıyor ve cihazın dayanıklılığı artış gösteriyor.

Xiaomi Mijia 2

Xiaomi Mijia, HDR10 desteği sayesinde ışıkla gölge arasındaki kontrastı ve zengin detayları göstererek size diğer modellere göre çok daha iyi bir görsel deneyim sunmaktadır. Mini projeksiyon cihazı kategorisinde yer alan modelin, dört kanallı RGB, 1920×1080 Full HD resim çözünürlüğü ve 4K çözünürlüğünde oynatma özelliği mevcuttur. Bluetooth bağlantısı bulunan bu projeksiyon cihazı, dahili hoparlöre de sahiptir.

ViewSonic M2

Neredeyse bir kağıt büyüklüğünde olan ViewSonic M2 ile 1080p görüntü alabilirsiniz. Özel SuperColor renk teknolojisiyle artık ekrandaki renkler daha canlı ve gerçekçi. 30000 saat ömürlü bu modele ağ özelliklerini kullanarak kolayca bağlanabilirsiniz. Ayrıca bu projeksiyon cihazını telefonunuza indirebileceğiniz uygulama üzerinden kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

LG HF60LS

Model, az ışıklı ortamlarda yüksek görüntü kalitesi vaat ediyor. 1.400 lümen parlaklığa sahip projeksiyon, FHD çözünürlükle karşımıza çıkıyor. WebOS işletim sistemiyle de dikkat çeken model, 120 inç boyuta kadar izleme deneyimi sunuyor. Aynı zamanda fiyat performansıyla en iyi projeksiyonlardan biri olan ürün, 150.000:1 kontrast değerine sahip.