En İyi Robot Süpürge Tavsiyeleri Ve Önerileri

Bir robot elektrikli süpürge satın almayı düşünüyorsunuz, ancak hangisini seçeceğinizden emin değil misiniz? O halde tam yerine geldiniz. Bu yazımızda en iyi robot süpürgeleri bir araya getirdik. Akıllı robot süpürge tavsiye rehberimize başlayalım.

Robot Süpürge Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Tavsiyeler

Evinizi inceleyerek başlayın. Çoğunlukla sert zeminlere mi yoksa halılara mı sahip olduğunuzu düşünün. Halınız varsa, ne kadar kalın? Evcil hayvanlarınız carsa bunu da düşünün. Robot süpürgenin kedi kumu veya kalın kürk alması gerekecek mi? Bunların tümü, bir robot elektrikli süpürge için alışverişe başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken önemli hususlardır. Bütçenize karar verin. Daha önce de belirttiğimiz gibi, en son özelliklere sahip robot elektrikli süpürgeler pahalı. Daha ucuz modeller de var ancak WiFi bağlantısı veya kendi kendine boşalan çöp kutusu gibi bazı üstün özellikler istiyorsanız, biraz daha bütçe ayırmanız gerekecek. Bir uygulama ister misiniz? Bazı robot elektrikli süpürgeler, özel uygulamalarla bağlanabilir. Uygulamalar, robot süpürgenizi izlemek ve temizlik seanslarını planlamak için kullanışlıdır. Bunlar aynı zamanda evinizin haritasını çıkarmanıza ve hareket etmeyen bölgeler oluşturmanıza da yardımcı olur. Robot elektrikli süpürgeler, çeşitli navigasyon yöntemleri kullanır . Alt uç bir robot vakumuna yatırım yaparsanız, muhtemelen düzensiz hareket edecek ve bu süreçte duvarlardan ve engellerden sekecektir. Oysa bazı orta ve üst düzey modeller, onları yönlendirmek için lazerler ve optik sensörler kullanır. Bazı modeller diğerlerinden daha iyi temizler. Her robot süpürge farklı performans gösterir. Bazıları toz ve döküntüleri evcil hayvan tüylerinden daha etkili bir şekilde toplarken, diğerleri halı yerine sert zeminlerde daha iyi çalışabilir. İhtiyacınıza uygun olan süpürgeyi seçin.

En İyi Robot Süpürge Tavsiyeleri 2021

iRobot Roomba s9+

Robot süpürge önerileri listemize kaliteli bir cihazla giriyoruz. iRobot Roomba s9+ sert zeminlerde mükemmel bir performans sergiledi ve zemine serdiğimiz pişmemiş yulaf ezmesi, kum, kabartma tozu ve küçük somun ve vidaların %99’unu etkileyici bir şekilde topladı.

Robot elektrikli süpürgelerin bakımı dağınık olabilir. Ancak Roomba’nın çift kauçuk rulo fırçaları, evcil hayvan tüylerini kolayca çekti. Üstelik otomatik kir atma sistemi, toz kabını boşaltma işini de kolaylaştırdı.

Test ettiğimiz en akıllı robot elektrikli süpürgelerden biri olan Roomba, birden fazla oda ve kat planını eşlliyor ve hatırlıyor. Böylece uygulama aracılığıyla veya sesli komutla istediğiniz yere yönlendirmek kolaylaşıyor. En iyi temizlik robotu olan Roomba S9+ size hitap edebilir.

RoboVac 15C Max

Akıllı süpürge tavsiye listemizde ikinci sıradayız. Test ettiğimiz en sessiz akıllı robot süpürgelerden biri olan Eufy robotu; iki yan fırçası ve rulo fırça hareketi sayesinde en iyi performansa sahipti. Üstelik vazgeçilmesi zor bir fiyata üst düzey özelliklerle geldiğini de ekleyelim.

Eufy, ekstra güçlü bir temizlik işinin gerekli olduğunu algıladığında emiş gücünü otomatik olarak artırmak için; BoostIQ Teknolojisini kullanıyor. Büyük tekerlekleri, kapı pervazlarına tırmanmasına ve orta tüylü halıdan parke veya karoya kolayca geçmesine yardımcı oldu. Gelişmiş sensörleri ile Eufy, çıkıntılardan veya merdivenlerden kolayca geçiyor ve mobilyalara da çarpmıyor.

Ecovacs DEEBOT OZMO T5

Eğer çift görev yapan bir robot süpürge arıyorsanız o halde bu cihaz tam da size göre. DEEBOT’u kullanırken halınızın ıslanacağı konusunda endişelenmenize gerek yok. Robot, halı algılama yetenekleri sayesinde bunları otomatik olarak engelliyor. DEEBOT, süpürürken halının üzerinde olduğunu biliyor ve daha derinlemesine temizlemek için emiş gücünü otomatik olarak artırıyor.

Testlerimizde, DEEBOT çıplak zeminlerden halılara kolayca geçiş yaptı. Ayrıca 3,7 inç yüksekliğinde manevra yaptı ve bir koltuğun ve sehpanın altını ve etrafını son derece iyi temizledi. Ayrıca 3 saat 20 dakika boyunca çalıştı. En iyi robot süpürge hangisi sorusuna bir yanıt gibi olduğunu da söyleyelim.

Miele Scout RX2

Olağanüstü manevra kabiliyetine sahip Miele Scout RX2 Home Vision; engellere çarpmadan zeminlerinizin ve halılarınızın bakımını yaparak iki saate kadar evinizi süpürme yeteneğiyle geliyor. Test sırasında bu seçim, her boyuttaki karışıklığı diğer kazananlarımızdan; daha verimli ve daha hızlı bir şekilde süpürdü. Nokta temizliğinde de hızlıydı. Dönen ön fırçalar, köşelere ve kenarlara derinlemesine ulaşıyor ve harika bir temizlik sağlıyor.

Samsung Powerbot-E

En iyi robot süpürge önerileri arasındaki Samsung Powerbot süpürme ve paspas işlemini aynı anda yapıyor. Su haznesi, bir paspasın takılı olup olmadığını algılar ve su miktarını ayarlıyor. 3400 mAh’lik pil, 150 dakikaya kadar emiş sağlayarak süpürgenizi defalarca sarj etmenizi gerektirmez. Samsung Powerbot’un 85 mm’lik yüksekliği sayesinde koltukların altlarını bile rahatça temizleyebilirsiniz.

Roborock S5 Max

Roborock S5 Max Akıllı Navigasyonlu Robot Süpürge, hem süpürüp hem silen bir teknolojiye sahip. Özel olan kir birikintilerini algılama ve müdehale etme konusunda profesyonel olan bu cihaz; halıların üzerinde daha derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Evinizin haritasını çıkartma konusunda üstün bir başarıya imza atan Roborock S5 Max Akıllı Navigasyonlu Robot Süpürge lazer sensörlü ve güven verici bir kullanıma sahip. Bu anlamda en iyi robot süpürge önerileri listemize girmeye hak kazandı.

iRobot Roomba i7+

Kendiliğinden boşalan ancak Roomba S9+’ın fiyat etiketine tam olarak uymayan bir robot süpürge istiyorsanız; bu model fiyat ve temizleme gücü arasında doğru dengeyi sağlıyor.

Roomba i7+ birçok yönden büyük kardeşi i9+’ya benziyor. Evinizin haritasını çıkarmak olduğunda aynı zekaya sahip ve Amazon Alexa ve Google Asistan ile çalışıyor. Ayrıca, yalnızca yaklaşık 30 günde bir toplanan tüm toz ve kalıntıları çıkardığınızdan emin olmak için aynı büyük kapasiteli toz torbasını kullanıyor.

Ancak, emiş gücü söz konusu olduğunda, rekabet edemiyor. Testler sırasında, hızlı günlük temizlik için en uygun olduğunu bulduk. Ancak S9+’ın yapabileceğinden çok daha az bir farkla temizliyor.

Bissel EV675

Bissell EV675 en sessiz akıllı robot süpürge deneyimi vaat ediyor. Kenarlar ve köşeler de dahil olmak üzere; çıplak zeminlerdeki evcil hayvan tüylerini ve kuru pislikleri hızla temizlemek için; iki kenar fırçası ve döner bir fırça silindiri kullanıyor. Düşük profilli tasarımı, dar alanlara ve mobilyaların altına girmesine yardımcı oluyor.

Wi-Fi bağlantılı olmasa da, uzaktan kumandayla; robotu yalnızca kenarları temizlemeye yönlendirebilir veya çok iyi yaptığı hızlı bir nokta temizliği yapabilirsiniz. Ayrıca, siz uzaktayken evinize bakmak için gelecekteki bir temizlik programını da kolayca belirleyebilirsiniz.

Tefal Rg7447 X-plorer Serie 60 4in1 Mop

En-iyi-robot-süpürge

Tefal Explorer 60 robot süpürge toz alerjenleri ile ciddi şekilde savaşan bir cihaz. İki adet yan fırçaya sahip olan bu robot süpürge zemin temizliği konusunda konfor sağlıyor. Merkezi fırça sistemi aktif motorlu ve turbo fırçası; yüzeylerde bulunan bütün kir ve tozları çekiyor. Tefal Explorer 60 robot süpürge; Aqua Force sistemi sayesinde de aynı zamanda paspaslama da yaparak kusursuz bir temizlik sağlıyor.

Amarey A900

En iyi temizlik robotu markalarından biriyle karşınızdayız. Robot elektrikli süpürgeler genellikle evcil hayvan tüyleriyle mücadele edebiliyor. Ancak bütçe dostu Amarey A900, evcil hayvan tüyü toplamada en yüksek puan alan cihaz oldu. Amarey, görsel navigasyonu kullanarak engellerin etrafındaki en uygun temizleme yolunu izleyerek alanınızı haritalıyor. Haritalama sırasında ilk temizleme oturumu düzensiz görünebiliyor; ancak haritalar gelecekteki temizliklerde önemli ölçüde daha verimli olmasını sağlıyor.

Sadece 2,75 inç yüksekliğindeki ince tasarımı, ulaşılması zor yerleri temizlemek için yatakların ve alçak mobilyaların altından kaymasını sağlıyor. Nokta temizleme ve kenar temizleme olmak üzere dört farklı temizleme modu sunuyor. En iyi robot süpürge önerilerimizden biri olan Amarey A900, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle geliyor.

Shark IQ Robot XL Vakum RV2502AE

Shark’ın en yeni robot süpürgesi, neredeyse sizin için temizliği yapan biri varmış gibi hissetmenizi sağlıyor. Kutudan çıktığı andan itibaren; kendi kendine boş bir çöp kutusuna sahip bir model için; etkileyici olan kompakt ve aerodinamik tasarımına hayran kaldık. En iyi robot süpürge listemize giren bu mode, sahiden de harika.

Bu akıllı süpürgede bulunan UltraClean moduyla, daha derin temizlik gerektiren yoğun trafik alanlarının veya aceleyle alınması gereken; pisliklerin üstesinden gelmek için gönderebilirsiniz. Hatta temizlik seanslarını önceden planlayabilirsiniz.

Roborock E4

Çıplak zeminleri temiz tutabilen bir robot elektrikli süpürgeye daha az para harcamak istiyorsanız; Roborock E4’ü düşünün. Cihazdaki fırça rulosu yükseklik ayarı özelliği sunmuyor. Ve dolayısıyla elektrik kabloları gibi engellerin üzerinden tırmanmak için biraz daha uğraşıyor, ancak daha ucuz. Ayrıca çıplak zeminlerdeki evcil hayvan tüylerini ve küçük ve hacimli kalıntıları temizlemek için; harika bir iş çıkarıyor.

Anker Eufy RoboVac 11S

Anker Eufy RoboVac 11S, 0.6 litrelik toz hanesi ile sizi sürekli süpürge temizleme derdinden kurtaracak bir ürün. Şarjı azaldığında sarj bölmesine dönüyor ve pratik bir kullanım sunuyor. Büyük tekerlekleri sayesinde halıların üzerinde rahatça hareket edebilen Anker Eufy RoboVac 11S; 1300 Pa’lık emiş gücü ile kiri kolayca hapsediyor. Uygun fiyatlı en iyi robot süpürge önerileri için listeye alınabilecek bir ürün.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Pro Cleaner

Bu robot süpürgenin süpürme özelliğinin yanında paspas modu da bulunuyor. Üstelik 3 adet farklı moda sahip. Ayrıca engelleri aşma ve tanıma özelliği ile merdivenlerde ve eşyalarda güvenli kullanım sunar. Bu cihaz evin şeklini kaydeden algoritmaya da sahip. Bu sayede evinizin haritasını çıkarır ve her köşeyi eksiksiz temizler. 2 saat boyunca aralıksız kullanabileceğiniz robot süpürge, son olarak oldukça sessiz çalışıyor.

Dyson 360 Heurist

Dyson 360 Heurist, temizlik gücü söz konusu olduğunda; kablosuz bir elektrikli süpürgeye gerçekten rakip olabilen ilk robot elektrikli süpürge. Dyson’ın önceki robot elektrikli süpürgesi Dyson 360’a göre %20 daha fazla emiş gücüne sahip. Ayrıca motorlu fırça elektrikli süpürgenin tüm genişliği boyunca çalıştığından; odaların kenarlarında bile tam emiş gücü vaat ediyor.

Hem Alexa hem de Google Asistan ile çalışıyor, böylece temizlemeye başlamak için sesinizi kullanabilirsiniz. Ancak kablo ve ayakkabı gibi engellerden kaçınamıyor; bu yüzden bunları kendiniz almanız gerekecek. Fakat tam güçte, rakiplerinin çoğundan daha yüksek 70 db civarında teknolojisiyle son derece başarılı.

Roborock En İyi Robot Süpürge Tavsiyesi

Roborock S6 MaxV

Evcil hayvanınız varsa, mutlaka almanız gereken robot süpürge modeli Roborock’unkilerdir. Uygulama, cihazı başlatırken evcil hayvanınız olup olmadığını soruyor. Bu ayar, zemin ve nesne arasında önemli bir kontrast olması koşuluyla; çift kamera sistemini yolundaki küçük nesneleri aramaya tetikliyor.

Testlerimiz sırasında, S6 MaxV açık renkli bir zeminde koyu renkli nesnelerden kaçınmakta sorun yaşamadı. Ancak koyu renkli ahşap bir zeminde aynı nesneyi tanımakta zorlandı ve basitçe onu yoldan çıkardı.

Robot elektrikli süpürgeler genellikle evcil hayvan tüyleriyle mücadele ediyor, ancak S6 MaxV halıyı tanıdığında emiş gücünü ayarladığından; halı modunun etkinleştirilmesi tüyleri ve gömülü kiri toplama işini kolaylaştırdı.