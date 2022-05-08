En İyi Şifre Üreticileri 2022

Herkes güvenli, tahmin edilmesi zor şifreler kullanmanın çok önemli olduğunu bilir. Ancak, bazen onları bulmak oldukça zor olabilir! Bilgisayar korsanlarını ve onların parola tahmin eden süper bilgisayarlarını nasıl engelleyebiliriz? Cevap basit: şifre üreticileri! Parola oluşturucu, sizin için normalde biraz da tercihinize göre özelleştirilmiş, güvenli, kırılması zor parolalar oluşturabilen bir araçtır. Zaten düzenli olarak kullanmıyorsanız, kesinlikle bunları denemelisiniz! Bu yazıda, sizin için hangisinin hangisi olduğunu bilebilmeniz için piyasadaki en iyi şifre üreticilerini bir araya getiriyoruz!

LastPass

LastPass tüm hesaplarınız için ücretsiz ve güvenli şifre oluşturma ve depolama programıdır. LastPass‘ın ücretsiz ve premium iki versiyonu vardır. Her ikisi de ana parola ile korunan güvenli bir kasada sınırsız sayıda hesap girişi oluşturabilir ve depolayabilirsiniz. LastPass’in en iyi özelliklerinden biri, tüm hesaplarınız için güçlü, öngörülmeyen şifreler üretebilmesidir. Bu şifreleri sizin için saklar. Uzun, becerikli karakter akışlarını hatırlamaya veya birden fazla hesap için aynı şifreyi tekrar kullanmaya gerek yoktur.

Roboform

Roboform ücretsiz mobil uygulamalara sahip üstün bir masaüstü şifre yöneticisidir. Yakın tarihli bir güncellemeden sonra, artık ücretsiz sürümde saklanabilecek oturum açma sayısı konusundaki sınırlamasını kaldırmıştır. Uygulama aynı zamanda, çoklu platform desteği, uygulama girişi ve acil erişimi alma olanağı da sunar. Parola üreteci özelliği LastPass ile benzerdir ve hangi karakterlerin kullanılmasını istediğinizi belirtmenizi sağlar.

Bitdefender Password Manager

Bitdefender Password Manager, tüm parolalarınızı kaydeden ve gerektiğinde otomatik olarak dolduran bir parola yöneticisi uygulamasıdır. Parola gücü kontrolü yapan ve bir parolanın daha karmaşık olması gerekip gerekmediğini söyleyen bir parola gücü danışmanına sahiptir. Ayrıca, tek bir tıklamayla rastgele ve kırılması son derece zor şifreler üretebilir.

Dashlane

Dashlane, LastPass’in en ciddi rakibidir ve LastPass gibi tek tıklamayla şifre oluşturma, mükemmel güvenlik, olağanüstü kullanım kolaylığı ve gelecekte referans olarak kullanılmak üzere notlar saklamak için mükemmel bir özellik sağlar. Windows masaüstü şifre yöneticisine ek olarak, tarayıcı eklentileri ve mobil sürümleri var ve LastPass’ta olduğu gibi sınırsız senkronizasyon ve paylaşım ekleyen Dashlane’in premium sürümü de mevcut.

KeePass Password Safe

KeePass Password Safe, özellik setini genişletmek için güçlü güvenlik; çoklu kullanıcı desteği ve indirilebilir eklentiler sunmaktadır. KeePass’in güvenli şifre üreticisi, çok rahatsız edici sitelere çok özel gereksinimler için uygun oturum açmaları üretebilir ve oluşturulan şifrenin daha zayıf olmasına neden olan tüm seçenekleri açıkça işaretler. Parola yöneticisi bir bilgisayara yüklemeden USB’den çalışacak kadar küçüktür, geniş bir dosya formatına giriş ve çıkış yapabilir ve oynamak için bir çok özelleştirme seçenekleri vardır.

Sticky Password

Popüler Sticky Password, AVG Antivirus ekipleri tarafından tasarlanmıştır, bu nedenle güvenlik öncelikli olduğundan emin olabilirsiniz. Sticky Password programının her iki versiyonu da, yeni çevrimiçi hesaplara kaydolurken; sizin için güvenli oturum açma işlemleri oluşturabilen bir şifre üretici içerir. Kullanması açıktır, ancak diğer hizmetler kadar özelleştirme seçenekleri sunmamaktadır.

Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager, Android için eksiksiz bir parola yöneticisi uygulamasıdır. Parolalarınızı, adreslerinizi, banka kartı bilgilerinizi, özel notlarınızı ve daha fazlasını saklayabileceğiniz şifreli bir kasa sağlar. Uygulama ayrıca size bir şifre üreticisi sağlar. Şifre üreticisi ile güçlü yeni şifreler oluşturabilir, şifre kasanıza ekleyebilir ve online hesaplarınızda kullanabilirsiniz.

1Password

1Password, Android için güzel ve basit görünen tam teşekküllü bir şifre yöneticisi uygulamasıdır. Bir şifre yöneticisi uygulaması olduğu için tüm şifrelerinizi sizin için hatırlar. Kullanıcı adlarını ve şifreleri web sitelerine ve uygulamalara otomatik olarak doldurur. Ayrıca, tüm çevrimiçi hesaplarınız için kısa sürede güçlü, benzersiz parolalar oluşturmak için kullanılabilir.

Avira Password Manager

Bir diğer üretici Avira Password Manager, sınırsız güçlü parolalar oluşturmak için en iyi uygulamalardan biridir. Avira Password Manager, kullanıcıların en fazla 60 karakter uzunluğunda parolalar oluşturmasına ve kullanıcıların harfler; sayılar, özel karakterler, semboller ve bunların tümünü kullanarak parola oluşturmasına olanak tanır.

Bitwarden

Güvenlik gereksinimlerine dayalı olarak güçlü; benzersiz ve rastgele parolalar oluşturmak için bir Android uygulaması arıyorsanız, Bitwarden’ı arayın. Bitwarden ile kullandığınız her site ve uygulama için kolayca uzun, karmaşık ve farklı parolalar oluşturabilirsiniz. Bunun dışında Bitwarden, parolaları cihazlar arasında yönetebilir, saklayabilir, koruyabilir ve paylaşabilir.