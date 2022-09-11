En İyi Slayt Yapma Programları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayarlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Bilgisayarlar sayesinde hem iş yerinde hem de okul hayatında birçok işi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bilgisayar üzerinde yaptığımız işlemlerden birisi olan Slayt yani sunum hazırlama, hayatımızın hemen hemen her döneminde karşımıza çıkıyor. Bugün sizler için en iyi slayt hazırlama programları hakkında bilgi vereceğiz.

Eğitim hayatımız boyunca ve iş hayatımızda birçok sunum karşımıza çıkar. Bu sunumlar çoğu zaman bize hazır olarak gelse de, bazen sıfırdan sunum hazırlamak zorunda kalırız. Bu sunum yani slayt için birçok bilgisayar programı mevcuttur. Tabii slayt denilince akla ilk gelen program PowerPoint programıdır. Ancak PowerPoint’in birçok farklı programı da mevcuttur.

Sizlerden sunum işinden kolaylıkla sıyrılmak ve etkili bir sunum yapmak istiyorsanız, sizlere önereceğimiz uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu listede yer alan uygulamalar genel olarak basit bir kullanıma ve etkili bir sunum yapmaya yarayan programlardır.

Google Slaytlar

Microsoft Powerpoint Online

Prezi

Keynote

Visme

Google Slaytlar

Google Slaytlar, sizlere hem kolay hem de etkili bir sunum hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşe bakılırsa, birçok kullanıcı bu uygulamanın kazandırdıklarından oldukça memnun. Bulut tabanlı bir uygulama olduğu için bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.

Bulut tabanlı olmasının en güzel yanı slaytlarda yaptığınız her değişikliğin oldukça hızlı bir şekilde kaydedilebilmesi. Bu şekilde hem slaytlarda istenmeyen kayıplar oluşmuyor hem de slaytlara her yerden erişilebiliyor.

Microsoft PowerPoint Online

Dünyanın belki de en popüler sunum hazırlama programı olan PowerPoint, uzun yıllar boyunca hem öğrencilerin hem de çalışanların hayatını kurtarmıştır. Bilgisayarlara Office programlarını satın aldığınızda gelen PowerPoint, artık internet üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun için bir Microsoft hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Prezi

Prezi, sunumları basit bir şekilde hazırlamanın yanı sıra, kullandığı teknolojiden dolayı sunumları ilgi çekici hale getirebiliyor. Sunumların içerisinde 3 boyutlu görseller, animasyonlar ve GIF’ler koyabiliyorsunuz. Bu durumda sunumlarınız daha ilgi çekici olmasına olanak sağlıyor.

Keynote

Keynote, hem Microsoft hem de iOS işletim sistemlerinde ücretsiz bir şekilde sizlerin sunum yapmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Özellikle basit bir kullanımı ile etkileyici sunumlar yapmanıza olanak sağlar.

Visme

Çevrimiçi sunum hazırlama programı olan Visme, sizlerin profesyonel olarak etkili tasarımlar yapmasına olanak sağlar. Özellikle içerisinde yer alan animasyonlar ve efektler sayesinde sunumuzun havasının değiştiğini hissedeceksiniz. Visme, programı ücretsiz kullanan kullanıcılarına 100 MB’lik bir depolama alanı ve sunum paylaşma imkânı veriyor.

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